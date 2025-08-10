Landespokal: Zwei Derbys, zwei knappe Siege der Gäste-Teams

In einem torreichen und umkämpften Duell der Vorrunde im Landespokal setzte sich der favorisierte Landesligist Schönower SV 1928 erst in der Verlängerung beim BSV Rot-Weiß Schönow durch. Vor 114 Zuschauern brachte Felix Seidel die Gäste schon in der 7. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Jannik Haselow aus. Pawel Jaloszynski traf in der 28. Minute zum 1:2, ehe Hannes Krüger (53.) und Nico Brauer per Foulelfmeter (60.) das Spiel zugunsten der Gastgeber drehten.

Doch Bartosz Barandowski brachte den Landesligisten zurück ins Spiel – erst mit dem 3:3-Ausgleich in der 64. Minute und später in der Verlängerung per Elfmeter (97.) zur erneuten Führung. In der 118. Minute sorgte Pawel Jaloszynski schließlich für die Entscheidung. Der Schönower SV schafft damit nach großem Kampf den Sprung in die 1. Runde.

