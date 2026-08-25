Landespokal: Das sind die Spiele und Termine der 2. Runde

Die Spiele und Termine der 2. Runde im Landespokal stehen fest. Hier gibt es die Übersicht:
Samstag, 05.09.2026, Uhrzeit offen: offen – Güstrower SC 09
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SV Sukow – SV Kröslin 1950
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: TSV Empor Zarrentin – SG Einheit Crivitz
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SV Gützkow 1895 – Schweriner SC
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Rehnaer SV – SV Teterow 90
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SV 90 Görmin – FSV Kühlungsborn
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: FSV Bentwisch – SV Warnemünde
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Doberaner FC – TSG Neustrelitz
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Hagenower SV – PSV Wismar
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Kickers JuS 2003 – TSG Gadebusch
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – SG Insel Rügen
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Einheit Grevesmühlen – FSV Malchin
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SG Dynamo Schwerin – Malchower SV 90
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SV Pastow – FC Mecklenburg Schwerin
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SV Blau-Weiß Polz – Rostocker FC
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: SpVgg Torgelow Ueckermünde – FC Förderkader Rene Schneider
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: Wittenburger SV – 1. FC Neubrandenburg 04
Samstag, 05.09.2026, 14:00 Uhr: TSV Bützow 1952 – SV Rogeez
Samstag, 05.09.2026, 15:00 Uhr: FSV Testorf Upahl – Klein Lukower SV
Samstag, 05.09.2026, 15:00 Uhr: SV Murchin/Rubkow – VFC Anklam
Samstag, 05.09.2026, 15:00 Uhr: Demminer SV 91 – Penzliner SV
Samstag, 05.09.2026, 18:00 Uhr: Grimmener SV – Greifswalder FC
Sonntag, 06.09.2026, 11:00 Uhr: SG Warnow Papendorf – SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sonntag, 06.09.2026, 11:00 Uhr: LSG Elmenhorst – SV Waren 09
Sonntag, 06.09.2026, 13:00 Uhr: VSV Lassan – SC Parchim
Sonntag, 06.09.2026, 14:00 Uhr: FC Schönberg 95 – SV Siedenbollentin
Sonntag, 06.09.2026, 14:00 Uhr: FC Rot-Weiß Wolgast – TSV 1860 Stralsund
Sonntag, 06.09.2026, 14:00 Uhr: Laager SV 03 – SV Burg Stargard 09
Sonntag, 06.09.2026, 14:00 Uhr: TSV Einheit Tessin 1863 – FSV Kritzmow 1973
Sonntag, 06.09.2026, 14:00 Uhr: VfL Bergen 94 – FC Anker Wismar