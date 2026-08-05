Landespokal: Es gibt weitere Spielverlegungen

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1. Runde



Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Groß Stieten - FC Anker Wismar

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr FC-KSG Lalendorf - Greifswalder FC

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe - FC Mecklenburg Schwerin

Fr., 21.08.26 19:00 Uhr BSG ScanHaus Marlow - Grimmener SV

Fr., 21.08.26 19:00 Uhr HSG Universität Greifswald - Malchower SV 90

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SV Warnemünde

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Bützow 1952 - Lübzer SV

Sa., 22.08.26 13:00 Uhr SV Blau-Weiß 50 Baabe - TSG Neustrelitz

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sievershäger SV - SG Dynamo Schwerin

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Plate - SG Aufbau Boizenburg

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Rehnaer SV - VfB Goldenstädt 1992

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FSV Bentwisch

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Einheit Grevesmühlen - MSV Pampow

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Prohner Wiek - Demminer SV 91

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Teterow 90 - SV Loitzer Eintracht

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Friedrich-Ludwig-Jahn Neuenkirchen - FSV Blau-Weiß Greifswald

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Dummerstorf 47 - SV 90 Görmin

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SFV Nossentiner-Hütte

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SG Wöpkendorf - VfL Bergen 94

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Pasewalker FV - 1. FC Neubrandenburg 04

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV 1814 Friedland - Penzliner SV

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Brüsewitzer SV - SG Warnow Papendorf

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Carlow - FSV Testorf Upahl

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Poeler SV 1923 - FSV Kritzmow 1973

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr HFC Greifswald 92 - FSV Malchin

Sa., 22.08.26 17:30 Uhr SV Traktor Pentz - SV Burg Stargard 09

So., 23.08.26 11:00 Uhr FSV Nordost Rostock - FC Schönberg 95

So., 23.08.26 12:00 Uhr MSV Priepert - FC Rot-Weiß Wolgast

So., 23.08.26 13:30 Uhr SV Waren 09 - SV Barth 1950

So., 23.08.26 14:00 Uhr SG Empor Richtenberg - Kickers JuS 2003

So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Rot-Weiß Trinwillershagen - SV Murchin/Rubkow

So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Sülte - SC Parchim

So., 23.08.26 14:00 Uhr PSV Rostock - FC Förderkader Rene Schneider

So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Wittenbeck 1953 - SV Pastow

So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Stralendorf - Rostocker FC

So., 23.08.26 14:00 Uhr Schwaaner Eintracht - SV Sukow