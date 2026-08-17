Landespokal: Das sind aktuell die Top-Torjäger

Die Vorrunde des Landespokals ist absolivert. Der Blick geht daher auf die Spieler mit den meisten Toren.
6 Tore - Lion Troschke (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
4 Tore - Daniel Becker (SV Viktoria Potsdam)
4 Tore - Jean-Pierre Dellerue (SV Altlüdersdorf)
4 Tore - Alexander Möhl (Werderaner FC Viktoria 1920)
4 Tore - Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen)
3 Tore - Dennis Rothenstein (SV Viktoria Potsdam)
3 Tore - Fionn Haserück (FV Erkner 1920)
3 Tore - Quintin Schönherr (SV Altlüdersdorf)
3 Tore - Bruno Seefeldt (SpG Oderberg/Lunow)
2 Tore - Manuel Schmiedebach (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
2 Tore - Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)
2 Tore - Marcel Schollbach (SG Friedersdorf)
2 Tore - Benedikt Bundschuh (SV Falkensee-Finkenkrug)
2 Tore - Andor Müller (TuS 1896 Sachsenhausen)
2 Tore - Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95)
2 Tore - Tobias Bober (FSV Veritas Wittenberge/Breese)
2 Tore - Ceif Ben-Abdallah (SG Einheit Zepernick 1925)
2 Tore - Sven Erik Schwella (SG Eintracht Peitz)
2 Tore - Steven Ewaldt (SG Schulzendorf 1931)
2 Tore - Toni Moritz (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
2 Tore - Clemens Amsel (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
2 Tore - Christian Staatz (FC Schwedt 02)
2 Tore - Danny Blume (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
2 Tore - Hannes Zucknick (FV Preussen Eberswalde)
2 Tore - Gordon Teichert (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
2 Tore - Riccardo Pathe (Storkower SC)
2 Tore - Felix Kausch (Ludwigsfelder FC)
2 Tore - Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912)
2 Tore - Franz Krüger (SV Viktoria Potsdam)
2 Tore - Rafael Conrado Prudente (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
2 Tore - Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05)
2 Tore - Eddie Grabowski (SV Döbern)
2 Tore - Til Achtenberg (SV Blau-Weiß Markendorf)
2 Tore - Max Hahn (FC Eisenhüttenstadt)
2 Tore - Denis Starke (SpVgg Finsterwalde)
2 Tore - Theo Hahn (SV Victoria Seelow)
2 Tore - Dominic Hellwig (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
2 Tore - Maxime Lemaire (BSC Fortuna Glienicke)
2 Tore - Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm)
2 Tore - Marcel Petrahn (1. FV Eintracht Wandlitz)
2 Tore - Yvan Ghilslain Ngoyou (FSV Union Fürstenwalde)
2 Tore - Niklas Preuß (SG Sielow)
2 Tore - Florian Vogt (VfB Hohenleipisch 1912)
2 Tore - Aaron Marcel Weber (FV Erkner 1920)
2 Tore - Adrian Skorb (FC Schwedt 02)
2 Tore - Nick Graupner (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
2 Tore - Max Schmidt (SG Bornim)
2 Tore - Johannes Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
2 Tore - Philipp Ricco Barnack (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
2 Tore - Henning Straub (FV Preussen Eberswalde)
2 Tore - Tobias Baumgart (SG Phönix Wildau 95)
2 Tore - Spartak Doda (MTV Wünsdorf 1910)
2 Tore - Moses Chuks Njoku (SV Germania 90 Schöneiche)
2 Tore - Arkadiusz Szafranski (1. FC Guben)
2 Tore - Silas Schelinski (VfB Trebbin)
2 Tore - Tim Renno (SV Wacker 09 Ströbitz)
2 Tore - Max Wilhelm Brücker (Pankower SV Rot-Weiß 1921)
2 Tore - Aaron Mehlig (VfB Trebbin)
2 Tore - Tom Siegert (SV Germania 90 Schöneiche)
2 Tore - Nick Turner (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
2 Tore - Maximilian Grunow (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen)
2 Tore - Dmytro Kostusev (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
2 Tore - Martin Mangabo Ongori (FC Eisenhüttenstadt)
2 Tore - Maksym Ivanskyi (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
2 Tore - Jeremy Bartholome (TSG Einheit Bernau)
