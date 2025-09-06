Landespokal: Eine Verlängerung und auch ein 0:11

Die 2. Runde des Landespokals Brandenburg wurde am heutigen Samstag abgeschlossen. Hier gibt es die Übersicht über die Spiele:
2. Runde
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin) - Zuschauer: 218
Tore: 0:1 Michel Sobek (27.), 0:2 Ian Kroh (65.), 0:3 Michel Sobek (81.)
Rot: Richard Dannat (5./SG Union 1919 Klosterfelde)
FC Energie Cottbus – SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Schiedsrichter: Hannes Wilke - Zuschauer: 2374
Tore: 1:0 Jannis Boziaris (10.), 1:1 Leo Zellmer (22.), 2:1 Jannis Boziaris (33.), 3:1 Erik Engelhardt (78.), 4:1 Ted Tattermusch (86.)
---
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Artwin Archut - Zuschauer: 242
Tore: 1:0 Nick Ebert (6.), 1:1 Leo Felgenträger (8.), 1:2 Andy Hebler (49.)
Gelb-Rot: Patrick Zidane Djiogou (73./SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen/)
FSV Bernau – SV Victoria Seelow 1:4
Schiedsrichter: David Schrödter - Zuschauer: 116
Tore: 0:1 Lennard Flaig (29.), 0:2 Till Schubert (38.), 1:2 Dennis Ulbrich (46.), 1:3 Elias Wroblewski (74.), 1:4 Anastasios Alexandropoulos (88.)
Gelb-Rot: Justin Luca Weber (77./FSV Bernau/Meckern)
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse – SV Babelsberg 03 1:2
Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin) - Zuschauer: 410
Tore: 1:0 Lukas Japs (13.), 1:1 George Didoss (27.), 1:2 Tino Schmidt (75.)
1. FC Frankfurt (Oder) – RSV Eintracht 1949 0:1
Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Till Plumpe (16.)
Brandenburger SC Süd 05 – Ludwigsfelder FC 2:4
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 206
Tore: 0:1 Romario Hartwig (34.), 0:2 Lennard Quanz (37.), 0:3 Romario Hartwig (45.+2), 0:4 Felix Kausch (55.), 1:4 Tim Dethloff (76. Foulelfmeter), 2:4 Patrick Richter (88.)
SV Falkensee-Finkenkrug – Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Schiedsrichter: André Stolzenburg (Neuruppin) - Zuschauer: 235
Tore: 0:1 Kwasi Boateng (4.), 0:2 Kwasi Boateng (14.), 0:3 Abdul-Hamid Saadaev (40. Foulelfmeter), 1:3 Niklas Geisler (52.), 1:4 Mert Ahmedov (79.), 2:4 Robin Schultze (86.)
FSV Admira 2016 – VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Schiedsrichter: Stefan Hübner - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Felix Kniesche (1.), 0:2 Felix Kniesche (7.), 1:2 Max Gründemann (75.), 1:3 Felix Kniesche (84.)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – BSG Stahl Brandenburg 2:0
Schiedsrichter: Nils Böhme - Zuschauer: 274
Tore: 1:0 Joao Victor Braga De Souza (9.), 2:0 Joao Victor Braga De Souza (21.)
SV Viktoria Potsdam – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Schiedsrichter: Sebastian Werner - Zuschauer: 143
Tore: 0:1 David Nieland (33.), 0:2 David Nieland (38.), 1:2 Tom Nattermann (41.), 1:3 David Nieland (65. Foulelfmeter), 1:4 David Nieland (69.), 1:5 Marvin Westenberger (76.), 2:5 Tobias Francisco (80.), 2:6 Paul Sliwa (90.+3)
Rot: Pascal Borowski (82./SV Viktoria Potsdam/)
FV Preussen Eberswalde – FSV Optik Rathenow 0:2
Schiedsrichter: Max Göldner - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Luka Zdep (1.), 0:2 Nima Amiri (89.)
1. FC Guben – SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Schiedsrichter: Jakob Scheibner - Zuschauer: 162
Tore: 1:0 Franz Krüger (6.), 1:1 Tom Bittner (18.), 2:1 Pawel Piotrowski (57.), 2:2 Tom Bittner (62.), 3:2 Pawel Piotrowski (65.), 4:2 Danny Vu Tuan (76.)
Gelb-Rot: Mariusz Pietka (73./1. FC Guben/Foul )
VfL Nauen – SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Schiedsrichter: Roman Brand - Zuschauer: 260
Tor: 1:0 Christian Czeponik (16.)
FC Strausberg – SV Blau-Weiss Markendorf 4:3 n.V.
Schiedsrichter: Jacqueline Lünser
Tore: 0:1 Derenik Mayilyan (5.), 0:2 Alpha Jallow (20.), 1:2 Ben Jacob (29.), 2:2 Ben Jacob (32.), 2:3 (98.), 3:3 Luis Suter (101.), 4:3 Ole Kreißl (106.)
Schönower SV 1928 – FSV 63 Luckenwalde 0:11
Schiedsrichter: Maurice Schmidt (Rüdnitz) - Zuschauer: 238
Tore: 0:1 Mike Bachmann (20.), 0:2 Quentin Seidel (21.), 0:3 Matthew Meier (35.), 0:4 Fritz Schröder (53.), 0:5 Mike Bachmann (54.), 0:6 Tim Luis Maciejewski (64.), 0:7 Len Neumann (70.), 0:8 Clemens Koplin (74.), 0:9 Tim Luis Maciejewski (76.), 0:10 Lucas Will (79.), 0:11 Max Hathaway (88.)
---
Das war die 1. Runde:
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SG Bornim 9:0
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925 2:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Union Fürstenwalde 4:2
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV 63 Luckenwalde 1:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - Ludwigsfelder FC 0:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:7
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Optik Rathenow 1:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - FC Schwedt 02 5:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - TSG Einheit Bernau 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - Schönower SV 1928 3:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Falkensee-Finkenkrug 0:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - Brandenburger SC Süd 05 0:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - VfL Nauen 1:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - FV Preussen Eberswalde 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf 4:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf 7:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - VfB 1921 Krieschow 2:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - SV Grün-Weiß Großbeeren 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben 0:8
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Germania 90 Schöneiche 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - Werderaner FC Viktoria 1920 3:0
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 1:2
Sa., 16.08.25 17:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin - BSG Stahl Brandenburg 0:6
Di., 26.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - SG Burg 7:0