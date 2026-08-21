Landespokal: Die 1. Runde startet heute

– Foto: Anna Richter

1. Runde



Fr., 21.08.26 18:30 Uhr FSV Bernau - FSV Optik Rathenow

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SG Bornim - Fortuna Babelsberg

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Victoria Seelow - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Lauchhammer - SV Viktoria Potsdam

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 22.08.26 12:00 Uhr SG Sielow - SV Döbern

Sa., 22.08.26 13:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Babelsberg 03

Sa., 22.08.26 13:30 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - Ludwigsfelder FC

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV Altlüdersdorf

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - MTV Wünsdorf 1910

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz - FV Erkner 1920

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus - SG Schulzendorf 1931

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - 1. FC Guben

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Großziethen - VfB Hohenleipisch 1912

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Kremmen 1920 - TSG Einheit Bernau

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Angermünder FC - BSC Fortuna Glienicke

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SpG Oderberg/Lunow

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - 1. FV Eintracht Wandlitz

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Michendorf - SV Falkensee-Finkenkrug

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Einheit Zepernick 1925

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr VfB Trebbin - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - RSV Eintracht 1949

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Union 1919 Klosterfelde