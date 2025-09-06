Landespokal: Delay Sports und Tasmania souverän - BW90 siegt knapp

Die zweite Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren wird ausgespielt.
Tore: 0:1 Leandro Putaro (28.), 0:2 Tim Windsheimer (35.), 0:3 Leandro Putaro (50.), 1:3 Julian Klein-Peters (61.), 1:4 Leandro Putaro (66.), 1:5 Leandro Putaro (72.), 1:6 Max Matthes Ramoth (84.), 1:7 Dominik Pestic (90.+1)
Tore: 1:0 Emre-Mert Aslan (30.), 2:0 Victor Sunday (84.)
Tore: 1:0 Süleyman Kapan (48.)
Tore: 0:1 Antonio Boeddinghaus (10.), 0:2 Nicholas Cartwright Stanley (12.), 0:3 Santiago Henrich Paya (19.), 1:3 Jose Antonio Ondo Mangue (22.), 1:4 Santiago Henrich Paya (37.), 1:5 Santiago Henrich Paya (42.), 1:6 Santiago Henrich Paya (59.), 1:7 Nicholas Cartwright Stanley (67.), 1:8 Gaston Ignacio Nieto (88. Foulelfmeter)
Rot: Adrian Thiemann (8./Köpenicker FC/)
Tore: 0:1 Marco Rademacher (17.), 0:2 Jakob Elias Jodl (24.), 0:3 Fabian Dietrich (33.), 0:4 Jakob Elias Jodl (49.), 0:5 Jakob Elias Jodl (66.), 0:6 Egzon Ismaili (75.), 0:7 Jakob Elias Jodl (77.), 0:8 Mohammed Karim Mohamad (79.), 0:9 Timo Schlitt (81.), 0:10 Sky Vincent Tloczynski (89. Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Rintaro Yajima (6.), 0:2 Konstantinos Grigoriadis (30.), 0:3 Konstantinos Grigoriadis (35.), 0:4 Konstantinos Grigoriadis (45.+8), 0:5 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (56. Foulelfmeter), 0:6 Lukas Stagge (75.), 0:7 Kemal Günay (77.), 0:8 Kenan Söyler (90.+6)
Tore: 0:1 Nils Köhne (17.), 1:1 Benjamin Sommer (21.), 2:1 Alex Steinke (38.), 2:2 Florian Kohls (43.), 2:3 Maurice Froelian (62.)
Gelb-Rot: Philip Schulz (50./Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin/Foul)
Tore: 0:1 Dennis Lewicki (43.), 1:1 Rhonald Villabona Gonzales (45.), 1:2 Ferhat Kidis (49.), 1:3 Sezgin Isik (74.), 1:4 Andrea Ansanti (83.), 2:4 Matias Alejandro Carbonel Herrera (87.)
