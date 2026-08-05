Landespokal: Es gibt weitere Spielverlegungen

In der 1. Runde des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern sind weitere Spiele verlegt. Hier gibt es die Übersicht:
1. Runde
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Groß Stieten - FC Anker Wismar
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr FC-KSG Lalendorf - Greifswalder FC
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe - FC Mecklenburg Schwerin
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr BSG ScanHaus Marlow - Grimmener SV
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr HSG Universität Greifswald - Malchower SV 90
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SV Warnemünde
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Bützow 1952 - Lübzer SV
Sa., 22.08.26 13:00 Uhr SV Blau-Weiß 50 Baabe - TSG Neustrelitz
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sievershäger SV - SG Dynamo Schwerin
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Plate - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Rehnaer SV - VfB Goldenstädt 1992
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FSV Bentwisch
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Einheit Grevesmühlen - MSV Pampow
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Prohner Wiek - Demminer SV 91
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Teterow 90 - SV Loitzer Eintracht
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Friedrich-Ludwig-Jahn Neuenkirchen - FSV Blau-Weiß Greifswald
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Dummerstorf 47 - SV 90 Görmin
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SFV Nossentiner-Hütte
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SG Wöpkendorf - VfL Bergen 94
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Pasewalker FV - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV 1814 Friedland - Penzliner SV
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Brüsewitzer SV - SG Warnow Papendorf
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Carlow - FSV Testorf Upahl
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Poeler SV 1923 - FSV Kritzmow 1973
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr HFC Greifswald 92 - FSV Malchin
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr SV Traktor Pentz - SV Burg Stargard 09
So., 23.08.26 11:00 Uhr FSV Nordost Rostock - FC Schönberg 95
So., 23.08.26 12:00 Uhr MSV Priepert - FC Rot-Weiß Wolgast
So., 23.08.26 13:30 Uhr SV Waren 09 - SV Barth 1950
So., 23.08.26 14:00 Uhr SG Empor Richtenberg - Kickers JuS 2003
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Rot-Weiß Trinwillershagen - SV Murchin/Rubkow
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Sülte - SC Parchim
So., 23.08.26 14:00 Uhr PSV Rostock - FC Förderkader Rene Schneider
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Wittenbeck 1953 - SV Pastow
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Stralendorf - Rostocker FC
So., 23.08.26 14:00 Uhr Schwaaner Eintracht - SV Sukow