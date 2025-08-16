Landespokal: Oberligisten Optik Rathenow und VfB Krieschow siegen

Die 1. Runde im Landespokal Brandenburg wurde am heutigen Samstag abgeschlossen. Dabei gab es klare Siege, aber auch Überraschungen. Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen. Außerdem steht fest: Die Auslosung der Partien für die 2. Runde findet am Mittwoch, 20. August, um 15.30 Uhr statt. Wer trifft dort in den insgesamt 16 Duellen am 6. September auf wen?
1. Runde
SV Babelsberg 03 – SG Bornim 9:0
Schiedsrichter: Artwin Archut - Zuschauer: 1149
Tore: 1:0 George Didoss (8.), 2:0 Tino Schmidt (20.), 3:0 Tino Schmidt (34.), 4:0 Tino Schmidt (39. Handelfmeter), 5:0 Maurice Covic (40.), 6:0 Tino Schmidt (45.), 7:0 Maurice Covic (57.), 8:0 Alexander Georgiadi (83.), 9:0 Maurice Covic (84.)
---
MSV 1919 Neuruppin – SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Schiedsrichter: Tobias Hagemann - Zuschauer: 340
Tore: 0:1 Emil Gustavus (23.), 0:2 Caner Özcin (45.+2), 1:2 Rafael Conrado Prudente (58.), 1:3 Philip Einsiedel (61.)
Angermünder FC – SG Einheit Zepernick 1925 2:3
Schiedsrichter: Paul Steffini - Zuschauer: 233
Tore: 1:0 Nico Hanse (36.), 1:1 Luca Grabarek (56.), 1:2 Yulian Andres Cordoba Moreno (57.), 2:2 Artem Filonenko (76.), 2:3 Yulian Andres Cordoba Moreno (90.)
SV Victoria Seelow – FSV Union Fürstenwalde 4:2 n.V.
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 245
Tore: 1:0 Till Schubert (6.), 2:0 Tobi Labes (47.), 2:1 Eric Fiedler (90.+1), 2:2 Christian Mlynarczyk (90.+4), 3:2 Maciej Piotr Ossowski (108.), 4:2 Marco Rossak (120.+3)
Gelb-Rot: Mohammed Karim Achemlal (111./FSV Union Fürstenwalde/Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Lennard Flaig (SV Victoria Seelow) scheitert mit Handelfmeter (32.).
---
SV Grün-Weiß Union Bestensee – Ludwigsfelder FC 0:4
Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Jonathan Schwarz (9.), 0:2 Igli Cami (45.), 0:3 Igli Cami (58.), 0:4 Kaloyan Atanasov (85.)
SpG Hennickendorf/Rehfelde – SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:7
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mattis Reszat (28.), 0:2 Alexander Blagojevic (29.), 0:3 Patrick Jahn (52.), 0:4 Mattis Reszat (70.), 0:5 Gordon Teichert (73.), 0:6 Mattis Reszat (80.), 0:7 Johannes Neubauer (89.)
Gelb-Rot: Patrick Müller (66./SV Frankonia Wernsdorf 1919/)
FC Eisenhüttenstadt – FSV 63 Luckenwalde 1:4
Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin) - Zuschauer: 225
Tore: 0:1 Matthew Meier (43.), 0:2 Niklas Kaus (45.+2), 0:3 Max Hathaway (52.), 0:4 Lucas Will (55.), 1:4 Tony Wernicke (83. Handelfmeter)
TuS 1896 Sachsenhausen – FSV Optik Rathenow 1:2
Zuschauer: 203
Tore: 0:1 Yohji Irvan Koré (12.), 1:1 Jan-Paul Platte (50.), 1:2 Yohji Irvan Koré (67.)
TSV Chemie Premnitz – Oranienburger FC Eintracht 1901 0:5
Schiedsrichter: Stefan Hübner - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Kwasi Boateng (30.), 0:2 Canel Kerem Kavurmacioglu (71.), 0:3 Kwasi Boateng (72.), 0:4 Kwasi Boateng (78.), 0:5 Kwasi Boateng (81.)
