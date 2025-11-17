Wer hat in dieser Partie zwei Zähler liegengelassen? Die Attachinger Kicker – hier prüft Thomas Vogl am Boden liegend den Moosburger Torhüter Thomas Spyra – mussten am Ende mit dem Unentschieden zufrieden sein. – Foto: Michalek

Landkreis-Derby endet Remis – Allershausen patzt nach dreimaliger Führung Nandlstadt springt aus der Abstiegszone

Der TSV Nandlstadt sichert sich mit einem 2:1 gegen Unterbruck drei Punkte und überwintert über dem Abstiegsrelegationsplatz.

In der Kreisliga 2 wurde am letzten Spieltag des Kalenderjahres 2025 nach einigen Absagen nur auf wenigen Fußballplätzen gekickt. Doch die drei Begegnungen mit Landkreis-Beteiligung hatten es in sich: Während die Kicker des BC Attaching und des FC Moosburg nicht über ein 1:1 hinauskamen, gab es beim 3:3 des TSV Allershausen beim SC Moosen Tore satt. Der TSV überwintert damit auf Tabellenplatz zwei. Zudem luchste der TSV Nandlstadt dem FCA Unterbruck drei wichtige Zähler ab. Attaching entfernt sich durch Remis im Landkreis-Derby von der Relegation

BC Attaching – FC Moosburg 1:1 (1:1). „Immerhin sind wir über die Winterpause hinweg nicht gelb markiert.“ Stephan Fürst – der Trainer der Attachinger meinte damit die in der Tabelle gelb markierte Abstiegsrelegationszone – schnaufte am Samstagnachmittag erst einmal tief durch. Zwar hatte es im Landkreis-Derby gegen den FC Moosburg nur zu einem Punkt gereicht, und hinterher analysierten die Hausherren die Partien auch mit gemischten Gefühlen. In der Endabrechnung mussten beide Teams jedoch froh über den Zähler sein. „Insgesamt war das schon leistungsgerecht“, befand Fürst.

Dabei waren die Attachinger früh in Führung gegangen: Lukas Hübner hatte sich über außen bis zur Grundlinie durchgearbeitet, im Rückraum war Franz Gamperl, der angeschlagen gespielt hatte, eingelaufen und drosch das Leder aus acht Metern in die Maschen (6.). In der Folge schafften es die Gastgeber aber nicht, die Führung auszubauen – wobei Chancen durchaus vorhanden gewesen wären. Doch Moosburg, das erstmals in dieser Saison mit Spielertrainer Florian Bittner in der Viererkette angetreten war, hatte ebenfalls seine Szenen. So egalisierten die Dreirosenstädter noch vor dem Seitenwechsel: Der BCA verteidigte einen weiten Ball nicht richtig, Karlo Rimac setzte nach, lief alleine auf Keeper Hans Gamperl zu und machte das 1:1 (36.). In der Folge agierten die Gäste weiter mit langen Bällen, aber auch die Attachinger fanden nicht die richtigen Mittel, um noch den Siegtreffer zu erzielen. Allershausen geht dreimal in Führung – trotzdem Remis SC Moosen – TSV Allershausen 3:3 (0:1). Herbst-Tristesse? Nicht in Moosen. Dort lieferten sich der Sportclub und die Gäste aus dem Ampertal am letzten Spieltag vor der Winterpause ein munteres Auf und Ab mit vielen Treffern, Spannung bis zum Schluss und einem am Ende leistungsgerechten Unentschieden. Wobei sich Allershausens Fußballchef Philipp Jordan hinterher ärgerte: Immerhin waren die TSV-Fußballer dreimal in Führung gegangen – und mussten dreimal den Ausgleich hinnehmen. „Wir haben es ihnen schon zu leicht gemacht“, monierte Jordan.

Zunächst war Dario Turkman alleine auf das Tor zugelaufen und markierte das 1:0 für die Gäste (21.), doch in der zweiten Halbzeit egalisierte Tobias Huber mit einem Schuss aus 16 Metern (54.). Kurz darauf führten wieder die Allershausener, Thomas Ostermaier traf per Freistoß (58.). Aber auch dieser Vorsprung hielt nicht, weil Andreas Forsthuber einen berechtigten Elfmeter verwandelte (64.). Der TSV ließ allerdings nicht nach und ging zum dritten Mal in Führung, Maciej Machi nickte das Leder nach einer Ecke ein (68.). Und erneut kam Moosen zurück – Lukas Zainer lenkte den Ball nach einem strammen SCM-Schuss ins eigene Tor (70.). Nandlstadt springt über den Abstiegsrelegationsstrich TSV Nandlstadt – FCA Unterbruck 2:1 (1:1). Den perfekten Abschluss des Spieljahres gab’s indes für die Holledauer Fußballer, die den Gästen aus dem Ampertal nicht nur ein 2:1 abtrotzen konnten, sondern damit auch ganz wichtige Zähler für die Mission „Klassenerhalt“ einfuhren. Damit überwintert der TSV über dem Abstiegsrelegationsstrich. „Wir haben das heute erzwungen“, freute sich Abteilungsleiter Sebastian Löffler über den Erfolg seiner Truppe. Die Gäste hatten zwar mehr von der Partie, Nandlstadt zeigte sich aber effektiver. Und ging dank Johannes Gerlspeck und dessen Lupfer aus 15 Metern in Führung (23.).