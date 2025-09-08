Landespokal: Sparta gewinnt Lichtenberg-Derby, Preussen souverän

Die zweite Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren wurde ausgespielt.
Tore: 0:1 Leandro Putaro (28.), 0:2 Tim Windsheimer (35.), 0:3 Leandro Putaro (50.), 1:3 Julian Klein-Peters (61.), 1:4 Leandro Putaro (66.), 1:5 Leandro Putaro (72.), 1:6 Max Matthes Ramoth (84.), 1:7 Dominik Pestic (90.+1)
---
Tore: 1:0 Emre-Mert Aslan (30.), 2:0 Victor Sunday (84.)
---
Tore: 1:0 Süleyman Kapan (48.)
---
Tore: 0:1 Antonio Boeddinghaus (10.), 0:2 Nicholas Cartwright Stanley (12.), 0:3 Santiago Henrich Paya (19.), 1:3 Jose Antonio Ondo Mangue (22.), 1:4 Santiago Henrich Paya (37.), 1:5 Santiago Henrich Paya (42.), 1:6 Santiago Henrich Paya (59.), 1:7 Nicholas Cartwright Stanley (67.), 1:8 Gaston Ignacio Nieto (88. Foulelfmeter)
Rot: Adrian Thiemann (8./Köpenicker FC/)
---
Tore: 0:1 Marco Rademacher (17.), 0:2 Jakob Elias Jodl (24.), 0:3 Fabian Dietrich (33.), 0:4 Jakob Elias Jodl (49.), 0:5 Jakob Elias Jodl (66.), 0:6 Egzon Ismaili (75.), 0:7 Jakob Elias Jodl (77.), 0:8 Mohammed Karim Mohamad (79.), 0:9 Timo Schlitt (81.), 0:10 Sky Vincent Tloczynski (89. Foulelfmeter)
---
Tore: 0:1 Rintaro Yajima (6.), 0:2 Konstantinos Grigoriadis (30.), 0:3 Konstantinos Grigoriadis (35.), 0:4 Konstantinos Grigoriadis (45.+8), 0:5 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (56. Foulelfmeter), 0:6 Lukas Stagge (75.), 0:7 Kemal Günay (77.), 0:8 Kenan Söyler (90.+6)
---
Tore: 0:1 Nils Köhne (17.), 1:1 Benjamin Sommer (21.), 2:1 Alex Steinke (38.), 2:2 Florian Kohls (43.), 2:3 Maurice Froelian (62.)
Gelb-Rot: Philip Schulz (50./Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin/Foul)
---
Tore: 0:1 Dennis Lewicki (43.), 1:1 Rhonald Villabona Gonzales (45.), 1:2 Ferhat Kidis (49.), 1:3 Sezgin Isik (74.), 1:4 Andrea Ansanti (83.), 2:4 Matias Alejandro Carbonel Herrera (87.)
---
Tore: 0:1 Kingsley Chigozie Onyemaobi (10.), 0:2 Jonathan Schäfer (53.), 1:2 Jannik Stenzel (57.), 1:3 Micah Tim Helge (69.), 1:4 Nizar Mestetef (84.)
---
Tore: 0:1 Patrick Breitkreuz (16.), 0:2 (18.), 0:3 (28.), 0:4 Patrick Breitkreuz (30.), 0:5 Patrick Breitkreuz (35.), 0:6 (45.), 0:7 (46.), 0:8 (47.), 0:9 (48.), 0:10 (63.), 0:11 (64.)
---
Tore: 0:1 Jonas Saliger (32.), 0:2 Julien Friedrich (34.), 0:3 Jonas Saliger (44.), 0:4 Patrick Wolfgang Kapp (59.), 0:5 Patrick Wolfgang Kapp (64.), 0:6 Ugur Ogulcan Tezel (66.)
---
Tore: 0:1 Tony Born (33.), 0:2 Milosch Jaschinski (47.), 1:2 Michael Beckenbach (73.)
---
Tore: 0:1 Jason Kofi Appiah (31.), 0:2 Paul Nickel (59.), 0:3 Quentin Paul Albrecht (64.), 1:3 Norman Guski (77.), 1:4 Jason Kofi Appiah (82.), 1:5 Quentin Paul Albrecht (88.)
---
Tore: 0:1 Niklas Doll (31.), 0:2 Noah Jones (43.), 0:3 Noah Jones (53.), 0:4 Kanto Fitiavana Voahariniaina (57.)
---
Tore: 0:1 Maximilian Kocher (16.), 0:2 Bakary Diakite (23.), 0:3 Johannes Gehring (26.), 1:3 Mahmoud Alramadan (45.), 1:4 Bakary Diakite (54.), 1:5 Maximilian Kocher (82.)
