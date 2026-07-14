Landespokal-Quali ausgelost: Diese Partien stehen fest

Die Wartezeit hat ein Ende: Die Paarungen der Qualifikationsrunde im Berliner Landespokal der ersten und zweiten Herren stehen fest. Gespielt wird vom 10. bis 13. August 2026. Insgesamt treffen diese Berliner Vereine in der ersten K.-o.-Phase der neuen Pokalsaison aufeinander. Unten geht es zu den Paarungen
Mo., 10.08.26 19:30 Don Bosco / Alemannia 1 – FCK Frohnau
Di., 11.08.26 19:30 RFC Liberta – SG Blankenburg
Di., 11.08.26 19:30 FC Arminia Tegel – FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
Di., 11.08.26 19:30 NSF – 1. FC PV Nord
Di., 11.08.26 19:30 SV Nord Wedding – BSC Marzahn
Di., 11.08.26 19:30 GW Baumschulenweg – Nordberliner SC
Mi., 12.08.26 19:00 SC Lankwitz – SFC Friedrichshain
Mi., 12.08.26 19:00 Eiche Köpenick – FC Al-Kauthar
Mi., 12.08.26 19:00 SV Treptow 46 – FC Hellas
Mi., 12.08.26 19:00 Rixdorfer SV – VfB Einheit zu Pankow
Mi., 12.08.26 19:30 SC Union-Südost – Sporting Club Horus
Mi., 12.08.26 19:30 BSV Oranke – FC Polonia Berlin
Mi., 12.08.26 19:30 SG Eichkamp-Rupenhorn – FC Brandenburg 03
Mi., 12.08.26 19:30 SC Borussia Friedrichsfelde – SV Schmöckwitz-Eichwalde
Mi., 12.08.26 19:30 SG Nordring – SG Blau-Weiß Friedrichshain
Mi., 12.08.26 19:30 SV Karow – BSC Kickers 1900
Mi., 12.08.26 19:30 B.S.C. Reinickendorf – NFC Rot-Weiß
Mi., 12.08.26 19:30 CLUB-ITALIA Berlin AdW – SG Stern Kaulsdorf
Mi., 12.08.26 19:30 CFC Berlin – SV Süden 09
Mi., 12.08.26 19:30 MSV Normannia – Oranje Berlin
Mi., 12.08.26 19:30 VFB Sperber Neukölln – SSV Köpenick-Oberspree
Mi., 12.08.26 19:30 BW Mahlsdorf Waldesruh – Adlershofer BC
Mi., 12.08.26 19:30 WFC Corso 99/Vineta – VSG Rahnsdorf
Mi., 12.08.26 19:30 BFC Germania – SV Norden-Nordwest
Mi., 12.08.26 19:30 CSV Afrisko – SC Siemensstadt
Mi., 12.08.26 19:30 SC Minerva – 1. FFV Spandau
Mi., 12.08.26 19:30 1. FC Marzahn 94 – Berlin Lions FC
Mi., 12.08.26 19:30 SC Westend 01 – FSV Fortuna Pankow
Mi., 12.08.26 19:30 FC Treptow – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz
Mi., 12.08.26 19:30 FC NORDOST Berlin – Viktoria Mitte
Mi., 12.08.26 19:30 SV Berliner VB – Sport-Union Berlin
Mi., 12.08.26 19:30 FC Tecnico – SG Prenzlauer Berg
Mi., 12.08.26 19:30 HFC Berlin – SV Askania Coepenick
Mi., 12.08.26 19:30 Suryoye United – FV Blau-Weiss Spandau
Mi., 12.08.26 19:30 1. Eintracht Spandau – Wartenberger SV
Mi., 12.08.26 19:30 SpVgg Tiergarten – Berliner TSC
Mi., 12.08.26 19:30 SK Rapide Berlin – FC Concordia Wilhelmsruh
Mi., 12.08.26 19:30 Motherland Berlin SC – JFC Berlin
Mi., 12.08.26 19:30 SV Berlin-Chemie Adlershof – 1. Traber FC Mariendorf
Mi., 12.08.26 19:30 SV Bau-Union – FC Karame
Mi., 12.08.26 19:30 TSV Berlin-Wittenau – CONO SUR BERLIN
Mi., 12.08.26 19:30 Spandauer BC 06 – Capri Berlino
Mi., 12.08.26 19:30 DJK Roland-Borsigwalde – TSV Lichtenberg
Mi., 12.08.26 19:30 SC Kickers Berlin 08 – BFC Alemannia 1890
Mi., 12.08.26 19:30 Steglitz GB – Berliner SC Comet
Mi., 12.08.26 19:30 ASV Berlin – BSC Eintracht Südring
Mi., 12.08.26 19:30 Cimbria Trabzonspor – BSV Heinersdorf
Mi., 12.08.26 19:30 SC Gatow – SV Deportivo Latino
Mi., 12.08.26 19:30 Spandauer Sport Verein – SV Stern Britz
Do., 13.08.26 19:30 SC Alemannia 06 Haselhorst – Borussia Pankow
Di., 11.08.26 19:00 SC Lankwitz II – DJK Roland-Borsigwalde II
Di., 11.08.26 19:30 1. Eintracht Spandau II – CONO SUR BERLIN II
Mi., 12.08.26 19:30 FC Liria II – SC Union-Südost II
Mi., 12.08.26 19:30 NSF II – 1.Traber FC Mariendorf II
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