Landespokal: Der Liveticker zur Auslosung

Dies sind die wichtigen Infos dazu. Die Ziehung wird territorial getrennt in den Bereichen Ost und West vorgenommen. Die zugeordneten Teams werden jeweils auf drei Lostöpfe aufgeteilt. Grundlage hierfür sind gemäß der offiziellen Durchführungsbestimmungen des Wettbewerbs jene Spielklassen, in denen die Mannschaften in der Saison 2026/2027 aktiv sind.

Insgesamt befinden sich 97 Vereine in den Lostöpfen für die Auslosung der 1. Runde des Lübzer Pils Landespokals. Der amtierende Landespokalsieger F.C. Hansa Rostock ist nicht im Teilnehmerfeld der Auslosung vertreten. Aufgrund der zeitgleichen Teilnahme am DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am Wochenende des 22./23. August 2026 erhält der Titelverteidiger für die erste Runde des Landespokals automatisch ein Freilos. Die weiteren 26 Freilose werden im Rahmen der Auslosung ermittelt. Diese werden jeweils nach den drei gezogenen Partien der Kreisvertreter in den Bereichen Ost (12 Freilose) und West (14 Freilose) vergeben.