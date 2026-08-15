Landespokal: Überraschungen, aber auch ein 0:16 und 2:16

Die Vorrunde des Landespokals Brandenburg wurde am heutigen Samstag abgeschlossen. Hier gibt es alle Partien in der Übersicht:
Vorrunde
SV Blau-Weiss Markendorf – SG Eintracht Peitz 3:5
Schiedsrichter: Tobias Kastner - Zuschauer: 124
Tore: 0:1 Dawid Cwiklinski (10.), 0:2 Dawid Cwiklinski (17.), 0:3 Sven Erik Schwella (54.), 0:4 Sven Erik Schwella (66.), 1:4 Til Achtenberg (68.), 2:4 Ole Achtenberg (72.), 2:5 Lucas Lehmann (83.), 3:5 Til Achtenberg (86.)
1. FC Finowfurt – TuS 1896 Sachsenhausen 1:8
Tore: 1:0 Willi Berg (3. Foulelfmeter), 1:1 Mert Akbal (13.), 1:2 Jan-Paul Platte (19.), 1:3 Jan-Paul Platte (45.+1), 1:4 Andor Müller (51.), 1:5 Jan-Paul Platte (60.), 1:6 Jan-Paul Platte (67.), 1:7 Andor Müller (79.), 1:8 Paul Thomas (89.)
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TSV 1878 Schlieben – SG Sielow 2:6
Schiedsrichter: Martin Krause (Halle (Saale)) - Zuschauer: 63
Tore: 0:1 Martin Dahm (7.), 0:2 Robert Lorenz (11.), 0:3 Niklas Preuß (29.), 0:4 Niklas Preuß (44.), 0:5 Stanley Hauptstein (51.), 0:6 Mohamed Aziz Ben Younes (67.), 1:6 Maurice Donath (72.), 2:6 Michael Müller (87.)
SpG Oderberg/Lunow – FSV Babelsberg 74 4:1
Schiedsrichter: Krzysztof Pawlisiak - Zuschauer: 118
Tore: 1:0 Bruno Seefeldt (14.), 2:0 Bruno Seefeldt (22.), 3:0 Bruno Seefeldt (29.), 3:1 Gino Riccardo Kuhnert (31.), 4:1 Eric Meyer (78.)
SG Saarmund – SV Grün-Weiß Brieselang 1:3
Schiedsrichter: Rene Hildebrandt - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Dennis Blumhagen (53.), 1:1 Lukas Liebscher (59.), 1:2 Mohammed Younes (90.+2), 1:3 Justin Stahr (90.+3)
FC Lauchhammer – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:3 n.V.
Schiedsrichter: Max Stramke
Tore: 1:0 Patrick Hulha (7.), 1:1 Gordon Teichert (20.), 1:2 Leon Bonneß (25.), 2:2 Markus Penz (70.), 3:2 Julian Kositzke (105.), 4:2 Tomy-Lee Knerndel (113.), 4:3 Gordon Teichert (120.)
SV Grün-Weiß Großbeeren – Kolkwitzer SV 1896 3:1
Tor: 1:1 Karl Knobloch (76.)
SG Friedersdorf – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 2:6
Schiedsrichter: Andreas Giebitz (Lauchhammer)
SV Motor Saspow – SV Germania 90 Schöneiche 0:3
Schiedsrichter: Alija Cufta
Storkower SC – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 2:3
Schiedsrichter: Martin Hermann - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Riccardo Pathe (40.), 1:1 Clemens Amsel (46.), 1:2 Philipp Ricco Barnack (58. Foulelfmeter), 1:3 Clemens Amsel (62.), 2:3 Riccardo Pathe (77.)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Viktoria Potsdam 2:16
SV Grün-Weiß Union Bestensee – FV Erkner 1920 1:8
BSG Pneumant Fürstenwalde – SV Victoria Seelow 0:9
Schiedsrichter: Felix Schmidt
SG Groß Gaglow – Ludwigsfelder FC 0:3
Schiedsrichter: Mark Ruhner
Breesener SV Guben Nord – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:6
SpG Kahren/Laubsdorf – FC Eisenhüttenstadt 1:1
Tore: 1:0 (18.), 1:1 Johann Krüger (23.)
SV Großräschen – SV Wacker 09 Ströbitz 0:3
Schiedsrichter: Pierre Wünsch (Bad Liebenwerda)
Tore: 0:1 Tim Renno (20.), 0:2 Tim Renno (24.), 0:3 Marvin Kilisch (81.)
