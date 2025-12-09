 2025-12-03T05:51:34.672Z

Pokal
Landespokal-Viertelfinale: Füchse empfangen VSG Altglienicke

Viertelfinale im Berliner Landespokal

Landespokal Berlin
BFC Dynamo
Altglienicke
FC Viktoria
FC Hertha 03

Das Viertelfinale des COSY-WASCH Landespokals Berlin steht an.

Heute, 19:00 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
19:00live

Die Füchse Berlin und die VSG Altglienicke eröffnen am Dienstagabend die Runde der letzten Acht im Berliner Landespokal. Ursprünglich sollte die Partie gemeinsam mit den anderen drei Viertelfinalspielen vor Weihnachten ausgetragen werden, doch beide einigten sich auf eine Vorverlegung. Nun empfängt der Tabellenführer der Berlin-Liga um 19 Uhr den Vierten der Regionalliga Nordost. Auch wenn die Reinickendorfer wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen sind, gehen die Gäste aus dem Berliner Südosten favorisiert ins Spiel. Aber: Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und an Selbstvertrauen mangelt es den Füchsen ganz sicher nicht.

Die weiteren Partien finden -sofern das Wetter mitspielt- am 20. und 21. Dezember statt.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