SV Wacker 09 Ströbitz – 1. FC Frankfurt 1:2
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Danny Mank (46.), 1:1 Adrian Tschenz (53.), 1:2 Danny Mank (90.+5)
Gelb-Rot: Ceyhan Güleryüz (92./1. FC Frankfurt/)
Rot: Michael Kowal (95./SV Wacker 09 Ströbitz/Foulspiel )
Rot: Ben Twarroschk (97./SV Wacker 09 Ströbitz/Foulspiel )
SG Schulzendorf 1931 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:3
Schiedsrichter: Michael Nickusch - Zuschauer: 270
Tore: 0:1 Niklas Goslinowski (27.), 0:2 Yves Küllmei (45.+1), 1:2 Tim Wiegel (75.), 1:3 Moses Chuks Njoku (90.+5)
SV Blau-Weiss Markendorf – Werderaner FC Viktoria 1920 3:0
Schiedsrichter: Max Göldner - Zuschauer: 82
Tore: 1:0 Joshua Tröger (25.), 2:0 Derenik Mayilyan (31.), 3:0 Derenik Mayilyan (76.)
Rot: Domenik Schubert (56./Werderaner FC Viktoria 1920/Notbremse )
VfB Hohenleipisch 1912 – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4:2
Schiedsrichter: Max Stramke - Zuschauer: 158
Tore: 1:0 David Walter (29.), 2:0 David Walter (40. Foulelfmeter), 3:0 Louis Reichmann (45.+2), 3:1 Maximilian Tutzschke (60.), 3:2 Tom Worm (62.), 4:2 Cornel Böhme (83.)
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Germania 90 Schöneiche 1:3
Schiedsrichter: Justin Zech (Spremberg) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Deniz Citlak (12.), 0:2 Aaron Marcel Weber (15.), 0:3 Pierre Vogt (62. Foulelfmeter), 1:3 Mario Wittig (78.)
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt – 1. FC Guben 0:8
Schiedsrichter: Leni-Alexandra Kunze (Steinhöfel) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Niclas Straube (24.), 0:2 Yahya Ben Nasseur (44.), 0:3 Niclas Straube (48.), 0:4 Josua Jantschke (54.), 0:5 Niclas Straube (62.), 0:6 Pascal Neumann (70.), 0:7 Mariusz Pietka (76.), 0:8 Mariusz Pietka (86.)
MSV Zossen 07 – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:5
Schiedsrichter: Maurice Joel Mertiens (Brandenburg an der Havel) - Zuschauer: 78
Tore: 0:1 Marvin Marquardt (5.), 0:2 Kevin Stenger (28.), 0:3 Theo Hahn (42.), 0:4 Joao Victor Braga De Souza (46.), 0:5 Joao Victor Braga De Souza (50.)
Gelb-Rot: Nick Hamm (47./MSV Zossen 07/)
SG Phönix Wildau 95 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Zuschauer: 75
Tore: 0:1 David Nieland (15.), 1:1 Rico Gladrow (26.), 2:1 Julius König (30.), 2:2 David Nieland (45.+1), 2:3 David Nieland (67.)
Rot: Christopher Evans (28./BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow/)
FSV Admira 2016 – SV Grün-Weiß Großbeeren 5:1
Schiedsrichter: Andreas Hellblau - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Andre Hönow (60.), 2:0 Andre Hönow (66.), 2:1 Aljbert Hiseni (73.), 3:1 Daniel Kemnitz (79.), 4:1 Andre Hönow (84.), 5:1 Fabian Goldhahn (88. Eigentor)
FV Blau-Weiß 90 Briesen – VfB 1921 Krieschow 2:5
Schiedsrichter: Maurice Schmidt (Rüdnitz) - Zuschauer: 106
Tore: 0:1 Andy Hebler (4.), 0:2 Aaron Stephan (13.), 1:2 Marvin Benno Lähne (49.), 2:2 Wojciech Stanislaw Zieniewicz (54.), 2:3 Paul Pahlow (70.), 2:4 Steve Zizka (72.), 2:5 Toby Michalski (81.)
