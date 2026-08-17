 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Landesverband terminiert die Auslosung der zweiten Landespokal-Runde

Aus dem Verband +++ Nach der Austragung der ersten Hauptrunde geht es gleich wieder an den Lostopf

von Kevin Gehring · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Fromme

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Landespokal Sachsen-A
Hallescher FC
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen

Am Wochenende geht es wieder so richtig los. Nach der Ausscheidungsrunde mit drei Partien herrscht in der ersten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals dann wieder voller Betrieb. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter.

Wenn die 30 Partien der ersten Landespokal-Hauptrunde am Freitag, Samstag und Sonntag absolviert sind, geht es gleich am Montagnachmittag wieder in Magdeburg an den Lostopf. Dann werden um 17 Uhr die Paarungen der zweiten Hauptrunde gezogen. Und dann werden auch die Verantwortlichen des Halleschen FC verfolgen, welches Los Landesklasse-Torjäger Amon van Linthout (SV Plötzkau) für den Titelverteidiger aus dem Topf zieht.

Bis zur Austragung der 16 Begegnungen in der zweiten Hauptrunde müssen sich die Mannschaften und Fans dann auch gar nicht mehr lange gedulden. Schon am Wochenende vom 4. bis 6. September werden die Achtelfinal-Tickets im dachbleche24-Landespokal vergeben.

Diese Teams sind (noch) im dachbleche24-Landespokal vertreten:

Regionalliga Nordost (1)

  • Hallescher FC

Oberliga (6)

  • 1. FC Lok Stendal
  • VfB Germania Halberstadt
  • VfL Halle 96
  • FC Einheit Wernigerode
  • SG Union Sandersdorf
  • SSC Weißenfels

Verbandsliga (15)

  • SV Dessau 05
  • BSV Halle-Ammendorf
  • SV Fortuna Magdeburg
  • 1. FC Bitterfeld-Wolfen
  • SV Blau-Weiß Zorbau
  • VfB Merseburg
  • SV Eintracht Emseloh
  • Haldensleber SC
  • VfB 1906 Sangerhausen
  • SC Bernburg
  • SV Blau-Weiß Dölau
  • SV 1890 Westerhausen
  • VfB Ottersleben
  • SG 1948 Reppichau
  • CFC Germania 03

LOTTO-Landesliga (27)

  • SSV Havelwinkel Warnau
  • SSV 80 Gardelegen
  • SV 09 Staßfurt
  • Oscherslebener SC
  • Union 1861 Schönebeck
  • FSV Saxonia Tangermünde
  • Osterburger FC
  • FSV Grün-Weiß Ilsenburg
  • SV Stahl Thale
  • SV Arminia Magdeburg
  • Burger BC 08
  • TSG Grün-Weiß Möser
  • SV Eintracht Osterwieck
  • SG Rot-Weiß Thalheim
  • VfB Gräfenhainichen
  • SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt
  • FSV Bennstedt
  • Turbine Halle
  • TSV Leuna
  • 1. FC Zeitz
  • FC Grün-Weiß Piesteritz
  • SV Edelweiß Arnstedt
  • SV Rot-Weiß Kemberg
  • SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt
  • TSV Rot-Weiß Zerbst
  • SV Eintracht Elster
  • MSV Eisleben

Kreis- und Stadtpokal-Vertreter (13)

  • SV Eintracht Salzwedel (KFV Altmark West)
  • Möringer SV (KFV Altmark Ost)
  • SV Groß Santersleben (KFV Börde)
  • SV Union Heyrothsberge (KFV Jerichower Land)
  • Roter Stern Sudenburg (SFV Magdeburg)
  • SV Rotation Aschersleben (KFV Salzland)
  • SV Allemannia Jessen (KFV Wittenberg)
  • Zörbiger FC (KFV Anhalt-Bitterfeld)
  • Blankenburger FV (KFV Harz)
  • 1. SV Sennewitz (KFV Saalekreis)
  • SV Dautzsch (SFV Halle)
  • SV Kelbra (KFV Mansfeld-Südharz)
  • FC RSK Freyburg (KFV Burgenland)