Landespokal: Weitere Spielverlegungen gibt es

In der Vorrunde und in der 1. Runde des Landespokals gibt es weitere Spielverlegungen.
Vorrunde
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SG Eintracht Peitz
Sa., 15.08.26 13:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - FSV Babelsberg 74
Sa., 15.08.26 13:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SG Sielow
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Friedersdorf - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Eiche 05 Weisen - Fortuna Babelsberg
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Motor Saspow - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Storkower SC - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - SV Viktoria Potsdam
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - FV Erkner 1920
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr BSG Pneumant Fürstenwalde - SV Victoria Seelow
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Groß Gaglow - Ludwigsfelder FC
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Großräschen - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SpVgg Finsterwalde - SG Phönix Wildau 95
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Lausitz Forst - VfB Trebbin
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - FSV Union Fürstenwalde
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - 1. FC Guben
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - FC Strausberg
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - SV Döbern
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Wacker Motzen - Werderaner FC Viktoria 1920
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Burg - SG Großziethen
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - FSV Admira 2016
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 - FSV Viktoria 1897 Cottbus
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - Kolkwitzer SV 1896
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr TSG Lübbenau 63 - SG Schulzendorf 1931
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Dallgow 47 - MSV 1919 Neuruppin
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - Brandenburger SC Süd 05
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - SG Bornim
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr 1. SV Oberkrämer 11 - BSG Stahl Brandenburg
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - Angermünder FC
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - FV Preussen Eberswalde
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr 1. FC Finowfurt - TuS 1896 Sachsenhausen
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Kremmen 1920 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Michendorf - Schönower SV 1928
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr TSV Wustrau - TSG Einheit Bernau
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Lauchhammer - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - TSV Chemie Premnitz
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Germania 90 Berge - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SG Saarmund - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten - Pankower SV Rot-Weiß 1921
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfL Nauen - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Gramzow - FSV Bernau
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Teltower FV 1913 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - FC Schwedt 02
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - SV Altlüdersdorf
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr - SV Babelsberg 03
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr - FSV Optik Rathenow
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr - SG Union 1919 Klosterfelde
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr - RSV Eintracht 1949
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr - 1. FC Frankfurt