SV Viktoria Potsdam – SV Altlüdersdorf 7:1
Schiedsrichter: Tobias Starost - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Louis Mischor (6.), 1:1 Tobias Francisco (11.), 2:1 Tom Nattermann (16.), 3:1 Nils Gottschick (37.), 4:1 Tom Nattermann (58.), 5:1 Mathis Lange (70.), 6:1 Tom Nattermann (79.), 7:1 Lennard Lämmerhirt (82.)
FSV Bernau – FC 98 Hennigsdorf 4:1
Schiedsrichter: Tim Gerstenberg - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Tobias Kühne (16.), 1:1 Luca Marschall (36.), 2:1 Mattis Raschke (63.), 3:1 René Pütt (74.), 4:1 Dennis Ulbrich (90.)
Rot: Alexander Wuthe (78./FSV Bernau/)
FSV Blau-Weiß Wriezen – FV Preussen Eberswalde 1:3
Schiedsrichter: Manuel Hoppe - Zuschauer: 206
Tore: 1:0 Kilian Karpe (8. Foulelfmeter), 1:1 Hyslan Rangel Martins (45.+3), 1:2 Patrice Donald Epale Otto (82.), 1:3 Rodrigo De Jesus Mendes (90.)
FSV Veritas Wittenberge/Breese – VfL Nauen 1:4
Schiedsrichter: Sebastian Werner - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Maciej Lukasz Waskowski (59.), 1:1 Marten Reichelt (64.), 1:2 Domenik Weis (69.), 1:3 Merlin Jan Schmid (72.), 1:4 Nick Halt (87.)
SV Grün-Weiß Brieselang – Brandenburger SC Süd 05 0:1
Schiedsrichter: Nils Böhme - Zuschauer: 80
Tor: 0:1 Smarae Allamyar (57.)
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SV Falkensee-Finkenkrug 0:2
Schiedsrichter: Eric Lemke - Zuschauer: 135
Tore: 0:1 Niklas Kleinert (82.), 0:2 Robin Schultze (92.)
FC Husaria Schwedt – Schönower SV 1928 3:4
Schiedsrichter: Niklas Wiese - Zuschauer: 143
Tore: 1:0 Pawel Roman Slawinski (25.), 1:1 Maik Zachowski (38.), 1:2 Pawel Jaloszynski (45.+1), 1:3 Pawel Jaloszynski (61.), 2:3 Lukasz Bretyn (75.), 3:3 Adrian Kalitowski (80.), 3:4 Dariusz Szmulski (85.)
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse – TSG Einheit Bernau 5:1
Schiedsrichter: Alexander Trapp-Staack - Zuschauer: 83
Tore: 1:0 Davide Ngom (10.), 1:1 Tom Gericke (31. Foulelfmeter), 2:1 Tarik Wenzel (40.), 3:1 Jannis Theodor (57. Eigentor), 4:1 Tarik Wenzel (86.), 5:1 Tarik Wenzel (90.+1)
SV Eintracht Alt Ruppin – FC Schwedt 02 5:4
Schiedsrichter: Tom Heilmann - Zuschauer: 151
Tore: 0:1 Krystian Mariusz Peda (17.), 1:1 Florian Riehl (19.), 2:1 Benjamin Brandt (32. Foulelfmeter), 1:2 Szymon Wierzchowski (35.), 3:2 Florian Riehl (41.), 4:2 Benjamin Brandt (49.), 5:2 Florian Riehl (52.), 5:3 Krystian Mariusz Peda (80.), 5:4 Philipp Ulrich (90.)
SC Victoria 1914 Templin – BSG Stahl Brandenburg 0:6
Schiedsrichter: Felix Schmidt
Tore: 0:1 Erik Sauer (13.), 0:2 Erik Sauer (37.), 0:3 Sebastian Hoyer (40.), 0:4 Ibraima Cante (65.), 0:5 Muhammed Lamin Jatta (76.), 0:6 José Raimundo Silva Magalhaes (80.)