Landespokal-Derby mit Vorgeschichte

Herpf: Zurück im Landespokal – mit Rückenwind Die SG Herpf/Henneberg hat sich durch den Kreispokalsieg im KFA Rhön-Rennsteig das Ticket für den Landespokal gesichert. Für die Mannschaft von Trainer Christian Hutterer ist es nicht nur die Rückkehr auf die landesweite Bühne, sondern auch ein Ausrufezeichen nach einem erfolgreichen Jahr mit zwei Titeln. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Saison. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Die Jungs haben die Euphorie der beiden Titel mit in die Vorbereitung genommen und entsprechend hart und fokussiert gearbeitet“, so Hutterer im Vorfeld.

Schafft Christian Hutterer mit seinen Herpfern den Sprung in die 1. Hauptrund des Landespokals? – Foto: © Christian Heilwagen

Auch wenn man als Kreisoberligist formell in der Qualifikationsrunde antreten muss, ist die Vorfreude auf den Gegner riesig: „Walldorf ist für uns das absolute Traumlos, ohne Wenn und Aber. Aufgrund der Nähe wird es eine gute Kulisse geben – darauf freuen sich beide Seiten.“ In der Liga gehört Herpf nach personellen Verstärkungen mit den Thüringenliga-erfahrenen Schlundt und Safradin zu den Aufstiegsaspiranten – und auch im Pokal will man sich nicht verstecken. Hutterer bringt es auf den Punkt: „Es ist ein Derby, in dem es auch ums Prestige geht. Walldorf ist favorisiert, aber wir wollen mit unserem Heimvorteil dagegenhalten.“ Walldorf: Etabliert in der Landesklasse, aber gewarnt Der SV Walldorf 1921 spielt mittlerweile im dritten Jahr in der Landesklasse und hat sich unter Trainerduo Steven Abe und Daniele Angrisini zu einem stabilen Faktor entwickelt. Die Vorbereitung lief ordentlich, auch wenn personell noch nicht alles rund läuft. „Wir sind sehr gespannt auf die neue Saison. Die Vorbereitung war okay, aber mal gucken, wo wir wirklich stehen, wenn die ersten Spiele durch sind.“, sagt Abe.

Steven Abe freut sich auf ein Derby auf Augenhöhe. – Foto: © Christian Heilwagen