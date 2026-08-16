Landespokal: Das sind die Spiele der Vorrunde und der 1. Runde

Die Vorrunde des Landespokals Brandenburg wurde am gestrigen Samstag abgeschlossen. Somit stehen die Paarungen für die 1. Runde fest. Hier gibt es alle Partien in der Übersicht:
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - TuS 1896 Sachsenhausen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - Werderaner FC Viktoria 1920
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Großziethen - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - 1. FC Guben
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - FC Lauchhammer
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Sielow - SV Döbern
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Victoria Seelow - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV Union Fürstenwalde
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - MTV Wünsdorf 1910
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Erkner 1920 - SG Eintracht Peitz
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Ludwigsfelder FC - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FSV Viktoria 1897 Cottbus
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau - FC Kremmen 1920
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Bornim - Fortuna Babelsberg
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Angermünder FC - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SpG Oderberg/Lunow
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Brandenburger SC Süd 05
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SG Michendorf - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr VfB Trebbin - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - RSV Eintracht 1949
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Union 1919 Klosterfelde
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FSV Bernau - FSV Optik Rathenow
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Babelsberg 03
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SV Blau-Weiss Markendorf – SG Eintracht Peitz 3:5
Schiedsrichter: Tobias Kastner - Zuschauer: 124
Tore: 0:1 Dawid Cwiklinski (10.), 0:2 Dawid Cwiklinski (17.), 0:3 Sven Erik Schwella (54.), 0:4 Sven Erik Schwella (66.), 1:4 Til Achtenberg (68.), 2:4 Ole Achtenberg (72.), 2:5 Lucas Lehmann (83.), 3:5 Til Achtenberg (86.)
1. FC Finowfurt – TuS 1896 Sachsenhausen 1:8
Tore: 1:0 Willi Berg (3. Foulelfmeter), 1:1 Mert Akbal (13.), 1:2 Jan-Paul Platte (19.), 1:3 Jan-Paul Platte (45.+1), 1:4 Andor Müller (51.), 1:5 Jan-Paul Platte (60.), 1:6 Jan-Paul Platte (67.), 1:7 Andor Müller (79.), 1:8 Paul Thomas (89.)
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TSV 1878 Schlieben – SG Sielow 2:6
Schiedsrichter: Martin Krause (Halle (Saale)) - Zuschauer: 63
Tore: 0:1 Martin Dahm (7.), 0:2 Robert Lorenz (11.), 0:3 Niklas Preuß (29.), 0:4 Niklas Preuß (44.), 0:5 Stanley Hauptstein (51.), 0:6 Mohamed Aziz Ben Younes (67.), 1:6 Maurice Donath (72.), 2:6 Michael Müller (87.)
SpG Oderberg/Lunow – FSV Babelsberg 74 4:1
Schiedsrichter: Krzysztof Pawlisiak - Zuschauer: 118
Tore: 1:0 Bruno Seefeldt (14.), 2:0 Bruno Seefeldt (22.), 3:0 Bruno Seefeldt (29.), 3:1 Gino Riccardo Kuhnert (31.), 4:1 Eric Meyer (78.)
SG Saarmund – SV Grün-Weiß Brieselang 1:3
Schiedsrichter: Rene Hildebrandt - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Dennis Blumhagen (53.), 1:1 Lukas Liebscher (59.), 1:2 Mohammed Younes (90.+2), 1:3 Justin Stahr (90.+3)
FC Lauchhammer – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:3 n.V.
Schiedsrichter: Max Stramke - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Patrick Hulha (7.), 1:1 Gordon Teichert (20.), 1:2 Leon Bonneß (25.), 2:2 Markus Penz (70.), 3:2 Julian Kositzke (105.), 4:2 Tomy-Lee Knerndel (113.), 4:3 Gordon Teichert (120.)
SV Grün-Weiß Großbeeren – Kolkwitzer SV 1896 3:1
Schiedsrichter: Jonah Fox (Zossen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Linus Belitz (20.), 1:1 Karl Knobloch (76.), 2:1 Valjdet Hiseni (88.), 3:1 Lucas Peyler (90.+4)
SG Friedersdorf – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 2:6
Schiedsrichter: Andreas Giebitz (Lauchhammer) - Zuschauer: 52
Tore: 0:1 Justin Wieher (1.), 0:2 Nick Turner (16.), 1:2 Marcel Schollbach (23.), 1:3 Flavio Rodrigo Magalhaes Carvalho (33.), 2:3 Marcel Schollbach (37.), 2:4 Nick Turner (43.), 2:5 Juan Luciano Farias (57.), 2:6 Christopher Fehrmann (87.)