2 Tore - Michal Kodzis (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Ricky Djan-Okai (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
1 Tor - Martin Dahm (SG Sielow)
1 Tor - Bruce Dosseh (VfB Herzberg 68)
1 Tor - Erik Preissler (SV Empor Schenkenberg 1928)
1 Tor - Philip Kern (SC Spremberg 1896)
1 Tor - Anastasios Alexandropoulos (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Dominik Tuchtenhagen (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Salim Abderrahmane (SC Oberhavel Velten)
1 Tor - Ümit Ejder (FSV Bernau)
1 Tor - Florian Müller (SV Lausitz Forst)
1 Tor - Mark Lindemann (FC Kremmen 1920)
1 Tor - Till Schubert (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Danny Vu Tuan (1. FC Guben)
1 Tor - Philipp Schöne (FC Bad Liebenwerda)
1 Tor - Tobias Völkel (FC 98 Hennigsdorf)
1 Tor - Niklas Gebauer (SV Blau-Weiß Dahlewitz)
1 Tor - Hannes Raymund (SG Bornim)
1 Tor - Maximilian Janke (VfL Nauen)
1 Tor - Sebastian Pfingst (BSC Fortuna Glienicke)
1 Tor - Dennis Blumhagen (SV Grün-Weiß Brieselang)
1 Tor - Markus Penz (FC Lauchhammer)
1 Tor - Fabian Ihlow (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)
1 Tor - Tom Mikolajek (FSV Rot-Weiß Luckau)
1 Tor - Nico Hanse (Angermünder FC)
1 Tor - Danny Blume (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Mathias Michael (FSV Union Fürstenwalde)
1 Tor - Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)
1 Tor - Philipp Ricco Barnack (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
1 Tor - Paul Roller (1. FV Eintracht Wandlitz)
1 Tor - Justin Gewiss (VfB Hohenleipisch 1912)
1 Tor - Tristan Balk (SSV Einheit Perleberg)
1 Tor - Niclas Peter Buch (FSV Blau-Weiß Wriezen)
1 Tor - Colin Hoppe (VfB Hohenleipisch 1912)
1 Tor - Thien Vandrey (SV Grün-Weiß Lübben)
1 Tor - Patrick Breyer (FC Kremmen 1920)
1 Tor - Justin Gruel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
1 Tor - Maurice Etienne Fischer (FSV Admira 2016)
1 Tor - Carlos Neubert (SG Michendorf)
1 Tor - Mateo Herrmann (SG Michendorf)
1 Tor - Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928)
1 Tor - Adrian Hinrichs (Oranienburger FC Eintracht 1901)
1 Tor - Jean-Luca El Bani (Oranienburger FC Eintracht 1901)
1 Tor - Jonas Dietrich (Oranienburger FC Eintracht 1901)
1 Tor - Louis Reichmann (VfB Hohenleipisch 1912)
1 Tor - Phelan Ackerschewski (Oranienburger FC Eintracht 1901)
1 Tor - Maurice Donath (TSV 1878 Schlieben)
1 Tor - Bruno Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Tero Schröder (SG Bornim)
1 Tor - Mykyta Asieiev (MSV 1919 Neuruppin)
1 Tor - David Waclawczyk (MSV 1919 Neuruppin)
1 Tor - Michael O'Connor (MSV 1919 Neuruppin)
1 Tor - Adrian Honardoust (SG Großziethen)
1 Tor - Darian Koch (SG Großziethen)
1 Tor - Felix Dietrich (SG Burg)
1 Tor - Oliwier Danowski (SG Großziethen)
1 Tor - Luis Marlon Balzke (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
1 Tor - Christopher Evans (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)
1 Tor - Severin Falk (1. FC Guben)
1 Tor - Mick-Antonio Thiere (FC Bad Liebenwerda)
1 Tor - Philip Kern (SC Spremberg 1896)
1 Tor - Marvin Kleiber (SV Döbern)
1 Tor - Thien Vandrey (SV Grün-Weiß Lübben)
1 Tor - Moritz Markowski (Werderaner FC Viktoria 1920)
1 Tor - Lasse Böhme (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
1 Tor - Linus Belitz (SV Grün-Weiß Großbeeren)
1 Tor - Valjdet Hiseni (SV Grün-Weiß Großbeeren)
1 Tor - Lucas Peyler (SV Grün-Weiß Großbeeren)
1 Tor - Karl Knobloch (Kolkwitzer SV 1896)
1 Tor - Lucas Steinert (TSG Einheit Bernau)
1 Tor - Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau)
1 Tor - Luis Hübner (TSG Einheit Bernau)
1 Tor - Jonas Giersch (FC Schwedt 02)
1 Tor - Franck Moukoko Ebongue (FC Schwedt 02)
1 Tor - Rafal Mackowski (FC Schwedt 02)
