Landespokal: Das sind die Spielverlegungen der 1. Runde

In der 1. Runde des Landespokals Brandenburg gibt es einige Spielverlegungen. Hier sind alle Partien in der Übersicht:
Fr., 21.08.26 18:30 Uhr FSV Bernau - FSV Optik Rathenow
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SG Bornim - Fortuna Babelsberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Victoria Seelow - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV Union Fürstenwalde
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Brandenburger SC Süd 05
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - Werderaner FC Viktoria 1920
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - MTV Wünsdorf 1910
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz - FV Erkner 1920
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - Ludwigsfelder FC
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Sielow - SV Döbern
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Lauchhammer - SV Viktoria Potsdam
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - 1. FC Guben
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus - SG Schulzendorf 1931
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Großziethen - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - TuS 1896 Sachsenhausen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 - MSV 1919 Neuruppin
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Kremmen 1920 - TSG Einheit Bernau
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV Altlüdersdorf
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Angermünder FC - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SpG Oderberg/Lunow
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Michendorf - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr VfB Trebbin - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - RSV Eintracht 1949
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Union 1919 Klosterfelde
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Babelsberg 03