Landet lädiertes Langquaid Coup in Landau?

Die lange Zeit labilen Langquaider gewinnen offensichtlich immer mehr an Stabilität und Kontinuität, wie vier Siege und ein Remis aus den letzten fünf Pflichtspielen - darunter drei Bezirksliga-Spitzenteams - belegen. Trotz einer Aufwärtstendenz wurden aber bisher von auswärtigen Plätzen nur acht Punkte mitgenommen, so dass nun auch zum 22. Spieltag beim FSV Landau, der jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht, ein Unbehagen mitfährt. In der Vorrunde trotzten die Bergstädter den Wax-Schützlingen ein torloses Remis ab und vor eigener Kulisse überließen sie den Laabertalern in den vergangenen vier Auseinanderstzungen lediglich zwei magere Punkte. Die Hausherren, die im Frühjahr lediglich ein Remis auf der Habenseite verbuchen konnten, haben mittlerweile ihr Lazarett fast vollkommen geleert und können nahezu aus dem Vollen schöpfen. Gestützt auf den 1,92 Meter großen Schlussmann Felix Bielmeier, die Abwehrrecken Lefter Cuku und Kevin Löffler sowie die Mittelfeldasse Michael Gröstenberger und Hannes Obermeier vertrauen sie in der Offensive auf ein torhungriges Trio mit Anton Metzner, Manuel Perstorfer und Christian Zellmer, auf deren Konto 15 der bisherigen 25 Tore gehen.

Im verletzungsgeplagten Langquaider Lager macht man sich bei Torjäger Aaron Bice, Edeltechniker Liridon Haljimi und Routinier Christoph Stich berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz, weswegen der Spielerkader - nach den Ausfällen des rotgesperrten Markus Weiherer und des verletzten Korbinian Köppel - wohl nicht noch weiter reduziert wird. Eine Gala-Vorstellung bot vor einer Woche Daniel Beerschneider, der einmal spektakulär und einmal geistesgegenwärtig zuschlug und seinen Wert für die Weiß-Blauen genauso unterstrich wie der kampfstarke Thomas Blabl, Regisseur Benedikt Köppel und Wirbelwind Florian Brunner, die unermüdlich das Spiel nach vorne ankurbelten und auch den Rückwärtsgang nicht vernachlässigten. Nur wenn beide Richtungen nicht aus den Augen verloren werden, werden Stefan Schauer, Patrick Slodarz & Co. nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. Was meint Coach Michael Wax: "Nach dem guten Frühjahrsauftakt wollen wir mit einem Dreier bei den Isarstädtern, die wir nicht am Tabellenstand messen dürfen, unseren guten Start vergolden."

Das Meisterschaftsspiel beginnt am Samstag, 5. April, um 15.00 Uhr im Stadion an der Harburger Straße 16. Schiedsrichter ist Michael Englmeier (RSV Parkstetten).

TSV Langquaid: Christoph Aiwanger, Christoph Ortner - Daniel Beerschneider, Aaron Bice, Christoph Blabl (C), Thomas Blabl, Florian Brunner, Chris Gräßlin, Liridon Haljimi, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel (?), Christian Ludwig, Stefan Schauer, Patrick Slodarz, Christoph Stich