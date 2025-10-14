Landespokal-Knaller: FC Energie Cottbus beim SV Babelsberg 03

Die Spannung steigt: Am heutigen Dienstag um 15.30 Uhr werden die Spiele im Viertelfinale und Halbfinale im Landespokal Brandenburg der Herren ausgelost. Wie werden die Paarungen lauten? Das erfahrt ihr hier im ständig aktualisierten Liveticker zur Pokalauslosung.
Vor der Auslosung spricht Dieter Dünnbier über das Thema Fair Play im Brandenburger Fußball. Anschließend werden dann die Paarungen gezogen.
Das waren die Ergebnisse im Achtelfinale:
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr: SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr: 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr: FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03 0:4
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde 3:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr: VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr: FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr: FC Strausberg - FC Energie Cottbus 0:5
Für Spannung ist also einmal mehr für die Auslosung und dann auch in den Duellen gesorgt.
Termine im Pokalwettbewerb:
• Viertelfinale: 15. November 2025 um 13 Uhr
• Halbfinale: 28. März 2026
• Finale (Finaltag der Amateure): 23. Mai 2026
In Kürze beginnt die Auslosung. Wir sind genauso gespannt wir ihr, wie die Paarungen lauten werden.
Die Auslosung hat begonnen. Die Vorstellung läuft. Gleich werden die Lose gezogen.
Das ist das Viertelfinale:
VfB Hohenleipisch - VfB Krieschow
SV Babelsberg 03 - FC Energie Cottbus
SV Victoria Seelow - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Oranienburger FC Eintracht - RSV Eintracht 1949
Weiter geht es mit dem Halbfinale:
Sieger SV Victoria Seelow/BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Sieger SV Babelsberg 03/FC Energie Cottbus
Sieger Oranienburger FC Eintracht/RSV Eintracht 1949 - Sieger VfB Hohenleipisch/VfB Krieschow
Das war die Auslosung, die sehr interessante Paarungen gebracht hat.
Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Tag.