Landespokal-Viertelfinale: Füchse empfangen VSG Altglienicke

Das Viertelfinale des COSY-WASCH Landespokals Berlin steht an.
Die Füchse Berlin und die VSG Altglienicke eröffnen am Dienstagabend die Runde der letzten Acht im Berliner Landespokal. Ursprünglich sollte die Partie gemeinsam mit den anderen drei Viertelfinalspielen vor Weihnachten ausgetragen werden, doch beide einigten sich auf eine Vorverlegung. Nun empfängt der Tabellenführer der Berlin-Liga um 19 Uhr den Vierten der Regionalliga Nordost. Auch wenn die Reinickendorfer wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen sind, gehen die Gäste aus dem Berliner Südosten favorisiert ins Spiel. Aber: Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und an Selbstvertrauen mangelt es den Füchsen ganz sicher nicht.
---
Die weiteren Partien finden -sofern das Wetter mitspielt- am 20. und 21. Dezember statt.
---
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!