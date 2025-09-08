Landespokal: Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Die 2. Runde des Landespokals Brandenburg ist beendet. Doch wann werden die Paarungen für das Achtelfinale ausgelost? Das teilt der Fußball-Landesverband Brandenburg dazu mit:
Die Spannung steigt: Am Dienstag, 9. September 2025, um 15.30 Uhr werden die Achtelfinals im Landespokal der Herren ausgelost – und ihr könnt live dabei sein!
Wie schon gewohnt, wird Moderator Benni Hantschke für Spaß und Expertise sorgen. Besonderer Gast ist diesmal DFB-Punktespielprofi Jeremy Lehmann, der neben seinem wichtigen Job als Losfee alle Fragen zur wichtigen Vereinsaktion beantwortet.
Die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale stehen seit dem Wochenende fest: Mit Energie Cottbus ist noch ein Drittligist dabei. Die Regionalligisten SV Babelsberg 03 und FSV Luckenwalde stehen ebenso im Lostopf. Hinzu kommen vier Oberligisten, drei Brandenburgligisten, vier Landesligisten sowie zwei Überraschungsteams aus der Landesklasse: der VfL Nauen und der FC Strausberg.
Für Spannung ist also einmal mehr für die Auslosung und dann auch in den Duellen gesorgt.
Termine im Pokalwettbewerb:
• Achtelfinale: 11. Oktober 2025
• Viertelfinale: 15. November 2025
• Halbfinale: 28. März 2026
• Finale (Finaltag der Amateure): 23. Mai 2026
+++
Das war die 2. Runde
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin) - Zuschauer: 218
Tore: 0:1 Michel Sobek (27.), 0:2 Ian Kroh (65.), 0:3 Michel Sobek (81.)
Rot: Richard Dannat (5./SG Union 1919 Klosterfelde)
FC Energie Cottbus – SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Schiedsrichter: Hannes Wilke - Zuschauer: 2374
Tore: 1:0 Jannis Boziaris (10.), 1:1 Leo Zellmer (22.), 2:1 Jannis Boziaris (33.), 3:1 Erik Engelhardt (78.), 4:1 Ted Tattermusch (86.)
---
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Artwin Archut - Zuschauer: 242
Tore: 1:0 Nick Ebert (6.), 1:1 Leo Felgenträger (8.), 1:2 Andy Hebler (49.)
Gelb-Rot: Patrick Zidane Djiogou (73./SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen/)
FSV Bernau – SV Victoria Seelow 1:4
Schiedsrichter: David Schrödter - Zuschauer: 116
Tore: 0:1 Lennard Flaig (29.), 0:2 Till Schubert (38.), 1:2 Dennis Ulbrich (46.), 1:3 Elias Wroblewski (74.), 1:4 Anastasios Alexandropoulos (88.)
Gelb-Rot: Justin Luca Weber (77./FSV Bernau/Meckern)
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse – SV Babelsberg 03 1:2
Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin) - Zuschauer: 410
Tore: 1:0 Lukas Japs (13.), 1:1 George Didoss (27.), 1:2 Tino Schmidt (75.)
1. FC Frankfurt (Oder) – RSV Eintracht 1949 0:1
Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Till Plumpe (16.)
Brandenburger SC Süd 05 – Ludwigsfelder FC 2:4
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 206
Tore: 0:1 Romario Hartwig (34.), 0:2 Lennard Quanz (37.), 0:3 Romario Hartwig (45.+2), 0:4 Felix Kausch (55.), 1:4 Tim Dethloff (76. Foulelfmeter), 2:4 Patrick Richter (88.)
SV Falkensee-Finkenkrug – Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Schiedsrichter: André Stolzenburg (Neuruppin) - Zuschauer: 235
Tore: 0:1 Kwasi Boateng (4.), 0:2 Kwasi Boateng (14.), 0:3 Abdul-Hamid Saadaev (40. Foulelfmeter), 1:3 Niklas Geisler (52.), 1:4 Mert Ahmedov (79.), 2:4 Robin Schultze (86.)
