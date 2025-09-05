Landespokal: Energie Cottbus siegt klar, Klosterfelde in Unterzahl top

Die 2. Runde des Landespokals Brandenburg hat am heutigen Freitag begonnen. Der Drittligist FC Energie Cottbus und der Oberligist SG Union Klosterfelde landeten dabei Erfolge. Hier gibt es die Übersicht über die Spiele:
2. Runde
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin) - Zuschauer: 218
Tore: 0:1 Michel Sobek (27.), 0:2 Ian Kroh (65.), 0:3 Michel Sobek (81.)
Rot: Richard Dannat (5./SG Union 1919 Klosterfelde)
FC Energie Cottbus – SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Schiedsrichter: Hannes Wilke - Zuschauer: 2374
Tore: 1:0 Jannis Boziaris (10.), 1:1 Leo Zellmer (22.), 2:1 Jannis Boziaris (33.), 3:1 Erik Engelhardt (78.), 4:1 Ted Tattermusch (86.)
Sa., 06.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Strausberg - SV Blau-Weiss Markendorf
Das war die 1. Runde:
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SG Bornim 9:0
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925 2:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Union Fürstenwalde 4:2
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV 63 Luckenwalde 1:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - Ludwigsfelder FC 0:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:7
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Optik Rathenow 1:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - FC Schwedt 02 5:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - TSG Einheit Bernau 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - Schönower SV 1928 3:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Falkensee-Finkenkrug 0:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - Brandenburger SC Süd 05 0:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - VfL Nauen 1:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - FV Preussen Eberswalde 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf 4:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf 7:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - VfB 1921 Krieschow 2:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - SV Grün-Weiß Großbeeren 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben 0:8
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Germania 90 Schöneiche 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - Werderaner FC Viktoria 1920 3:0
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 1:2
Sa., 16.08.25 17:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin - BSG Stahl Brandenburg 0:6
Di., 26.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - SG Burg 7:0