SpVgg Finsterwalde – SG Phönix Wildau 95 2:5
SV Lausitz Forst – VfB Trebbin 1:5
Schiedsrichter: Jannis Hillburger - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Silas Schelinski (2.), 0:2 Aaron Mehlig (4.), 1:2 Florian Müller (18.), 1:3 Aaron Mehlig (47.), 1:4 Silas Schelinski (61.), 1:5 Constantin Helf (79.)
FSV Rot-Weiß Luckau – FSV Union Fürstenwalde 1:4
Schiedsrichter: Tom Schulze (Vetschau) - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Mathias Michael (3.), 0:2 Yvan Ghilslain Ngoyou (17.), 1:2 Tom Mikolajek (73.), 1:3 Yvan Ghilslain Ngoyou (75.), 1:4 Yannik Sosnowski (90.+2)
FC Bad Liebenwerda – 1. FC Guben 2:4
Schiedsrichter: Christopher Zeidler
SC Spremberg 1896 – FC Strausberg 1:0
Schiedsrichter: Jonas Schlegel
Tor: 1:0 Philip Kern (41.)
SV Grün-Weiß Lübben – SV Döbern 1:3
SG Wacker Motzen – Werderaner FC Viktoria 1920 0:5
Tore: 0:5 Alexander Möhl (7.), 0:2 Alexander Möhl (28.), 0:3 Moritz Markowski (67.), 0:4 Alexander Möhl (73.)
Spremberger SV 1862 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:2
Schiedsrichter: Tom Richter - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Christopher Evans (2. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Ihlow (22.)
FSV Blau-Weiß Wriezen – VfB Hohenleipisch 1912 1:7
Tore: 1:0 Felix Kniesche (15.), 2:0 Florian Vogt (20.), 3:0 Florian Vogt (43.), 4:1 Felix Kniesche (60.), 5:1 Justin Gewiss (65.), 6:1 Louis Reichmann (77.), 7:1 Colin Hoppe (88.)
SG Burg – SG Großziethen 1:4
Schiedsrichter: Jakob Scheibner
MTV Wünsdorf 1910 – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen 5:3 n.V.
FV Blau-Weiß 90 Briesen – FSV Admira 2016 4:1
Schiedsrichter: Behrens Matti - Zuschauer: 33
Tore: 1:0 Toni Moritz (35.), 2:0 Lasse Böhme (42.), 3:0 Justin Gruel (56.), 3:1 Maurice Etienne Fischer (67. Foulelfmeter), 4:1 Toni Moritz (90. Foulelfmeter)
VfB Herzberg 68 – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:3
Schiedsrichter: Steve Bergmann (Lauchhammer)
Tore: 1:0 (19.), 1:1 Dominic Hellwig (35.), 1:2 Dominic Hellwig (62.), 1:3 Luis Marlon Balzke (95.)
SG Michendorf – Schönower SV 1928 2:1
Tore: 0:1 Hein-Peter Splett (20.), 1:1 Mateo Herrmann (32.), 2:1 Carlos Neubert (75.)
SSV Einheit Perleberg – Oranienburger FC Eintracht 1901 1:3
Schiedsrichter: Tobias Starost - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Tristan Balk (35.), 1:1 Adrian Hinrichs (72.), 1:2 Jean-Luca El Bani (83.), 1:3 Jonas Dietrich (90.+1)
Rot: Phelan Ackerschewski (50./Oranienburger FC Eintracht 1901/)
SV Eiche 05 Weisen – Fortuna Babelsberg 0:3
Schiedsrichter: Benjamin Grüber
SV Dallgow 47 – MSV 1919 Neuruppin 1:3
Schiedsrichter: Jens Polzenhagen - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Tim Hamann (41.), 1:1 Mykyta Asieiev (45.+2), 1:2 Michael O'Connor (66. Foulelfmeter), 1:3 David Waclawczyk (90.+1)
FC Husaria Schwedt – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 0:16
Schiedsrichter: Hannes Hähnel - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Justin Berger (3.), 0:2 Manuel Schmiedebach (5. Foulelfmeter), 0:3 Lucas Nico Gurklys (39.), 0:4 Manuel Schmiedebach (41.), 0:5 Lion Troschke (45.+1), 0:6 Lion Troschke (54.), 0:7 Dmytro Kostusev (63.), 0:8 Jeremy Gampe (72.), 0:9 Lion Troschke (76.), 0:10 Nick Graupner (78.), 0:11 Lion Troschke (79.), 0:12 Dmytro Kostusev (80.), 0:13 Gabriel Telushi (81.), 0:14 Nick Graupner (83.), 0:15 Lion Troschke (84.), 0:16 Lion Troschke (85.)
