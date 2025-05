Landkreis-Duell in Hausham

Die SG Hausham empfängt heute den FC Rottach-Egern. Beide Mannschaften blicken einer entspannten Restsaison entgegen.

Einer entspannten Restsaison entgegenblicken können in der Kreisklasse 2 die SG Hausham und der FC Rottach-Egern. Beide Teams haben auf den Tabellenplätzen sechs und vier weder mit dem Auf- noch mit dem Abstiegskampf etwas zu tun und wollen die verbleibende Spielzeit in der Kreisklasse ordentlich zu Ende bringen.

Während die Haushamer nach dem 2:0-Sieg gegen den TSV Grünwald II optimistisch in das Landkreis-Duell am heutigen Mittwochabend gehen werden, plagen die Rottacher vor dem Nachholspiel Personalsorgen. Um 19.30 Uhr beginnt das Landkreis-Duell auf der Zentralen Sportanlage in Hausham. „Vom Platz her sieht es gut aus. Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfinden“, sagt SG-Coach Markus Weinbacher.

Vorbereitung auf neue Saison

Der Trainer fordert von seinem Team, an die vergangene Vorstellung anzuknüpfen. „Wir bereiten uns auf die neue Saison vor, wollen uns einspielen und das umsetzen, war wir im Training machen. Natürlich wollen wir aber zu Hause gewinnen und uns spielerisch verbessern.“ Weinbacher erwartet eine Rottacher Mannschaft, die auf Konter spielt. „Wir wissen, dass sie eine sehr gute Offensive haben und sind gewarnt“, verrät Weinbacher.

Die Rottacher unterlagen am vergangenen Wochenende trotz starker Leistung mit 0:2 beim Klassenprimus in Deisenhofen. „Der Kader wird nicht breiter. Wir schleppen uns momentan von Spiel zu Spiel“, berichtet FC-Coach Bernhard Gruber. Er sieht Hausham in der Favoritenrolle. „Es geht für beide um nichts mehr. Wir wollen befreit und ohne Druck Fußball spielen und hinten sicher stehen. Vorne kriegen wir immer unsere Chancen. Wir werden versuchen, einen Punkt mitzunehmen.“