SV Motor Saspow – SV Germania 90 Schöneiche 1:6
Schiedsrichter: Alija Cufta - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Richard Bergmann (14.), 0:2 (19.), 0:3 Tom Siegert (32.), 0:4 Tom Siegert (39.), 1:4 Dennis Schelske (40.), 1:5 (70.), 1:6 Lion Dobra (74.)
Storkower SC – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 2:3
Schiedsrichter: Martin Hermann - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Riccardo Pathe (40.), 1:1 Clemens Amsel (46.), 1:2 Philipp Ricco Barnack (58. Foulelfmeter), 1:3 Clemens Amsel (62.), 2:3 Riccardo Pathe (77.)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Viktoria Potsdam 2:16
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 98
Tore: 0:1 Dennis Rothenstein (4.), 0:2 Tom Nattermann (12. Foulelfmeter), 0:3 Alieu Badra Fatty (31.), 0:4 Dennis Rothenstein (33.), 0:5 Daniel Becker (41.), 0:6 Tom Nattermann (42.), 0:7 Daniel Becker (44.), 1:7 Niklas Gebauer (45.), 1:8 Dennis Rothenstein (45.+2), 1:9 Mathis Lange (45.+2), 1:10 Robin Tolzin (48. Eigentor), 1:11 Lennard Lämmerhirt (49.), 1:12 Franz Krüger (53.), 2:12 Florian Strobach (57.), 2:13 Daniel Becker (60.), 2:14 Daniel Becker (76.), 2:15 Franz Krüger (79.), 2:16 Destiny Agbai (84.)
SV Grün-Weiß Union Bestensee – FV Erkner 1920 1:8
Schiedsrichter: Mario Lehmann - Zuschauer: 31
Tore: 1:0 Gustav Lemke (9.), 1:1 Aaron Marcel Weber (10.), 1:2 Felix Reichelt (35.), 1:3 Fionn Haserück (36.), 1:4 Hans Arnaud Talek Fouela (56.), 1:5 Aaron Marcel Weber (65.), 1:6 Maximilian Walz (71.), 1:7 Fionn Haserück (80.), 1:8 Fionn Haserück (88.)
BSG Pneumant Fürstenwalde – SV Victoria Seelow 0:9
Schiedsrichter: Felix Schmidt - Zuschauer: 23
Tore: 0:1 Anastasios Alexandropoulos (34.), 0:2 Lennard Flaig (35.), 0:3 Till Schubert (47.), 0:4 Marco Rossak (50.), 0:5 Theo Hahn (51.), 0:6 Theo Hahn (53.), 0:7 Elias Wroblewski (58.), 0:8 Michal Kodzis (65.), 0:9 Michal Kodzis (76.)
SG Groß Gaglow – Ludwigsfelder FC 0:3
Schiedsrichter: Mark Ruhner - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Felix Kausch (24.), 0:2 Felix Kausch (38.), 0:3 Florian Schulisch (53. Eigentor)
Breesener SV Guben Nord – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:6
Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Nils Reichardt (14.), 0:2 Ingmar Thede Rosenboldt (19.), 1:2 Jannis Volger (38.), 1:3 Batuhan Akyüz (55.), 1:4 Timo Geppert (64. Eigentor), 1:5 Maksym Ivanskyi (76.), 1:6 Maksym Ivanskyi (89.)
SpG Kahren/Laubsdorf – FC Eisenhüttenstadt 1:5
Schiedsrichter: Daniel Graichen - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Niklas Lobedan (18.), 1:1 Max Hahn (23.), 1:2 Martin Mangabo Ongori (53.), 1:3 Martin Mangabo Ongori (65.), 1:4 Max Hahn (77.), 1:5 Johann Krüger (85.)
SV Großräschen – SV Wacker 09 Ströbitz 0:3
Schiedsrichter: Pierre Wünsch (Bad Liebenwerda) - Zuschauer: 74
Tore: 0:1 Tim Renno (20.), 0:2 Tim Renno (24.), 0:3 Marvin Kilisch (81.)
SpVgg Finsterwalde – SG Phönix Wildau 95 2:5
Zuschauer: 78
Tore: 0:1 Ronny Brendel (8.), 0:2 Tobias Baumgart (20.), 0:3 Pouria Shamigolsheik (27.), 1:3 Denis Starke (35.), 1:4 Ronny Brendel (38.), 2:4 Denis Starke (66.), 2:5 Tobias Baumgart (72.)
SV Lausitz Forst – VfB Trebbin 1:5
Schiedsrichter: Jannis Hillburger - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Silas Schelinski (2.), 0:2 Aaron Mehlig (4.), 1:2 Florian Müller (18.), 1:3 Aaron Mehlig (47.), 1:4 Silas Schelinski (61.), 1:5 Constantin Helf (79.)
