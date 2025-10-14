Landespokal-Knaller: FC Energie Cottbus beim SV Babelsberg 03

Vor der Auslosung spricht Dieter Dünnbier über das Thema Fair Play im Brandenburger Fußball. Anschließend werden dann die Paarungen gezogen.

Das waren die Ergebnisse im Achtelfinale:

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr: SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.

Fr., 10.10.25 19:00 Uhr: 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.

Sa., 11.10.25 14:00 Uhr: FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.

Sa., 11.10.25 14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03 0:4

Sa., 11.10.25 14:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde 3:1

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr: VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr: FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912 0:1

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr: FC Strausberg - FC Energie Cottbus 0:5