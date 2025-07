Landkreis-Duell zum Start – BCF ist der Außenseiter

Die neu formierte Wolfratshauser Mannschaft trifft zum Auftakt auf den SV Bad Heilbrunn, der sich noch auf der Suche nach der Bestform befindet

In der Fußball-Bundesliga sind Abendspiele meist Duelle namhafter Konkurrenten oder wichtige Partien. Wenn der BCF Wolfratshausen am Samstag (17.30 Uhr) auf den SV Bad Heilbrunn trifft, sind diese Vorgaben zumindest durch den Tatbestand des Landkreis-Duells erfüllt. Bedeutungsvoll ist diese Begegnung insoweit, als für beide Vereine die Vorbereitung alles andere als eine Tankstelle für frisches Selbstbewusstsein war. Aus unterschiedlichen Gründen, letztlich aber mit mäßig zufriedenstellendem Fazit: Während der HSV auf der Suche nach Personal und Form irgendwo auf halbem Weg fest steckt, beginnt für die Farcheter eine Reise ins Ungewisse.

Für die Gastgeber des Duells fängt die Saison – wenn man so will – zum zweiten Mal an. Teil eins war die Akquise eines völlig neuen Teams, gefolgt von Qualitätsprüfung inklusive gegenseitigem Kennenlernen. Ab sofort geht es um das Bestehen in der Praxis. „Alles, was zum Fußball gehört, ist jetzt nochmal auf einem anderen Level“, konstatiert Florian Ächter. Für den neuen BCF-Coach bleibt wenig Zeit, sich auf das erste Match einzustimmen, muss er doch am Samstag noch arbeiten. Was das Derby betrifft, zeigt er indes bereits klare Kante: „Der HSV geht als Favorit ins Spiel.“ Man dürfe sich da von den vergangenen Wochen nicht blenden lassen. Schließlich verfügen die Gäste über etwas, das dem BCF nahezu gänzlich abgeht – „einige alte Haudegen“. Im Abschlusstraining stellte der 42-Jährige die Erwartungen der Trainer den Sichtweisen seiner Kicker gegenüber. Mit dem Ergebnis, dass das gegenseitige Verständnis „mich zuversichtlich stimmt“.

Personell schaut es beim Ballclub recht ordentlich aus. Neben Langzeit-Patient Patrick Weilguni ist Argjent Veliqi verhindert und Nicolas Onyia angeschlagen. Das Rennen im Tor wäre wohl an Noah Praczek gegangen. Der aber kränkelt, weswegen Albin Veliqi die Handschuhe anziehen wird.