---
Tore: 0:1 Louis Anthony Guske (55.), 0:2 Louis Anthony Guske (84.), 0:3 Tarkan Taskiran (88.), 0:4 (89.), 0:5 Patrick Magiera (90.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Gandert (Friedenauer TSC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.)
---
Tore: 0:1 Mehmet Aydin (1.), 0:2 Gürkan Özkan (3.), 0:3 Gürkan Özkan (31.), 0:4 Can Wernicke (35.), 0:5 Mehmet Aydin (39.), 0:6 Mehmet Aydin (46.), 0:7 Gürkan Özkan (47.), 0:8 Gürkan Özkan (49.), 0:9 Hassan Saleh (58.), 0:10 Dzevat Dzeladin (60.), 0:11 Mehmet Aydin (75.), 0:12 Mehmet Aydin (77.)
---
Tore: 0:1 Leonard Kirschner (14.), 1:1 Kubilay Yilmaz (26.), 1:2 Merdan Baba (72.), 2:2 Kadir Inal (90.), 3:2 Leopold Antonius Bussmann (121. i.E.), 3:3 Mushakir Razeek (121. i.E.), 3:4 Mohammed Hassane (121. i.E.), 3:5 Ahmad Haj Youssef (121. i.E.)
---
Tore: 0:1 Noah Malte Vincent Warner Mietke (12.), 0:2 Anthony Knobloch (39.), 1:2 (49.), 1:3 Lorenz Behrendt (82.), 2:3 Muhammed Nas (85.)
---
Tore: 0:1 Phillip Martens (29.), 0:2 Muhammad Sey (74.), 0:3 Muhammad Sey (76.)
---
Tore: 0:1 Ibrahim Kalil Keita (25.), 0:2 Alagie Peterson Jobe (49.), 1:2 Alexander Lorenz (73.), 1:3 Nizar Jouini (90.)
---
Tore: 0:1 Jonathan Grunert (11.), 1:1 Hakim Hassani (23.), 1:2 Heinrich Sander (90.)
---
Tore: 0:1 Philipp Behrend (47.), 0:2 Peter Köster (52.), 0:3 Peter Köster (60.), 0:4 Dzenis Hot (65.), 0:5 Dzenis Hot (70.), 0:6 Christoph Zorn (75.), 0:7 Christoph Zorn (76.), 0:8 Justin Reichstein (79.)
---
Tore: 0:1 Mehmet Uzuner (7.), 0:2 Muhammed Akova (28.), 0:3 Leon Pelivan (72.)
---
Tore: 1:0 Lucian Grabowski (15.), 2:0 Timo Baumgart (40.), 2:1 Lukas Fechner (55. Foulelfmeter), 2:2 Lukas Fechner (69.), 3:2 Pius Kessey Nana (83.), 4:2 Lucian Grabowski (90.+1), 5:2 Lucian Grabowski (90.+3)
---
Tore: 0:1 Philipp Walter (1.), 1:1 Kevin Schneider (29.), 1:2 Isaac Manu Kyere (34.), 1:3 Lasse Eickhoff (45.), 1:4 Luis Seiffert (47.), 1:5 Tidjan Barnes (62.), 1:6 Marlon Mörcke (76.), 1:7 Buba Ceesay (79.), 1:8 Oscar Adams Llorente (90.+3)
---
Tore: 0:1 Serkan Karasu (7.), 0:2 Benjamin Mujic (21. Eigentor), 0:3 Samet Alkan (78.), 0:4 Simon Böhm (83.)
---
Tore: 0:1 Efe Önal (48.), 0:2 Abdulkadir Beyazit (51. Foulelfmeter), 0:3 Abdulkadir Beyazit (78.), 0:4 Efe Önal (84.)
Gelb-Rot: Malte Fürst (63./TSV Mariendorf 1897/)
---
Tore: 0:1 Cihat Yildirim (1.), 0:2 Tom Jonach (22.), 0:3 Noah Maiß (50.), 0:4 Cihat Yildirim (61.), 0:5 Ibrahim Diallo (72.), 0:6 Ibrahim Diallo (80.)
---
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (8.), 1:1 Hannes Graf (10.), 2:1 Daniel Hänsch (31.), 3:1 Dominic Schmüser (38.), 3:2 Sebastian Reiniger (38.), 4:2 Berkin Tonk (40.), 4:3 John Gruber (54.), 5:3 Jeremy Gampe (69.)
Gelb-Rot: Nikolas Meyer (86./SV Sparta Lichtenberg/)
---
Tore: 1:0 Denis Barcic (24.), 1:1 Maximilian Hake (50.), 2:1 Denis Barcic (73.), 3:1 Felix Jasper (90.+3 Eigentor), 4:1 Argjent Krasniqi (90.+5)
---
Tore: 1:0 Ben Kozak (30.), 2:0 Moritz Willkomm (70.)
---
