Landkreisderby: Legen die Osserbuam gegen Roding nach?

In der Landesliga Mitte wird am Dienstag das Landkreisderby zwischen der SpVgg Lam und dem TB 03 Roding nachgeholt. Am ursprünglichen Termin hatten die starken Regenfälle keine Austragung zugelassen. Die wiedererstarkten Osserbuam kommen mit Rückenwind. Lorenz Kowalskis Mannschaft hat mit den Erfolgen gegen Bogen und Eggenfelden die Durststrecke überwunden und in die Spur zurückgefunden. Und auch die personelle Situation gestaltet sich wieder angenehmer als zuletzt. Folglich gehen die erst mit fünf Punkten dekorierten Gäste als Außenseiter ins Match. Allerdings hat der jüngste Auftritt gegen Primus SpVgg Landshut trotz knapper Niederlage gezeigt, dass das junge Klebl-Gefolge auf dem richtigen Weg ist. Nun wollen die Rodinger den nächsten Favoriten ärgern. Die Partie zählt zugleich zur 1. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal. Heißt: Steht es nach 90 Minuten unentschieden, käme es zu einem Elfmeterschießen. Anpfiff an der Ginglmühle ist bereits um 17.45 Uhr.

Morgen, 17:45 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam TB 03 Roding TB Roding 17:45 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Roding hat sich im bisherigen Saisonverlauf immer weiter steigern können. Man merkt, dass sie mehr und mehr eingespielter werden. Daher werden wir Roding sicher nicht unterschätzen, zumal die letzten Ergebnisse zeigen, dass sie sehr unbequem zu bespielen sind. Nichtsdestotrotz möchten wir unsere aufsteigende Form bestätigen und drei Derbypunkte einfahren.“



Personalien: Neben dem dauerverletzten Defensivmann Simon Meindl, der nach wie vor seine Schulterverletzung auskuriert, ist Simon Loderbauer der einzige sichere Ausfall. Der Kreativkopf weilt noch im Urlaub. Defensiv-Allrounder Matthias Müller nahm zuletzt schon auf der Bank Platz und könnte nun sein Saisondebüt geben. Ansonsten trugen ein, zwei Spieler Blessuren aus dem letzten Match davon. Inwieweit es für einen Einsatz reicht, wird das heutige Abschlusstraining zeigen.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Lam hat sich in den letzten zwei Spielen wieder gefangen. Vor allem der Sieg gegen Eggenfelden wird ihnen zusätzliches Selbstbewusstsein bringen – auch weil der ein oder andere verletzte Spieler zurückgekehrt ist. Mit Pritzl und Mühlbauer ist die Mannschaft eine ganze Ecke stärker. Für uns wird erstmal wichtig sein, dass wir mit den Rahmenbedingungen und dem sehr frühen Anpfiff gut umgehen. Trotzdem freuen wir uns auf das Spiel und wollen wieder alles in die Waagschale werfen. Gegen den Ball müssen wir gut sortiert und aggressiv sein. Zudem gilt es in der Offensive die Umschaltphasen möglichst gut zu nutzen, so dass wir das wiedererstarkte Lam vielleicht ein bisschen bremsen können.“



Personalien: Die Ausfallliste umfasst Yusuf Babat, Moritz Grünig, Pascal Schäfler und Johannes Pongratz. Der Einsatz von Torjäger Almir Mujcinovic steht auf der Kippe. Positiv bemerkbar machte sich gegen Landshut das Comeback von Kapitän Tobias Ederer nach mehrwöchiger Verletzungspause.