FSV Admira 2016 – VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Schiedsrichter: Stefan Hübner - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Felix Kniesche (1.), 0:2 Felix Kniesche (7.), 1:2 Max Gründemann (75.), 1:3 Felix Kniesche (84.)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – BSG Stahl Brandenburg 2:0
Schiedsrichter: Nils Böhme - Zuschauer: 274
Tore: 1:0 Joao Victor Braga De Souza (9.), 2:0 Joao Victor Braga De Souza (21.)
SV Viktoria Potsdam – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Schiedsrichter: Sebastian Werner - Zuschauer: 143
Tore: 0:1 David Nieland (33.), 0:2 David Nieland (38.), 1:2 Tom Nattermann (41.), 1:3 David Nieland (65. Foulelfmeter), 1:4 David Nieland (69.), 1:5 Marvin Westenberger (76.), 2:5 Tobias Francisco (80.), 2:6 Paul Sliwa (90.+3)
Rot: Pascal Borowski (82./SV Viktoria Potsdam/)
FV Preussen Eberswalde – FSV Optik Rathenow 0:2
Schiedsrichter: Max Göldner - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Luka Zdep (1.), 0:2 Nima Amiri (89.)
1. FC Guben – SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Schiedsrichter: Jakob Scheibner - Zuschauer: 162
Tore: 1:0 Franz Krüger (6.), 1:1 Tom Bittner (18.), 2:1 Pawel Piotrowski (57.), 2:2 Tom Bittner (62.), 3:2 Pawel Piotrowski (65.), 4:2 Danny Vu Tuan (76.)
Gelb-Rot: Mariusz Pietka (73./1. FC Guben/Foul )
VfL Nauen – SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Schiedsrichter: Roman Brand - Zuschauer: 260
Tor: 1:0 Christian Czeponik (16.)
FC Strausberg – SV Blau-Weiss Markendorf 4:3 n.V.
Schiedsrichter: Jacqueline Lünser
Tore: 0:1 Derenik Mayilyan (5.), 0:2 Alpha Jallow (20.), 1:2 Ben Jacob (29.), 2:2 Ben Jacob (32.), 2:3 (98.), 3:3 Luis Suter (101.), 4:3 Ole Kreißl (106.)
Schönower SV 1928 – FSV 63 Luckenwalde 0:11
Schiedsrichter: Maurice Schmidt (Rüdnitz) - Zuschauer: 238
Tore: 0:1 Mike Bachmann (20.), 0:2 Quentin Seidel (21.), 0:3 Matthew Meier (35.), 0:4 Fritz Schröder (53.), 0:5 Mike Bachmann (54.), 0:6 Tim Luis Maciejewski (64.), 0:7 Len Neumann (70.), 0:8 Clemens Koplin (74.), 0:9 Tim Luis Maciejewski (76.), 0:10 Lucas Will (79.), 0:11 Max Hathaway (88.)
---
Das war die 1. Runde:
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SG Bornim 9:0
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925 2:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Union Fürstenwalde 4:2
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV 63 Luckenwalde 1:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - Ludwigsfelder FC 0:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:7
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Optik Rathenow 1:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - FC Schwedt 02 5:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - TSG Einheit Bernau 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - Schönower SV 1928 3:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Falkensee-Finkenkrug 0:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - Brandenburger SC Süd 05 0:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - VfL Nauen 1:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - FV Preussen Eberswalde 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf 4:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf 7:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - VfB 1921 Krieschow 2:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - SV Grün-Weiß Großbeeren 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben 0:8
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Germania 90 Schöneiche 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - Werderaner FC Viktoria 1920 3:0
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 1:2
Sa., 16.08.25 17:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin - BSG Stahl Brandenburg 0:6
Di., 26.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - SG Burg 7:0