Landkreis Regen: Gelingt Habischried der Titel-Hattrick?

Bereits im Vorfeld gab es eine unerwartete Nachricht, denn der SV 22 Zwiesel sagte seine Endrundenteilnahme ab. Dafür rückte das in der Vorrunde doch etwas überraschend ausgeschiedene Team des TSV Regen nach. Die Kreisstädter sind auch der Ausrichter der Meisterschaft, für dessen Finalturnier sich acht Vereine qualifiziert haben.





Rekordsieger und Bezirksliga-Primus SpVgg Ruhmannsfelden ist zweifelsohne der Favorit, zumal die Lerchenfeldkicker in der Glasstadt auch eine starke Truppe um die beiden Torjäger Fabian Schiller und Felix Brunner aufbieten. "Nach wie vor steht bei uns der Spaß in der Halle an erster Stelle. Dennoch möchten uns natürlich von unserer besten Seite zeigen", sagt Co-Trainer Bastian Kilger, der die Mannschaft am Sonntag coachen wird. Mit dem SV Bischofsmais geht ein weiterer Bezirksligist an den Start, der aber ohne seine tschechischen Gastspieler und weitere Leistungsträger wie Co-Spielertrainer Marco Kolmer und Goalgetter Sebastian Ebner antreten wird. "Wir sind keine ausgewiesenen Hallenspezialisten, haben aber in der Vorrunde mit einer jungen Mannschaft ansprechende Leistungen gezeigt. Ein Einzug ins Halbfinale wäre ein toller Erfolg. Favoriten auf den Finaleinzug sind aber sicher andere Teams", meint Chefanweiser Marco Eder.





Die Zeiten, dass der SC Zwiesel eine Hallenmacht war, sind längst vorbei. Seit 17 Jahren konnte sich der Traditionsklub schon nicht mehr in die Siegerliste eintragen und auch dieses Mal werden dem Kreisligisten nur Außenseiterchancen eingeräumt. "Wir treten mit einer jungen Truppe ohne Legionäre an und wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Wenn man in der Endrunde dabei ist, möchte man sich auch zumindest fürs Halbfinale qualifizieren. Hauptsächlich geht es bei uns aber um den Spaß am Kicken in der Halle", lässt Zwiesel Trainer Michael Schaller wissen. Der TSV Regen ist zwar nur durch den Verzicht des SV 22 Zwiesel dabei, kann aber an einem guten Tag sicherlich ein Wort um die vorderen Plätze mitsprechen. "Obwohl wir uns lediglich als Nachrücker qualifiziert haben, freuen wir uns auf die Endrunde. Dies ist für unsere blutjunge Mannschaft sicherlich eine tolle Erfahrung. Mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, ist ein Erreichen der K.o.-Spiele sicherlich im Bereich des Möglichen", meint Teammanager Daniel Kopp.





Endrunden-Einteilung:

Gruppe A: SpVgg Ruhmannsfelden, SC Zwiesel, SV Bischofsmais, SV Geiersthal

Gruppe B: 1. FC Viechtach, SV Kirchberg, TSV Regen, SV Habischried





Die Turnierübersicht:





Die beiden erstplatzierten Teams der beiden Gruppe schaffen den Sprung ins Halbfinale. Das Endspiel ist für 18:20 Uhr terminiert. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für das Kreisfinale, das am 11. Januar in Deggendorf (Comenius-Halle) stattfindet.







