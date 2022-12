Landespokal: Viertelfinalauslosung am 19. Januar Teilnehmerfeld noch nicht komplett

Am 3. Juni wird der Sieger im Lübzer Pils Landespokal im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure ermittelt. Der Austragungsort für das Endspiel ist derzeit ebenso offen wie die Spielpaarungen im Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbes.

Letzteres wird sich aber schon zu Beginn des neuen Jahres ändern: Die Auslosung der Runde der letzten Acht findet am Donnerstag, den 19. Januar um 17 Uhr im Medienhaus der Ostsee-Zeitung (OZ) in Rostock statt und wird von der OZ via Livestream übertragen. Bastian Pochstein, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Brauerei Lübz, agiert als Glücksbringer und wird die Lose ziehen.

Momentan stehen erst sechs der acht teilnehmenden Mannschaften für das Viertelfinale fest. Die Achtelfinalbegegnung zwischen dem SV Stralendorf und dem Brüsewitzer SV konnte im November wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfinden. Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest.

Ob ein solcher für die ebenso ausgefallene Partie zwischen dem Titelverteidiger TSG Neustrelitz und dem MSV Pampow nötig sein wird, darüber wird momentan noch vor dem Sportgericht des Landesfußballverbandes (LFV) verhandelt. Die Gäste hatten die Anreise seinerzeit witterungsbedingt nicht angetreten. Definitiv zum Lostopf gehören am 19. Januar die Teams vom Greifswalder FC, Rostocker FC, FC Anker Wismar, 1. FC Neubrandenburg 04, FSV Einheit Ueckermünde und FC Schönberg 95.