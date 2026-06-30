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Landesverband terminiert Auslosung der ersten Landespokal-Runden
dachbleche24-Landespokal +++ Am 9. Juli werden in Magdeburg die Paarungen der Ausscheidungsrunde und der ersten Hauptrunde gezogen
Die neue Saison im dachbleche24-Landespokal wirft ihre Schatten voraus. Mit der Auslosung der Ausscheidungsrunde und der ersten Hauptrunde wird die neue Spielzeit am 9. Juli um 17 Uhr in Magdeburg eingeläutet. Dies gab der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Dienstag bekannt.
Neu ist dabei der Modus. In der Ausscheidungsrunde - zu dieser sollte es laut Aussagen von FSA-Verantwortlichen beim Staffeltag - in diesem Jahr gar nicht kommen, müssen Landesligisten gegen Verbandsligisten ran. In drei Partien werden die letzten Startplätze für die erste Hauptrunde vergeben. Eine regionale Unterteilung wird es dabei nicht geben.
Zur ersten Hauptrunde, die am selten Tag ausgelost wird, steigen dann auch alle weiteren Teilnehmer in den dachbleche24-Landespokal ein - mit Ausnahme des Halleschen FC, der als Titelverteidiger ein Freilos bekommt. Die drei Partien der Ausscheidungsrunde sind für das Wochenende vom 31. Juli bis 2. August vorgesehen. Die 31 Spiele der ersten Hauptrunde gehen dann am Wochenende vom 21. bis 23. August über die Bühne.
Das sind die Termine der Landespokal-Runden:
Ausscheidungsrunde: 31. Juli bis 2. August 2026 (3 Spiele: Landesliga gegen Verbandsliga)
1. Hauptrunde: 21. bis 23. August 2026 (31 Spiele + 1 Freilos für den Halleschen FC)
2. Hauptrunde: 4. bis 6. September 2026
Achtelfinale: 2. bis 4. Oktober 2026
Viertelfinale: 13. bis 14. November 2026 (15. November: Volkstrauertag)
Halbfinale: 25. bis 29. März 2027 (Gründonnerstag bis Ostermontag)