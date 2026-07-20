Landespokal: Die Auslosung und die Lostöpfe

Ein Freilos ist bereits vergeben

Insgesamt befinden sich 97 Vereine in den Lostöpfen für die Auslosung der 1. Runde des Lübzer Pils Landespokals am 21. Juli. Der amtierende Landespokalsieger F.C. Hansa Rostock ist nicht im Teilnehmerfeld der Auslosung vertreten. Aufgrund der zeitgleichen Teilnahme am DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am Wochenende des 22./23. August 2026 erhält der Titelverteidiger für die erste Runde des Landespokals automatisch ein Freilos.

Die weiteren 26 Freilose werden im Rahmen der Auslosung ermittelt. Diese werden jeweils nach den drei gezogenen Partien der Kreisvertreter in den Bereichen Ost (12 Freilose) und West (14 Freilose) vergeben.

Insgesamt werden in der 1. Runde 36 Begegnungen ausgetragen, in denen die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz fallen.

Die Partien der 1. Runde des Lübzer Pils Landespokals 2026/2027 finden am 22. und 23. August 2026 statt.

Für die Teilnahme am Lübzer Pils Landespokal war seitens der Vereine die fristgerechte Abgabe einer unterzeichneten Vereinbarung im Vorfeld obligatorisch. Diese regelt unter anderem die Verteilung der TV-Gelder des MV-Teilnehmers am DFB-Pokal. Hier partizipieren bereits seit mehreren Jahren – in Abhängigkeit vom sportlichen Abschneiden – die Teams, die mindestens das Achtelfinale im Lübzer Pils Landespokal erreichen. Zweite Mannschaften sind per se von der Teilnahme am Landespokalwettbewerb ausgeschlossen.

Lostöpfe 1. Runde