FSV Rot-Weiß Luckau – FSV Union Fürstenwalde 1:4
Schiedsrichter: Tom Schulze (Vetschau) - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Mathias Michael (3.), 0:2 Yvan Ghilslain Ngoyou (17.), 1:2 Tom Mikolajek (73.), 1:3 Yvan Ghilslain Ngoyou (75.), 1:4 Yannik Sosnowski (90.+2)
FC Bad Liebenwerda – 1. FC Guben 2:4
Schiedsrichter: Christopher Zeidler - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Danny Vu Tuan (40. Foulelfmeter), 0:2 Arkadiusz Szafranski (54.), 1:2 Philipp Schöne (58.), 1:3 Severin Falk (84.), 2:3 Mick-Antonio Thiere (90.), 2:4 Arkadiusz Szafranski (90.+2)
SC Spremberg 1896 – FC Strausberg 1:0
Schiedsrichter: Jonas Schlegel - Zuschauer: 26
Tore: 1:0 Philip Kern (41.)
SV Grün-Weiß Lübben – SV Döbern 1:3
Schiedsrichter: Steffen Kuligowski - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Thien Vandrey (3.), 1:1 Eddie Grabowski (41.), 1:2 Marvin Kleiber (68.), 1:3 Eddie Grabowski (81.)
Rot: Thien Vandrey (21./SV Grün-Weiß Lübben/)
SG Wacker Motzen – Werderaner FC Viktoria 1920 0:5
Schiedsrichter: Tino Stein - Zuschauer: 54
Tore: 0:1 Alexander Möhl (7.), 0:2 Alexander Möhl (28.), 0:3 Moritz Markowski (67.), 0:4 Alexander Möhl (73.), 0:5 Alexander Möhl (78.)
Spremberger SV 1862 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:2
Schiedsrichter: Tom Richter - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Christopher Evans (2. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Ihlow (22.)
FSV Blau-Weiß Wriezen – VfB Hohenleipisch 1912 1:7
Schiedsrichter: Baldur Berg
Tore: 0:1 Felix Kniesche (15.), 0:2 Florian Vogt (20.), 0:3 Florian Vogt (43.), 1:3 Niclas Peter Buch (45.+3), 1:4 Felix Kniesche (60.), 1:5 Justin Gewiss (65.), 1:5 Louis Reichmann (77.), 1:7 Colin Hoppe (88.)
SG Burg – SG Großziethen 1:4
Schiedsrichter: Jakob Scheibner - Zuschauer: 37
Tore: 0:1 Christopher Adler (16. Eigentor), 0:2 Darian Koch (17.), 1:2 Felix Dietrich (50.), 1:3 Oliwier Danowski (68.), 1:4 Adrian Honardoust (78.)
MTV Wünsdorf 1910 – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen 5:3 n.V.
Schiedsrichter: Fabio Stemmler - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Maximilian Grunow (32.), 0:2 Ole Schadly (36.), 0:3 Maximilian Grunow (38.), 1:3 Vallery Tanyi Enaka (45.+1), 2:3 Spartak Doda (45.+3), 3:3 Vallery Tanyi Enaka (67.), 4:3 Philipp Fischer (107.), 5:3 Spartak Doda (120.+3)
FV Blau-Weiß 90 Briesen – FSV Admira 2016 4:1
Schiedsrichter: Behrens Matti - Zuschauer: 33
Tore: 1:0 Toni Moritz (35.), 2:0 Lasse Böhme (42.), 3:0 Justin Gruel (56.), 3:1 Maurice Etienne Fischer (67. Foulelfmeter), 4:1 Toni Moritz (90. Foulelfmeter)
VfB Herzberg 68 – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:3
Schiedsrichter: Steve Bergmann (Lauchhammer) - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 Bruce Dosseh (19.), 1:1 Dominic Hellwig (35.), 1:2 Dominic Hellwig (62.), 1:3 Luis Marlon Balzke (95.)
SG Michendorf – Schönower SV 1928 2:1
Schiedsrichter: Andreas Donhauser - Zuschauer: 36
Tore: 0:1 Hein-Peter Splett (20.), 1:1 Mateo Herrmann (32.), 2:1 Carlos Neubert (75.)
