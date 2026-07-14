Landespokal-Quali ausgelost: Diese Partien stehen fest

Archiv: Landespokalfinale 2026 – Foto: Frank Arlinghaus

Die Wartezeit hat ein Ende: Die Paarungen der Qualifikationsrunde im Berliner Landespokal der ersten und zweiten Herren stehen fest. Gespielt wird vom 10. bis 13. August 2026. Insgesamt treffen diese Berliner Vereine in der ersten K.-o.-Phase der neuen Pokalsaison aufeinander. Unten geht es zu den Paarungen

Di., 11.08.26 19:30 SV Nord Wedding – BSC Marzahn

Di., 11.08.26 19:30 GW Baumschulenweg – Nordberliner SC

Mi., 12.08.26 19:00 SC Lankwitz – SFC Friedrichshain

Mi., 12.08.26 19:00 Eiche Köpenick – FC Al-Kauthar

Mi., 12.08.26 19:00 SV Treptow 46 – FC Hellas

Mi., 12.08.26 19:00 Rixdorfer SV – VfB Einheit zu Pankow

Mi., 12.08.26 19:30 SC Union-Südost – Sporting Club Horus

Mi., 12.08.26 19:30 BSV Oranke – FC Polonia Berlin

Mi., 12.08.26 19:30 SG Eichkamp-Rupenhorn – FC Brandenburg 03

Mi., 12.08.26 19:30 SC Borussia Friedrichsfelde – SV Schmöckwitz-Eichwalde

Mi., 12.08.26 19:30 SG Nordring – SG Blau-Weiß Friedrichshain

Mi., 12.08.26 19:30 SV Karow – BSC Kickers 1900

Mi., 12.08.26 19:30 B.S.C. Reinickendorf – NFC Rot-Weiß

Mi., 12.08.26 19:30 CLUB-ITALIA Berlin AdW – SG Stern Kaulsdorf

Mi., 12.08.26 19:30 CFC Berlin – SV Süden 09

Mi., 12.08.26 19:30 MSV Normannia – Oranje Berlin

Mi., 12.08.26 19:30 VFB Sperber Neukölln – SSV Köpenick-Oberspree

Mi., 12.08.26 19:30 BW Mahlsdorf Waldesruh – Adlershofer BC

Mi., 12.08.26 19:30 WFC Corso 99/Vineta – VSG Rahnsdorf

Mi., 12.08.26 19:30 BFC Germania – SV Norden-Nordwest

Mi., 12.08.26 19:30 CSV Afrisko – SC Siemensstadt

Mi., 12.08.26 19:30 SC Minerva – 1. FFV Spandau

Mi., 12.08.26 19:30 1. FC Marzahn 94 – Berlin Lions FC

Mi., 12.08.26 19:30 SC Westend 01 – FSV Fortuna Pankow

Mi., 12.08.26 19:30 FC Treptow – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz

Mi., 12.08.26 19:30 FC NORDOST Berlin – Viktoria Mitte

Mi., 12.08.26 19:30 SV Berliner VB – Sport-Union Berlin

Mi., 12.08.26 19:30 FC Tecnico – SG Prenzlauer Berg

Mi., 12.08.26 19:30 HFC Berlin – SV Askania Coepenick

Mi., 12.08.26 19:30 Suryoye United – FV Blau-Weiss Spandau

Mi., 12.08.26 19:30 1. Eintracht Spandau – Wartenberger SV

Mi., 12.08.26 19:30 SpVgg Tiergarten – Berliner TSC

Mi., 12.08.26 19:30 SK Rapide Berlin – FC Concordia Wilhelmsruh

Mi., 12.08.26 19:30 Motherland Berlin SC – JFC Berlin

Mi., 12.08.26 19:30 SV Berlin-Chemie Adlershof – 1. Traber FC Mariendorf

Mi., 12.08.26 19:30 SV Bau-Union – FC Karame

Mi., 12.08.26 19:30 TSV Berlin-Wittenau – CONO SUR BERLIN

Mi., 12.08.26 19:30 Spandauer BC 06 – Capri Berlino

Mi., 12.08.26 19:30 DJK Roland-Borsigwalde – TSV Lichtenberg

Mi., 12.08.26 19:30 SC Kickers Berlin 08 – BFC Alemannia 1890

Mi., 12.08.26 19:30 Steglitz GB – Berliner SC Comet

Mi., 12.08.26 19:30 ASV Berlin – BSC Eintracht Südring

Mi., 12.08.26 19:30 Cimbria Trabzonspor – BSV Heinersdorf

Mi., 12.08.26 19:30 SC Gatow – SV Deportivo Latino

Mi., 12.08.26 19:30 Spandauer Sport Verein – SV Stern Britz

Do., 13.08.26 19:30 SC Alemannia 06 Haselhorst – Borussia Pankow

Hier die Quali-Paarungen der zweiten Herren

Di., 11.08.26 19:00 SC Lankwitz II – DJK Roland-Borsigwalde II

Di., 11.08.26 19:30 1. Eintracht Spandau II – CONO SUR BERLIN II

Mi., 12.08.26 19:30 FC Liria II – SC Union-Südost II

Mi., 12.08.26 19:30 NSF II – 1.Traber FC Mariendorf II

Berliner Landespokal

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!