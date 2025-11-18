Landespokal Sachsen-Anhalt: Alle Pokalsieger seit 1990/91

Der Hallesche FC, der VfB Germania Halberstadt, der SV Eintracht Emseloh oder der SSV 80 Gardelegen - eines dieser vier Teams wird am 23. Mai 2026, dem Finaltag der Amateure, den Landespokal von Sachsen-Anhalt in die Höhe stemmen. Während der HFC damit mit Rekordpokalsieger 1. FC Magdeburg (13 Erfolge, zwei davon von der FCM-Reserve) gleichziehen könnte, wäre es für die anderen verbliebenen Teams ein Novum. Wir blicken auf alle Landespokal-Endspiele seit der Saison 1990/91.
Wernigeröder SV Rot-Weiß - SV Merseburg 99
FSV Lok/Altmark Stendal - FC Anhalt Dessau
1. FC Magdeburg - Hallescher FC
Hallescher FC - 1. FC Magdeburg
FSV Lok/Altmark Stendal - FC Anhalt Dessau
FSV Lok/Altmark Stendal - VfL Halle 96
VfL Halle 96 - Schönebecker SV
1. FC Magdeburg - FSV Lok/Altmark Stendal
VfL Halle 96 - FC Anhalt Dessau
1. FC Magdeburg II - VfL Halle 96
1. FC Magdeburg - VfB IMO Merseburg
Hallescher FC - FC Grün-Weiß Wolfen
1. FC Magdeburg - 1. FC Lok Stendal
TSV Völpke - SV Dessau 05
MSV 90 Preussen - VfB Sangerhausen
1. FC Magdeburg - SV 09 Staßfurt
1. FC Magdeburg II - MSV 90 Preusen
Hallescher FC - 1. FC Magdeburg
4:3 i.E. (0:0 n.V.) in Magdeburg
1. FC Magdeburg - Hallescher FC
Hallescher FC - VfB Germania Halberstadt
Hallescher FC - FC Grün-Weiß Piesteritz
Hallescher FC - Haldensleber SC
1. FC Magdeburg - VfB Germania Halberstadt
1. FC Magdeburg - Hallescher FC
Hallescher FC - VfL Halle 96
Hallescher FC - 1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg - VfB Germania Halberstadt
1. FC Magdeburg - 1. FC Lok Stendal
Hallescher FC - VfB Germania Halberstadt
abgebrochen
ausgesetzt
1. FC Magdeburg - FC Einheit Wernigerode
Hallescher FC - FC Einheit Wernigerode
Hallescher FC - VfB Germania Halberstadt
Hallescher FC - 1. FC Lok Stendal