SSV Einheit Perleberg – Oranienburger FC Eintracht 1901 1:3
Schiedsrichter: Tobias Starost - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Tristan Balk (35.), 1:1 Adrian Hinrichs (72.), 1:2 Jean-Luca El Bani (83.), 1:3 Jonas Dietrich (90.+1)
Rot: Phelan Ackerschewski (50./Oranienburger FC Eintracht 1901/)
SV Eiche 05 Weisen – Fortuna Babelsberg 0:3
Schiedsrichter: Benjamin Grüber
Tore: 0:1 (80.)
SV Dallgow 47 – MSV 1919 Neuruppin 1:3
Schiedsrichter: Jens Polzenhagen - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Tim Hamann (41.), 1:1 Mykyta Asieiev (45.+2), 1:2 Michael O'Connor (66. Foulelfmeter), 1:3 David Waclawczyk (90.+1)
FC Husaria Schwedt – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 0:16
Schiedsrichter: Hannes Hähnel - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Justin Berger (3.), 0:2 Manuel Schmiedebach (5. Foulelfmeter), 0:3 Lucas Nico Gurklys (39.), 0:4 Manuel Schmiedebach (41.), 0:5 Lion Troschke (45.+1), 0:6 Lion Troschke (54.), 0:7 Dmytro Kostusev (63.), 0:8 Jeremy Gampe (72.), 0:9 Lion Troschke (76.), 0:10 Nick Graupner (78.), 0:11 Lion Troschke (79.), 0:12 Dmytro Kostusev (80.), 0:13 Gabriel Telushi (81.), 0:14 Nick Graupner (83.), 0:15 Lion Troschke (84.), 0:16 Lion Troschke (85.)
SG Grün-Weiß Golm – Brandenburger SC Süd 05 3:5
Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Pedro Guilherme Souza Rocha (7.), 0:2 Matheus Tosta Cesario (40.), 1:2 Jan Großer (43.), 1:3 Tim Dethloff (47.), 1:4 Tim Dethloff (58.), 1:5 Pedro Guilherme Souza Rocha (70.), 2:5 Jan Großer (84.), 3:5 Alexander Beine (87.)
Pritzwalker FHV 03 – SG Bornim 2:4 n.V.
Schiedsrichter: Jakob Spielmann (Berlin) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Amirreza Cheshmi (26.), 1:1 Hannes Raymund (45.+2), 1:2 Max Schmidt (102.), 1:3 Max Schmidt (105.+1), 1:4 Tero Schröder (108.), 2:4 Jeremy Lange (117.)
FSV Veritas Wittenberge/Breese – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 2:5
Schiedsrichter: André Schuler - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Davide Ngom (37.), 0:2 Jan-Arne Urner (39.), 1:2 Tobias Bober (40.), 1:3 Ricky Djan-Okai (51.), 2:3 Tobias Bober (79.), 2:4 Rafael Conrado Prudente (86.), 2:5 Rafael Conrado Prudente (90.+3)
1. SV Oberkrämer 11 – BSG Stahl Brandenburg 1:3 n.V.
Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Muhammed Lamin Jatta (59.), 1:1 Eric Liepe (73.), 1:2 Nils Müller (111.), 1:3 Marvin Gründler (118.)
Birkenwerder BC 1908 – Angermünder FC 1:2
Schiedsrichter: Louis Ferdinand Maaß (Potsdam) - Zuschauer: 57
Tore: 1:0 Carlo Czernik (45.), 1:1 Niklas Risch (51.), 1:2 Nico Hanse (79.)
FC Borussia Brandenburg – FV Preussen Eberswalde 0:4
Schiedsrichter: Paul Meyer (Königsberg) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Henning Straub (21.), 0:2 Henning Straub (40.), 0:3 Hannes Zucknick (71.), 0:4 Hannes Zucknick (79.)
FC Kremmen 1920 – SV 1920 Zehdenick 3:2
Zuschauer: 79
Tore: 1:0 Mark Lindemann (1.), 2:0 Patrick Breyer (12.), 2:1 Sebastian Artur Krejcberg-Braksal (20.), 2:2 Maksymilian Boczek (33.), 3:2 Ronny Schultz (88. Eigentor)
SV Blau-Weiß 90 Gartz – FC 98 Hennigsdorf 2:4
Schiedsrichter: Dominik Kolm - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Tobias Völkel (2. Foulelfmeter), 1:1 Sven Donnerhaak (4. Eigentor), 1:2 Ben Schulze (9.), 1:3 Jonas Morgner (23.), 1:4 Luca Müller (23.), 2:4 Marian Mecklenburg (87.)
TSG Lübbenau 63 – SG Schulzendorf 1931 1:4
Schiedsrichter: Jonathan Wolf - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Steven Ewaldt (5.), 0:2 Steven Ewaldt (8.), 0:3 Mick-Oliver Thiel (9.), 0:4 Leon Petrofsky (25.), 1:4 Ricardo Kindler (44.)
