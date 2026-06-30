Landesverband terminiert Auslosung der ersten Landespokal-Runden

– Foto: Christian Fromme

Die neue Saison im dachbleche24-Landespokal wirft ihre Schatten voraus. Mit der Auslosung der Ausscheidungsrunde und der ersten Hauptrunde wird die neue Spielzeit am 9. Juli um 17 Uhr in Magdeburg eingeläutet. Dies gab der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Dienstag bekannt.

Neu ist dabei der Modus. In der Ausscheidungsrunde - zu dieser sollte es laut Aussagen von FSA-Verantwortlichen beim Staffeltag - in diesem Jahr gar nicht kommen, müssen Landesligisten gegen Verbandsligisten ran. In drei Partien werden die letzten Startplätze für die erste Hauptrunde vergeben. Eine regionale Unterteilung wird es dabei nicht geben.

Zur ersten Hauptrunde, die am selten Tag ausgelost wird, steigen dann auch alle weiteren Teilnehmer in den dachbleche24-Landespokal ein - mit Ausnahme des Halleschen FC, der als Titelverteidiger ein Freilos bekommt. Die drei Partien der Ausscheidungsrunde sind für das Wochenende vom 31. Juli bis 2. August vorgesehen. Die 31 Spiele der ersten Hauptrunde gehen dann am Wochenende vom 21. bis 23. August über die Bühne.