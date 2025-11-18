 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Landespokal Sachsen-Anhalt: Alle Pokalsieger seit 1990/91

dachbleche24-Landespokal +++ Wer hat seit der Wende am häufigsten den Pokal gewonnen?

Der Hallesche FC, der VfB Germania Halberstadt, der SV Eintracht Emseloh oder der SSV 80 Gardelegen - eines dieser vier Teams wird am 23. Mai 2026, dem Finaltag der Amateure, den Landespokal von Sachsen-Anhalt in die Höhe stemmen. Während der HFC damit mit Rekordpokalsieger 1. FC Magdeburg (13 Erfolge, zwei davon von der FCM-Reserve) gleichziehen könnte, wäre es für die anderen verbliebenen Teams ein Novum. Wir blicken auf alle Landespokal-Endspiele seit der Saison 1990/91.

_________________________________________________________________________________________________

>> Zur gesamten Landespokal-Chronik: (hier klicken)

_________________________________________________________________________________________________

1991

Wernigeröder SV Rot-Weiß - SV Merseburg 99

3:2 n.V. in Bernburg

1992

FSV Lok/Altmark Stendal - FC Anhalt Dessau

2:0 in Gommern

1993

1. FC Magdeburg - Hallescher FC

3:2 in Hettstedt

1994

Hallescher FC - 1. FC Magdeburg

4:3 in Thale

1995

FSV Lok/Altmark Stendal - FC Anhalt Dessau

4:1 in Schönebeck

1996

FSV Lok/Altmark Stendal - VfL Halle 96

3:0 in Gommern

1997

VfL Halle 96 - Schönebecker SV

4:2 n.V. in Köthen

1998

1. FC Magdeburg - FSV Lok/Altmark Stendal

4:1 in Dessau

1999

VfL Halle 96 - FC Anhalt Dessau

2:1 in Dessau

2000

1. FC Magdeburg II - VfL Halle 96

3:2 in Dessau

2001

1. FC Magdeburg - VfB IMO Merseburg

3:0 in Dessau

2002

Hallescher FC - FC Grün-Weiß Wolfen

3:1 in Dessau

2003

1. FC Magdeburg - 1. FC Lok Stendal

2:0 in Dessau

2004

TSV Völpke - SV Dessau 05

3:2 in Dessau

Matthias Zahn und der TSV Völpke feierten 2004 den 3:2-Finalerfolg über den SV Dessau 05.
2005

MSV 90 Preussen - VfB Sangerhausen

4:2 i.E. (0:0 n.V.) in Dessau

2006

1. FC Magdeburg - SV 09 Staßfurt

1:0 in Schönebeck

2007

1. FC Magdeburg II - MSV 90 Preusen

3:0 in Magdeburg

2008

Hallescher FC - 1. FC Magdeburg

4:3 i.E. (0:0 n.V.) in Magdeburg

2009

1. FC Magdeburg - Hallescher FC

1:0 in Magdeburg

2010

Hallescher FC - VfB Germania Halberstadt

3:2 in Sangerhausen

2011

Hallescher FC - FC Grün-Weiß Piesteritz

2:0 in Dessau

Patrick Mouaya (l.) und Christoph Klippel gewannen den Cup 2011 mit dem Halleschen FC.
2012

Hallescher FC - Haldensleber SC

4:0 in Dessau

2013

1. FC Magdeburg - VfB Germania Halberstadt

3:1 n.V. in Magdeburg

2014

1. FC Magdeburg - Hallescher FC

3:0 n.V. in Halle

2015

Hallescher FC - VfL Halle 96

6:0 in Halle

2016

Hallescher FC - 1. FC Magdeburg

2:1 in Halle

2017

1. FC Magdeburg - VfB Germania Halberstadt

1:0 Magdeburg

2018

1. FC Magdeburg - 1. FC Lok Stendal

1:0 in Magdeburg

2019

Hallescher FC - VfB Germania Halberstadt

2:0 in Halberstadt

2020

abgebrochen

2021

ausgesetzt

2022

1. FC Magdeburg - FC Einheit Wernigerode

5:0 in Halberstadt

2022 holt der 1. FC Magdeburg seinen 13. und bis dato letzten Titel im Landespokal.
2023

Hallescher FC - FC Einheit Wernigerode

1:0 in Halberstadt

2024

Hallescher FC - VfB Germania Halberstadt

4:2 n.V. in Halle

2025

Hallescher FC - 1. FC Lok Stendal

1:0 in Halle

_________________________________________________________________________________________________

