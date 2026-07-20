Landespokal: Die Auslosung und die Lostöpfe

Ein Freilos ist bereits vergeben
Insgesamt befinden sich 97 Vereine in den Lostöpfen für die Auslosung der 1. Runde des Lübzer Pils Landespokals am 21. Juli. Der amtierende Landespokalsieger F.C. Hansa Rostock ist nicht im Teilnehmerfeld der Auslosung vertreten. Aufgrund der zeitgleichen Teilnahme am DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am Wochenende des 22./23. August 2026 erhält der Titelverteidiger für die erste Runde des Landespokals automatisch ein Freilos.
Die weiteren 26 Freilose werden im Rahmen der Auslosung ermittelt. Diese werden jeweils nach den drei gezogenen Partien der Kreisvertreter in den Bereichen Ost (12 Freilose) und West (14 Freilose) vergeben.
Insgesamt werden in der 1. Runde 36 Begegnungen ausgetragen, in denen die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz fallen.
Die Partien der 1. Runde des Lübzer Pils Landespokals 2026/2027 finden am 22. und 23. August 2026 statt.
Für die Teilnahme am Lübzer Pils Landespokal war seitens der Vereine die fristgerechte Abgabe einer unterzeichneten Vereinbarung im Vorfeld obligatorisch. Diese regelt unter anderem die Verteilung der TV-Gelder des MV-Teilnehmers am DFB-Pokal. Hier partizipieren bereits seit mehreren Jahren – in Abhängigkeit vom sportlichen Abschneiden – die Teams, die mindestens das Achtelfinale im Lübzer Pils Landespokal erreichen. Zweite Mannschaften sind per se von der Teilnahme am Landespokalwettbewerb ausgeschlossen.
Lostöpfe 1. Runde
Bereich Ost
Topf 2: Demminer SV, FC Rot Weiß Wolgast, FC-KSG Lalendorf, FSV 1919 Malchin, FSV Blau-Weiß Greifswald, FSV Dummerstorf, Grimmener SV, HFC Greifswald, HSG Uni Greifswald, Kickers JuS 03,Klein Lukower SV, Laager SV, Pasewalker FV, Penkuner FC Rot Weiß, SFV Nossentiner Hütte, SG Empor Richtenberg, SG Insel Rügen, SG Wöpkendorf, SpVgg Torgelow-Ueckermünde, SV Barth, SV Blau-Weiß Baabe, SV Burg Stargard, SV F.-L.-J. Neunekirchen, SV 90 Görmin, SV Gützkow, SV Kröslin 1950, SV Loitzer Eintracht, SV Murchin Rubkow,SV Prohner Wiek, SV Rogeez, SV RW Trinwillershagen, SV Teterow, SV Traktor Pentz, SV Waren 09, TSV 1860 Stralsund, TSV Einheit Tessin, TSV Friedland, VFC Anklam
Topf 3: 1. FC Neubrandenburg 04, Greifswalder FC, Malchower SV 90, Penzliner SV, SV Siedenbollentin, TSG Neustrelitz, VfL Bergen
Bereich West
Topf 2: Einheit Grevesmühlen, FC Seenland Warin, FSV Kritzmow, FSV NordOst Rostock, FSV Testorf Upahl, Güstrower SC, Hagenower SV, LSG Elmenhorst, Lübzer SV, Poeler SV, PSV Rostock, PSV Wismar, Rehnaer SV, SC Parchim, Schwaaner Eintracht, Schweriner SC , SG 03 Ludwigslust/Grabow, SG Aufbau Boizenburg, SG Carlow, SG Einheit Crivitz, SG Groß Stieten, SG Warnow Papendorf, Sievershäger SV, SpVgg Cambs/Leezen, SV “Fortschritt” Neustadt-Glewe, SV Blau-Weiß Polz, SV Plate, SV Stralendorf, SV Sukow, SV Wittenbeck, TSG Gadebusch, TSV Empor Zarrentin, VfB Goldenstädt, Wittenburger SV
Topf 3: Doberaner FC, FC Anker Wismar, FC Förderkader René Schneider, FC Mecklenburg Schwerin, FC Schönberg 95, FSV Bentwisch, FSV Kühlungsborn, MSV Pampow, Rostocker FC, SG Dynamo Schwerin, SV Pastow, SV Warnemünde Fußball