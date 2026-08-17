Landesverband terminiert die Auslosung der zweiten Landespokal-Runde

– Foto: Christian Fromme

Am Wochenende geht es wieder so richtig los. Nach der Ausscheidungsrunde mit drei Partien herrscht in der ersten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals dann wieder voller Betrieb. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter.

Wenn die 30 Partien der ersten Landespokal-Hauptrunde am Freitag, Samstag und Sonntag absolviert sind, geht es gleich am Montagnachmittag wieder in Magdeburg an den Lostopf. Dann werden um 17 Uhr die Paarungen der zweiten Hauptrunde gezogen. Und dann werden auch die Verantwortlichen des Halleschen FC verfolgen, welches Los Landesklasse-Torjäger Amon van Linthout (SV Plötzkau) für den Titelverteidiger aus dem Topf zieht.

Bis zur Austragung der 16 Begegnungen in der zweiten Hauptrunde müssen sich die Mannschaften und Fans dann auch gar nicht mehr lange gedulden. Schon am Wochenende vom 4. bis 6. September werden die Achtelfinal-Tickets im dachbleche24-Landespokal vergeben.