SG Grün-Weiß Golm – Brandenburger SC Süd 05 3:5
Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Pedro Guilherme Souza Rocha (7.), 0:2 Matheus Tosta Cesario (40.), 1:2 Jan Großer (43.), 1:3 Tim Dethloff (47.), 1:4 Tim Dethloff (58.), 1:5 Pedro Guilherme Souza Rocha (70.), 2:5 Jan Großer (84.), 3:5 Alexander Beine (87.)
Pritzwalker FHV 03 – SG Bornim 2:4 n.V.
Schiedsrichter: Jakob Spielmann (Berlin) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Amirreza Cheshmi (26.), 1:1 Hannes Raymund (45.+2), 1:2 Max Schmidt (102.), 1:3 Max Schmidt (105.+1), 1:4 Tero Schröder (108.), 2:4 Jeremy Lange (117.)
FSV Veritas Wittenberge/Breese – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 2:5
Schiedsrichter: André Schuler
1. SV Oberkrämer 11 – BSG Stahl Brandenburg 1:3 n.V.
Tore: 0:1 (60.), 1:1 (73.)
Birkenwerder BC 1908 – Angermünder FC 1:2
FC Borussia Brandenburg – FV Preussen Eberswalde 0:4
FC Kremmen 1920 – SV 1920 Zehdenick 3:2
SV Blau-Weiß 90 Gartz – FC 98 Hennigsdorf 2:4
Tore: 0:1 Tobias Völkel (2. Foulelfmeter), 1:1 Sven Donnerhaak (4. Eigentor), 1:2 Ben Schulze (9.), 1:3 Jonas Morgner (23.), 1:4 Luca Müller (23.), 2:4 Marian Mecklenburg (87.)
TSG Lübbenau 63 – SG Schulzendorf 1931 1:4
Schiedsrichter: Wolf
Tore: 0:1 Steven Ewaldt (5.), 0:2 Steven Ewaldt (8.), 0:3 Mick-Oliver Thiel (9.), 0:4 Leon Petrofsky (25.), 1:4 Ricardo Kindler (44.)
Rot: Leonard Ludwig (64./SG Schulzendorf 1931/)
Gelb-Rot: John Jank (83./TSG Lübbenau 63/)
BSV Rot-Weiß Schönow – SV Altlüdersdorf 0:8
TSV Wustrau – TSG Einheit Bernau 2:3
Tore: 0:1 (41.), 0:2 Jeremy Bartholome (45.+2), 0:3 Lucas Steinert (66. Foulelfmeter), 1:3 Domenic Dean Biemann (74.), 2:3 Luis Hübner (85. Eigentor)
SC Victoria 1914 Templin – FC Schwedt 02 0:7
Tore: 0:1 Jonas Giersch (14.), 0:2 Franck Moukoko Ebongue (21.), 0:3 Adrian Skorb (36.), 0:4 Rafal Mackowski (46.), 0:5 Christian Staatz (51. Foulelfmeter), 0:6 Adrian Skorb (63.), 0:7 Christian Staatz (87.)
Teltower FV 1913 – SG Einheit Zepernick 1925 0:6
Tore: 0:1 Ceif Ben-Abdallah (21.), 0:2 Dominik Tuchtenhagen (26.), 0:3 Yulian Andres Cordoba Moreno (47.), 0:4 Justin Pehl (66.), 0:5 Moritz Schöps (69.), 0:6 Ceif Ben-Abdallah (80.)
VfB Gramzow – FSV Bernau 0:4
Tore: 0:1 (13.), 0:2 (17.), 0:3 (35.), 0:4 (67.)
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Falkensee-Finkenkrug 2:5 n.V.
VfL Nauen – BSC Fortuna Glienicke 1:4
Tore: 0:1 Maxime Lemaire, 0:2 Sebastian Pfingst, 0:3 Maxime Lemaire, 1:3 , 1:4 Justin Hippe
SC Oberhavel Velten – Pankower SV Rot-Weiß 1921 2:4
Schiedsrichter: Erik Hergesell
FSV Schorfheide Joachimsthal – SV Empor Schenkenberg 1928 0:1
Tore: keine Tore
SV Germania 90 Berge – 1. FV Eintracht Wandlitz 1:4
Tore: 1:0 (5.), 1:1 (9.), 1:2 (16.), 1:3 (55.), 1:4 (67.)
FSV Rot-Weiß Prenzlau – TSV Chemie Premnitz 6:0