Rot: Leonard Ludwig (64./SG Schulzendorf 1931/)
Gelb-Rot: John Jank (83./TSG Lübbenau 63/)
BSV Rot-Weiß Schönow – SV Altlüdersdorf 0:8
Schiedsrichter: Stefan Kotte (Berlin) - Zuschauer: 23
Tore: 0:1 Konstantin Schiller (4.), 0:2 Quintin Schönherr (13.), 0:3 Jean-Pierre Dellerue (34.), 0:4 Quintin Schönherr (49.), 0:5 Jean-Pierre Dellerue (58.), 0:6 Jean-Pierre Dellerue (60.), 0:7 Jean-Pierre Dellerue (84.), 0:8 Quintin Schönherr (87.)
TSV Wustrau – TSG Einheit Bernau 2:3
Schiedsrichter: Kevin Pflanz - Zuschauer: 126
Tore: 0:1 Jeremy Bartholome (41.), 0:2 Jeremy Bartholome (45.+2), 0:3 Lucas Steinert (66. Foulelfmeter), 1:3 Domenic Dean Biemann (74.), 2:3 Luis Hübner (85. Eigentor)
SC Victoria 1914 Templin – FC Schwedt 02 0:7
Schiedsrichter: Paul Steffini
Tore: 0:1 Jonas Giersch (14.), 0:2 Franck Moukoko Ebongue (21.), 0:3 Adrian Skorb (36.), 0:4 Rafal Mackowski (46.), 0:5 Christian Staatz (51. Foulelfmeter), 0:6 Adrian Skorb (63.), 0:7 Christian Staatz (87.)
Teltower FV 1913 – SG Einheit Zepernick 1925 0:6
Schiedsrichter: Michael Nickusch - Zuschauer: 43
Tore: 0:1 Ceif Ben-Abdallah (21.), 0:2 Dominik Tuchtenhagen (26.), 0:3 Yulian Andres Cordoba Moreno (47.), 0:4 Justin Pehl (66.), 0:5 Moritz Schöps (69.), 0:6 Ceif Ben-Abdallah (80.)
VfB Gramzow – FSV Bernau 0:4
Schiedsrichter: Fabian Lubomierski (Cottbus) - Zuschauer: 176
Tore: 0:1 Ümit Ejder (13.), 0:2 Nico Mittelstädt (17.), 0:3 Justin Möbius (35.), 0:4 Maximilian Boritzki (67.)
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Falkensee-Finkenkrug 2:5 n.V.
Schiedsrichter: André Stolzenburg (Neuruppin) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Yannic Sykora (15.), 1:1 Jan Kibbieß (24.), 1:2 Julian Ullmann (81.), 2:2 Johannes Gums (88.), 2:3 Justus Napieralla (108.), 2:4 Benedikt Bundschuh (109.), 2:5 Benedikt Bundschuh (117.)
VfL Nauen – BSC Fortuna Glienicke 1:4
Schiedsrichter: Mathias Hoppe - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Maxime Lemaire (38.), 0:2 Sebastian Pfingst (57.), 0:3 Maxime Lemaire (77.), 1:3 Maximilian Janke (81.), 1:4 Justin Hippe (86.)
SC Oberhavel Velten – Pankower SV Rot-Weiß 1921 2:4
Schiedsrichter: Erik Hergesell - Zuschauer: 57
Tore: 0:1 Max Wilhelm Brücker (7.), 0:2 Max Wilhelm Brücker (35.), 0:3 Tony Gnad (45.+3 Foulelfmeter), 0:4 Ole Essel (45.+4), 1:4 Simon Barczewicz (85.), 2:4 Salim Abderrahmane (88.)
FSV Schorfheide Joachimsthal – SV Empor Schenkenberg 1928 0:1
Schiedsrichter: Tobias Collin - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Erik Preissler (45.+2)
SV Germania 90 Berge – 1. FV Eintracht Wandlitz 1:4
Schiedsrichter: Sebastian Ehmke - Zuschauer: 61
Tore: 1:0 Leon Raue (5. Foulelfmeter), 1:1 Marcel Petrahn (9.), 1:2 Marcel Petrahn (16.), 1:3 Paul Roller (55.), 1:4 Jannis Thome (67.)
FSV Rot-Weiß Prenzlau – TSV Chemie Premnitz 6:0
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Luis Hötzmann (33.), 2:0 Danny Blume (37.), 3:0 Johannes Turner (45.+2), 4:0 Johannes Turner (53.), 5:0 Danny Blume (75. Foulelfmeter), 6:0 Bruno Turner (81.)