1 Tor - Justin Pehl (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Yulian Andres Cordoba Moreno (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Ceif Ben-Abdallah (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Nico Mittelstädt (FSV Bernau)
1 Tor - Justin Möbius (FSV Bernau)
1 Tor - Maximilian Boritzki (FSV Bernau)
1 Tor - Yannic Sykora (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Jan Kibbieß (SV Blau-Gelb Falkensee)
1 Tor - Julian Ullmann (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Johannes Gums (SV Blau-Gelb Falkensee)
1 Tor - Justus Napieralla (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Benedikt Bundschuh (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Maxime Lemaire (BSC Fortuna Glienicke)
1 Tor - Maximilian Janke (VfL Nauen)
1 Tor - Justin Hippe (BSC Fortuna Glienicke)
1 Tor - Tony Gnad (Pankower SV Rot-Weiß 1921)
1 Tor - Ole Essel (Pankower SV Rot-Weiß 1921)
1 Tor - Simon Barczewicz (SC Oberhavel Velten)
1 Tor - Erik Preissler (SV Empor Schenkenberg 1928)
1 Tor - Leon Raue (SV Germania 90 Berge)
1 Tor - Jannis Thome (1. FV Eintracht Wandlitz)
1 Tor - Luis Hötzmann (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Bruno Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Johannes Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Aaron Marcel Weber (FV Erkner 1920)
1 Tor - Felix Reichelt (FV Erkner 1920)
1 Tor - Hans Arnaud Talek Fouela (FV Erkner 1920)
1 Tor - Maximilian Walz (FV Erkner 1920)
1 Tor - Gustav Lemke (SV Grün-Weiß Union Bestensee)
1 Tor - Yannik Sosnowski (FSV Union Fürstenwalde)
1 Tor - Severin Falk (1. FC Guben)
1 Tor - Arkadiusz Szafranski (1. FC Guben)
1 Tor - Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11)
1 Tor - Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg)
1 Tor - Marvin Gründler (BSG Stahl Brandenburg)
1 Tor - Muhammed Lamin Jatta (BSG Stahl Brandenburg)
1 Tor - Henning Straub (FV Preussen Eberswalde)
1 Tor - Hannes Zucknick (FV Preussen Eberswalde)
1 Tor - Bruno Seefeldt (SpG Oderberg/Lunow)
1 Tor - Eric Meyer (SpG Oderberg/Lunow)
1 Tor - Gino Riccardo Kuhnert (FSV Babelsberg 74)
1 Tor - Robert Lorenz (SG Sielow)
1 Tor - Niklas Preuß (SG Sielow)
1 Tor - Stanley Hauptstein (SG Sielow)
1 Tor - Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow)
1 Tor - Michael Müller (TSV 1878 Schlieben)
1 Tor - Lukas Liebscher (SG Saarmund)
1 Tor - Mohammed Younes (SV Grün-Weiß Brieselang)
1 Tor - Justin Stahr (SV Grün-Weiß Brieselang)
1 Tor - Denis Starke (SpVgg Finsterwalde)
1 Tor - Patrick Hulha (FC Lauchhammer)
1 Tor - Julian Kositzke (FC Lauchhammer)
1 Tor - Tomy-Lee Knerndel (FC Lauchhammer)
1 Tor - Gordon Teichert (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
1 Tor - Leon Bonneß (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
1 Tor - Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Ströbitz)
1 Tor - Felix Kausch (Ludwigsfelder FC)
1 Tor - Florian Schulisch (Ludwigsfelder FC)
1 Tor - Niklas Lobedan (SpG Kahren/Laubsdorf)
1 Tor - Max Hahn (FC Eisenhüttenstadt)
1 Tor - Martin Mangabo Ongori (FC Eisenhüttenstadt)
1 Tor - Johann Krüger (FC Eisenhüttenstadt)
1 Tor - Nils Reichardt (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
1 Tor - Ingmar Thede Rosenboldt (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
1 Tor - Jannis Volger (Breesener SV Guben Nord)
1 Tor - Batuhan Akyüz (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
1 Tor - Maksym Ivanskyi (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
1 Tor - Felix Kausch (Ludwigsfelder FC)
1 Tor - Florian Schulisch (Ludwigsfelder FC)
1 Tor - Anastasios Alexandropoulos (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Lennard Flaig (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Till Schubert (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Marco Rossak (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Elias Wroblewski (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Michal Kodzis (SV Victoria Seelow)
