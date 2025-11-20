Landkreisderby in Roding – Tegernheim meldet Neuzugang

Die Landesliga Mitte steuert auf den vorletzten (Regel-)Spieltag in diesem Kalenderjahr zu. Aufgrund der ersten Vorboten des Winters bleibt jedoch abzuwarten, welche Spiele tatsächlich stattfinden können. Wohl dem, der einen Kunstrasenplatz hat! Vor einer unlösbar wirkenden Auswärtsaufgabe steht der TSV Bad Abbach, der am Samstag personell angezählt zum Klassenprimus SpVgg Landshut reist. Der TB 03 Roding erwartet die SpVgg Lam zum Landkreisderby. Zu einem weiteren Oberpfalz-Duell kommt es in Schwandorf, wo der FC Tegernheim – mit einem Neuzugang im Gepäck – die Siegesserie des heimischen SV Schwandorf-Ettmannsdorf auf den Prüfstand stellt. Am Sonntag bestreitet der SV Etzenricht ein Schlüsselspiel beim Mitaufsteiger und Tabellennachbarn FC Teisbach. Zeitgleich kreuzt der Rangzweite TSV Seebach beim ASV Burglengenfeld auf.

Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Lam hat gegen Burglengenfeld einen überzeugenden Auftritt gezeigt und einen wichtigen Sieg geholt. Auf uns kommt einer der besten Angriffe der Liga zu. Deswegen wird es für uns wichtig sein, defensiv noch kompromissloser zu Werke zu gehen als zuletzt. Mich hat es sehr gefreut, dass sich meine Mannschaft gegen Kosova für den Aufwand der letzten Wochen belohnt hat und auch in der Offensive diesmal eine größere Effektivität gezeigt hat. Auf heimischem Platz werden wir im Derby gegen Lam mit Sicherheit für eine Überraschung gut sein.“



Personalien: Raul Almeida Da Silva kehrt ins Aufgebot zurück. Dafür hat sich Vize-Kapitän Florian Lehner verletzt und fällt aus.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Unser Ziel ist es, dass wir aus dem Derby am Samstag als Sieger hervorgehen – egal wie.“



Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen Simon Loderbauer, Benjamin Tolks, Simon Meindl und David Iglhaut gesellt sich Torjäger Christian Mühlbauer, der sich gegen Burglengenfeld einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Für den spielenden Co-Trainer ist damit wohl Winterpause. Der Einsatz von Tim Welter steht auf der Kippe.









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres müssen wir nochmal alle Kräfte bündeln und sind als Team gefordert, gegenüber den letzten Auftritten nochmal ein paar Prozent zuzulegen. Vom Tabellenplatz des Gegners sollten wir uns nicht täuschen lassen und sind vom Hinspiel gewarnt. Kosova hat definitiv Qualität in seinen Reihen.“



Personalien: Zusätzlich zu den langzeitverletzten Spielern fehlen erneut Lucas Stallmeier und Paul Löw.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Nach der bitteren Niederlage gegen Roding erwartet uns der Top-Aufsteiger aus Vornbach, der bereits 30 Punkte auf dem Konto hat. Für uns heißt es, endlich Linie zu finden und mit Kampf und Leidenschaft ins Spiel zu gehen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung können wir gegen jeden Gegner bestehen und punkten!“



Personalien: Trainer Enkel Alikaj zog sich im letzten Spiel eine Knieverletzung zu und muss passen. Zudem fehlt Emiljano Hidri aus privaten Gründen. Dauerverletzt ist Arthur Mendes da Silva.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Unser letztes Heimspiel des Jahres würden wir gegen den FC Tegernheim gerne mit einem Heimdreier erfolgreich abschließen. Es bleibt zu hoffen, dass uns hier die Wetter- bzw. Platzbedingungen auch mitspielen und so das Spiel durchgeführt werden kann. Wir würden auf jeden Fall gerne spielen und dadurch versuchen, unsere erfolgreiche Serie weiter auszubauen. Können wir an die gute Leistung in Eggenfelden anknüpfen, dann ist das auch im Bereich des Möglichen. Aufgrund der Tatsache, dass der FC Tegernheim aktuell nichts zu verschenken hat, wird das mit Sicherheit keine einfache Partie. Wir sind gewarnt von den individuellen Qualitäten des Gastes. Wir müssen daher nochmal in allen Bereichen an unser Maximum gehen.“



