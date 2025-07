Landespokal: Wann ist die Auslosung? Wer ist in welchem Topf?

Der Landespokal Brandenburg steht in den Startlöchern. Hier kommen die Infos des Fußball-Landesverbandes Brandenburg dazu:

3. Liga 1 Verein

Regionalliga: 2 Vereine

Oberligen: 4 Vereine

Brandenburgliga: 16 Vereine

Landesligen: 30 Vereine

Landesklassen: 57 Vereine

Vertreter der Fußballkreise: 7 Vereine

Auf Grund der Gesamtanzahl der teilnehmenden Vereine kann auf die für Samstag, den 02.08.2025 geplante Vorrunde 1 verzichtet werden. Somit startet der Wettbewerb mit der Vorrunde am Samstag, den 09.08.2025. Die Vereine der 3. Liga, Regionalliga und Oberligen erhalten für die Vorrunde ein Freilos. In der ersten Runde erhalten zudem der FC Energie Cottbus und der RSV Eintracht 1949, als Teilnehmer am DFB-Pokal, ein weiteres Freilos.