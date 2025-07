Landkreis Starnberg: Feldafing kommt nicht in Fahrt - Wörthsee und Dießen verlieren

So richtig in Fahrt sind die Kreisklasse-Aufsteiger aus Feldafing in der Sommer-Vorbereitung noch nicht gekommen. Keine ihrer sechs Partien, inklusive eines Toto-Pokal-Spiels, konnten die Fußballer von Trainer Jürgen Mergner für sich entscheiden. Auch am Samstag setzte es eine Testspielpleite beim TSV Schwabhausen. „Wir haben uns wieder zu viele einfache Fehler geleistet, die werden ab der Kreisklasse eiskalt bestraft. Das zieht sich jetzt durch die gesamte Vorbereitung“, bilanzierte der Coach.

Neuzugang Mathis Hofmann brachte Feldafing im Duell der beiden Kreisklassisten zwar früh in Führung (4.), zwischen der 35. und 43. Spielminute schlugen die Gastgeber aber gleich dreimal zu und drehten das Resultat noch vor der Pause auf 3:1. Feldafings eingewechselter Torjäger Jakob Dreesen verkürzte nach 56 Minuten noch einmal auf 2:3, ehe Schwabhausen in der Schlussviertelstunde für die Entscheidung sorgte und auf 5:2 stellte. Am kommenden Sonntag starten die Feldafinger direkt mit dem Derby gegen die SG Starnberg/Söcking in die Punktrunde. Mergner: „Es wird eine schwierige Saison. Aber ich bin überzeugt, dass wir schnell die Kurve kriegen.“

FT München-Gern – MTV Dießen 3:1 (2:0)

Beim vorletzten Testspiel vor dem Punktspielstart mussten die Dießener wetterbedingt umplanen. Aufgrund der starken Regenfälle fand die Partie gegen Gern am Samstag nicht wie geplant am Ammersee, sondern auf dem Kunstrasenplatz der FT in München statt. MTV-Spielertrainer Philipp Ropers war trotz der Niederlage mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden. „Insgesamt war es eine gute Leistung von uns mit viel Ballbesitz und viel Kontrolle“, sagte Ropers. Positiv stimmte ihn auch das immer wieder gut funktionierende Angriffspressing. So habe man viele Bälle erobert und sich einige Chancen erarbeitet.

Allerdings ließ der Kreisklassist vom Ammersee gegen den langjährigen Münchner Kreisligisten die nötige Effizienz vermissen, Gern war vor dem Tor kaltschnäuziger und setzte sich dank dieser Qualität und der Treffer in der 29., 48. und 89. Minute mit 3:1 durch. Dießens zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss erzielte Moritz Loh (54.). „Wir können da㈠rauf aufbauen, aber natürlich müssen wir noch das eine oder andere besser machen“, stellte Ropers klar. Am kommenden Sonntag findet zu Hause gegen den Gerner Ligakonkurrent TSV 1860 München III die Dießener Generalprobe vor dem Punktspielstart statt. Am Sonntag, 10. August, startet der MTV nach dem Abstieg im Frühjahr dann mit einem Heimspiel gegen den TSV Finning in die neue Saison in der Kreisklasse 4.

A-Klasse

FC Landsberied – SC Wörthsee 2:1 (2:1)

Die A-Klasse-Fußballer vom Wörthsee haben am Samstag bei Kreisklassist Landsberied ihren zweiten Test der Sommervorbereitung bestritten – und diesen knapp verloren. SCW-Trainer Niclas Hauser zog aufgrund des Klassenunterschieds und der aktuell angespannten Personalsituation im Wörthseer Kader aber dennoch ein positives Fazit. „Uns fehlen im Moment noch einige Leistungsträger verletzt. Dafür haben wir es sehr gut gemacht“, so der Coach.

„Wir haben uns beim Gegentor einen dummen Fehler geleistet, sonst waren wir auf Augenhöhe.“ Alle drei Treffer fielen in der ersten Spielhälfte. Nachdem Maximilian Huber die favorisierten Hausherren nach zehn Minuten in Führung gebracht hatte, glich Anton Schneider in der 24. Minute für Wörthsee aus. Marko Kovac markierte wenig später den Siegtreffer für Landsberied (29.).