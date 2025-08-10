 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Christian Hübler

Landespokal: Zwei Derbys, zwei knappe Siege der Gäste-Teams

Der Brandenburger SC Süd 05 und der Schönower SV schaffen den Sprung in die 1. Runde.

In der Vorrunde des Landespokals Brandenburg gab es viele interessante Duelle. Besonders brisant waren zwei Derbys. Wie verliefen diese?

Gestern, 15:00 Uhr
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
0
2
Abpfiff

Der Brandenburger SC Süd 05 ist seiner Favoritenrolle in der Vorrunde des Landespokals gerecht geworden und hat beim Landesklasse-Vertreter FC Borussia Brandenburg mit 2:0 gewonnen. Vor 450 Zuschauern brachte Patrick Richter die Gäste bereits in der 15. Minute in Führung.

Die Hausherren hielten über weite Strecken kämpferisch dagegen und machten es dem Brandenburgligisten schwer, den Vorsprung auszubauen. Erst in der Schlussphase sorgte Justin Flint in der 80. Minute für die Entscheidung. Damit zieht der BSC Süd 05 in die nächste Runde des Wettbewerbs ein.

Gestern, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
3
n.V.
5
Abpfiff

In einem torreichen und umkämpften Duell der Vorrunde im Landespokal setzte sich der favorisierte Landesligist Schönower SV 1928 erst in der Verlängerung beim BSV Rot-Weiß Schönow durch. Vor 114 Zuschauern brachte Felix Seidel die Gäste schon in der 7. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Jannik Haselow aus. Pawel Jaloszynski traf in der 28. Minute zum 1:2, ehe Hannes Krüger (53.) und Nico Brauer per Foulelfmeter (60.) das Spiel zugunsten der Gastgeber drehten.

Doch Bartosz Barandowski brachte den Landesligisten zurück ins Spiel – erst mit dem 3:3-Ausgleich in der 64. Minute und später in der Verlängerung per Elfmeter (97.) zur erneuten Führung. In der 118. Minute sorgte Pawel Jaloszynski schließlich für die Entscheidung. Der Schönower SV schafft damit nach großem Kampf den Sprung in die 1. Runde.