Personalien: Lukas Rothut wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. Dafür kehrt Balthasar Sabadus in den Kader zurück. Ansonsten wird es keine Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel geben. Erneut wird der Spieltagskader mit drei Akteuren aus der Kreisliga-Mannschaft aufgefüllt. „Bei ihren Kurzeinsätzen in Eggenfelden haben sie einen guten Eindruck hinterlassen und genießen so weiterhin das vollste Vertrauen“, so Most.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Eine maximal schwere Auswärtsaufgabe. Ettmannsdorf ist die aktuell wohl formstärkste Mannschaft der Liga. Deshalb gehen wir als krasser Außenseiter ins Rennen. Allerdings haben wir schon gegen andere Top-Mannschaften wie gegen Seebach oder Landshut gezeigt, dass wir da durchaus mithalten können. Von daher rechnen wir uns schon etwas aus.“



Personalien: Tobias Schwarzmeier ist angeschlagen. Des Weiteren gibt es krankheitsbedingt noch Unklarheiten. Einziger sicherer Ausfall ist Dauerpatient Benedikt Albrecht. Erstmals spielberechtigt ist Neuzugang





Im Hinspiel hatte der TSV Bad Abbach klar das Nachsehen gegen Primus Landshut. – Foto: Redaktion Schwandorf







Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „In Etzenricht haben wir zuletzt über die gesamte Distanz einen sehr souveränen Auftritt hingelegt. Ein dickes Kompliment verdient die Defensive, die kaum etwas zugelassen hat. Bad Abbach könnte sich mit seiner spielerisch guten Mannschaft sicherlich als ein gefährlicher Heimgegner erweisen. Auf eigenem Platz wollen wir aber mit der gleichen Leidenschaft, Disziplin und Spielfreude wie in den letzten Partien antreten und versuchen, die nächsten drei Punkte bei uns zu lassen.“



Personalien: Da auch Spielercoach Maier wieder eine Option ist, kann der Spitzenreiter nahezu aus dem Vollen schöpfen.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Die klare Niederlage gegen Luhe-Wildenau hat uns richtig wehgetan. Gerade deshalb ist es für uns jetzt umso entscheidender, wieder in die Spur zu finden. Und auch wenn es kaum eine größere Herausforderung geben könnte, als ausgerechnet beim Spitzenreiter in Landshut antreten zu müssen, gehen wir mit voller Überzeugung in dieses Spiel. Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir besonders auswärts zu allem fähig sind – dass wir kämpfen, dass wir beißen und dass wir Überraschungen liefern können, wenn uns kaum jemand etwas zutraut. Natürlich wird uns am Samstag der eine oder andere Spieler fehlen. Aber genau das darf uns nicht schwächen. Im Gegenteil: Es soll uns noch enger zusammenschweißen. Jeder, der auf dem Platz steht und jeder, der im Kader ist, soll zeigen, warum er in dieser Mannschaft wichtig ist. Wir wollen gemeinsam beweisen, dass wir mehr sind als elf Namen auf dem Spielbogen: nämlich ein Team, das füreinander einsteht und das bereit ist, alles zu geben.“



Personalien: Bei dem ein oder anderen Akteur bleibt das Abschlusstraining abzuwarten.









Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Auf uns wartet nochmal ein schweres Heimspiel gegen einen spielstarken Gegner aus Eggenfelden. Dennoch wollen wir uns zu Hause gut von unseren Fans verabschieden. Wir wollen einen engagierten Auftritt zeigen und am besten drei Punkte holen.“



Personalien: Von den bisherigen Ausfällen kehrt keiner zurück. Simon Schneider und Johannes Kordick feierten bereits in der Vorwoche gegen Bogen ihr Comeback. Krankheitsbedingt gibt es noch ein, zwei Fragezeichen.





Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): „Bad Kötzting ist ein sehr ekelhafter Gegner. Eine richtig gute Einheit, die sehr bissig agiert. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir aber zurück in die Erfolgsspur und die weite Heimreise nicht ohne Punkte im Gepäck antreten müssen.“



Personalien: Luca Hübner ist letztmals gesperrt. Auf der Kippe steht der angeschlagene Kapitän und Torjäger Simon Schie.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel in diesem Jahr und wollen für unsere Zuschauer nochmal alles geben, um weitere drei Punkte einzufahren. Wenn wir eine ähnliche Leistung abrufen, wie uns das in den letzten beiden Partien gelungen ist, dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir am Wochenende erfolgreich sein werden. Hart getroffen hat uns die schwere Knieverletzung von Paul Weidhas, der sich gegen Bad Abbach das Kreuzband gerissen hat und uns somit leider eine ganze Weile fehlen wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir am Wochenende auch für ihn nochmal alle Kräfte bündeln und richtig Gas geben.“



Personalien: Abgesehen von der Weidhas-Verletzung bleibt der Kader unverändert.





Michael Schuß (Trainer TSV Bogen): „Die Aufgabe in Luhe-Wildenau ist extrem schwierig. Ein körperlicher und spielerisch starker Gegner, der in der Offensive mit Argauer und Bezdicka zwei echte Unterschiedsspieler hat. Wir werden aber wieder alles reinwerfen und versuchen, für eine Überraschung zu sorgen.“



Personalien: Erneut ersetzt werden müssen Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Uns ist bewusst, dass wir erstmal etwas den Anschluss nach oben verloren haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Ziele mehr haben. Aufgrund der momentan unbefriedigenden Kadersituation müssen wir von Spiel zu Spiel schauen. Nichtsdestotrotz wollen wir weiterhin unsere Qualität auf den Platz bringen. Seebach spielt bis dato eine sehr gute Runde und wird uns alles abverlangen. Wir müssen höllisch aufpassen und wacher ins Spiel gehen als zuletzt gegen Lam. Auch wegen der Hinspielniederlage in Seebach, als wir hochkarätige Chancen nicht genutzt und durch eine Standardsituation verloren haben, wollen wir das Spiel erfolgreich bestreiten. Mindestziel ist es nicht zu verlieren.“



Personalien: Bei den Naabtalkickern ist die Personalsituation weiterhin sehr angespannt. Von den bisher verletzten Spielern kommt wohl niemand zurück. Zudem sind mehrere Akteure angeschlagen.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „In Burglengenfeld wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Wir stellen uns auf ein Kunstrasen-Spiel ein, was ich allerdings nicht als Nachteil sehe. Beide Mannschaften spielen einen technisch guten Fußball und daher wird das bestimmt ein interessantes Spiel. Unser Ziel ist es, etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen.“



Personalien: Der gegen Dingolfing kurzfristig ausgefallene Stammtorhüter Mathias Loibl ist wieder fit. Noch nicht hundertprozentig gesichert sind die Einsätze von Jonas Brunner und Kilian Grabolle.







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Defensiv haben wir zwischenzeitlich eine ordentliche Stabilität entwickelt. Im Gegensatz zum ersten Saisondrittel erspielen wir uns nun auch gegen Top-Teams gute Tormöglichkeiten. Nur verwerten wir diese Chancen einfach viel zu selten. Das Team hätte es sich wirklich verdient – für den großen Aufwand – mal wieder mit Zählbarem belohnt zu werden.“



Personalien: Wieder dabei sind Sebastian Weber und Jonas Biendl.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Ich denke, beide Mannschaften wissen, dass es keine unwichtige Begegnung ist. Vermutlich wird es auch auf Augenhöhe stattfinden. Dementsprechend entscheidet wohl auf beiden Seiten, wer in den wichtigen Aktionen die richtigen Entscheidungen trifft oder die letzte Konsequenz und Entschlossenheit zeigt.“



Personalien: Personell sieht es in etwa so aus wie zuletzt, wobei Stand jetzt noch ein paar Fragezeichen bei manchen Spielern bestehen. Unter anderem Sturm-Routinier Martin Pasieka droht auszufallen.





Außerdem spielen:



