Landespokal: Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die 2. Runde des Landespokals Brandenburg ist beendet. Doch wann werden die Paarungen für das Achtelfinale ausgelost? Das teilt der Fußball-Landesverband Brandenburg dazu mit:

Die Spannung steigt: Am Dienstag, 9. September 2025, um 15.30 Uhr werden die Achtelfinals im Landespokal der Herren ausgelost – und ihr könnt live dabei sein! Wie schon gewohnt, wird Moderator Benni Hantschke für Spaß und Expertise sorgen. Besonderer Gast ist diesmal DFB-Punktespielprofi Jeremy Lehmann, der neben seinem wichtigen Job als Losfee alle Fragen zur wichtigen Vereinsaktion beantwortet.

Die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale stehen seit dem Wochenende fest: Mit Energie Cottbus ist noch ein Drittligist dabei. Die Regionalligisten SV Babelsberg 03 und FSV Luckenwalde stehen ebenso im Lostopf. Hinzu kommen vier Oberligisten, drei Brandenburgligisten, vier Landesligisten sowie zwei Überraschungsteams aus der Landesklasse: der VfL Nauen und der FC Strausberg. Für Spannung ist also einmal mehr für die Auslosung und dann auch in den Duellen gesorgt.