Landkreis Fürstenfeldbruck trauert um FC Aichs helfende Hand

Aich – Der am 15. Juli 62 Jahre alt gewordene ehemalige Fußball-Manager des Kreisligisten verstarb für alle, die ihn kannten, trotz angegriffener Gesundheit völlig überraschend. Aichs Ex-Präsident Gerhard Schuster konnte gar nicht genau sagen, wie viele Jahre Schmidt das Gesicht im Landkreis war, wenn es um die Interessen des FC Aich ging. „Aber es waren bestimmt mehr als zehn Jahre“, so Schuster, der genauso von der traurigen Nachricht überrascht wurde.

Dass Oliver Schmidt seit Jahren gesundheitliche Probleme hatte, konnte jeder sehen: Der Technische Leiter des FCA tauchte aufgrund seiner angegriffenen Kniegelenke immer wieder mit einer Gehhilfe auf den Plätzen im Landkreis auf. Oliver Schmidt, im Beruf Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung in Bruck, später in Wörthsee, war für alle Landkreis-Vereine das Sprachrohr des FCA schlechthin.