Landkreis Erding: Starke Finsinger, müde Berglerner

Ballduell auf Kniehöhe: Ebersbergs Maximilian Volk (links) gegen Finsings Sebastian Schätzl. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Die Kreisligisten im Landkreis Erding befinden sich noch in der Testspiel-Phase, um für die kommende Saison zu proben.

FC Finsing – SC Kirchasch 6:1 (2:0) – Den Klassenunterschied drückte Kreisligist FC Finsing im Testspiel gegen den Kreisklassisten SC Kirchasch auch im Resultat aus. „War standesgemäß“, sagt dazu FCF-Trainer Thomas Bonnet, „das darf aber auch so sein, denn jeder weiß, dass wir in der Liga durchaus einiges vorhaben“. Die 1:0-Führung war ein Kirchascher Eigentor, Egid Pichlmair war der Unglückliche. Florian Hölzl, Fabian Kövener, Stefan Jell, Kilian Dirscherl und Maximilian Eberhart waren die weiteren Finsinger Torschützen. Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr FC Finsing FC Finsing SC Kirchasch Kirchasch 6 1 Abpfiff

Zum zwischenzeitlichen 1:4 für den KSC hatte nach 74 Minuten Richard Hehenberger getroffen. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage lautet die bisherige Testspielbilanz des FC Finsing, im Pokal hatte man zuletzt ein Freilos. Heute geht‘s im Toto-Pokal zum FC Forstern, der wie Kirchasch Kreisklassist ist; Spielbeginn 19.30 Uhr. Die Generalprobe vor dem Ligastart geht am kommenden Samstag um 14.30 Uhr beim TuS Oberding über die Bühne. SV Hörgertshausen – SVE Berglern 4:1 (3:1) – Ergebnistechnisch hat Kreisligist SV Eintracht Berglern bisher zwei Gesichter gezeigt. Im Toto-Pokal wurde beim durchaus ambitionierten Kreisklassisten BSG Taufkirchen 4:0 gewonnen. In drei Testspielen gab’s drei Niederlagen, davon zweimal gegen Klubs aus der Kreisklasse sowie gegen den Bezirksligaabsteiger Feldmoching. „Das Spiel in Taufkirchen sind wir auch wie ein Punktspiel angegangen“, sagt SVE-Spielertrainer Michael Faltlhauser. „In den Testspielen haben wir dafür sehr viel ausprobiert, und nicht alles hat funktioniert“. So zuletzt auch bei der 1:4 (1:3)-Niederlage beim SV Hörgertshausen.