1 Tor - Aaron Marcel Weber (FV Erkner 1920)
1 Tor - Fionn Haserück (FV Erkner 1920)
1 Tor - Hans Arnaud Talek Fouela (FV Erkner 1920)
1 Tor - Maximilian Walz (FV Erkner 1920)
1 Tor - Felix Reichelt (FV Erkner 1920)
1 Tor - Lion Troschke (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
1 Tor - Lucas Nico Gurklys (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
1 Tor - Jeremy Gampe (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
1 Tor - Gabriel Telushi (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
1 Tor - Pedro Guilherme Souza Rocha (Brandenburger SC Süd 05)
1 Tor - Matheus Tosta Cesario (Brandenburger SC Süd 05)
1 Tor - Alexander Beine (SG Grün-Weiß Golm)
1 Tor - Amirreza Cheshmi (Pritzwalker FHV 03)
1 Tor - Hannes Raymund (SG Bornim)
1 Tor - Tero Schröder (SG Bornim)
1 Tor - Jeremy Lange (Pritzwalker FHV 03)
1 Tor - Davide Ngom (FSV Veritas Wittenberge/Breese)
1 Tor - Jan-Arne Urner (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
1 Tor - Tobias Bober (FSV Veritas Wittenberge/Breese)
1 Tor - Rafael Conrado Prudente (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
1 Tor - Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11)
1 Tor - Muhammed Lamin Jatta (BSG Stahl Brandenburg)
1 Tor - Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg)
1 Tor - Marvin Gründler (BSG Stahl Brandenburg)
1 Tor - Carlo Czernik (Birkenwerder BC 1908)
1 Tor - Niklas Risch (Angermünder FC)
1 Tor - Henning Straub (FV Preussen Eberswalde)
1 Tor - Mark Lindemann (FC Kremmen 1920)
1 Tor - Patrick Breyer (FC Kremmen 1920)
1 Tor - Sebastian Artur Krejcberg-Braksal (SV 1920 Zehdenick)
1 Tor - Maksymilian Boczek (SV 1920 Zehdenick)
1 Tor - Ronny Schultz (SV 1920 Zehdenick)
1 Tor - Tobias Völkel (FC 98 Hennigsdorf)
1 Tor - Ben Schulze (FC 98 Hennigsdorf)
1 Tor - Jonas Morgner (FC 98 Hennigsdorf)
1 Tor - Luca Müller (FC 98 Hennigsdorf)
1 Tor - Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz)
1 Tor - Mick-Oliver Thiel (SG Schulzendorf 1931)
1 Tor - Leon Petrofsky (SG Schulzendorf 1931)
1 Tor - Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)
1 Tor - Konstantin Schiller (SV Altlüdersdorf)
1 Tor - Quintin Schönherr (SV Altlüdersdorf)
1 Tor - Jean-Pierre Dellerue (SV Altlüdersdorf)
1 Tor - Jeremy Bartholome (TSG Einheit Bernau)
1 Tor - Lucas Steinert (TSG Einheit Bernau)
1 Tor - Luis Hübner (TSV Wustrau)
1 Tor - Jonas Giersch (FC Schwedt 02)
1 Tor - Franck Moukoko Ebongue (FC Schwedt 02)
1 Tor - Adrian Skorb (FC Schwedt 02)
1 Tor - Rafal Mackowski (FC Schwedt 02)
1 Tor - Christian Staatz (FC Schwedt 02)
1 Tor - Ceif Ben-Abdallah (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Dominik Tuchtenhagen (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Yulian Andres Cordoba Moreno (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Justin Pehl (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925)
1 Tor - Nico Mittelstädt (FSV Bernau)
1 Tor - Justin Möbius (FSV Bernau)
1 Tor - Maximilian Boritzki (FSV Bernau)
1 Tor - Yannic Sykora (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Jan Kibbieß (SV Blau-Gelb Falkensee)
1 Tor - Julian Ullmann (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Johannes Gums (SV Blau-Gelb Falkensee)
1 Tor - Justus Napieralla (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Benedikt Bundschuh (SV Falkensee-Finkenkrug)
1 Tor - Max Wilhelm Brücker (Pankower SV Rot-Weiß 1921)
1 Tor - Tony Gnad (Pankower SV Rot-Weiß 1921)
1 Tor - Ole Essel (Pankower SV Rot-Weiß 1921)
1 Tor - Simon Barczewicz (SC Oberhavel Velten)
1 Tor - Salim Abderrahmane (SC Oberhavel Velten)
1 Tor - Leon Raue (SV Germania 90 Berge)
1 Tor - Marcel Petrahn (1. FV Eintracht Wandlitz)
1 Tor - Paul Roller (1. FV Eintracht Wandlitz)
1 Tor - Jannis Thome (1. FV Eintracht Wandlitz)
1 Tor - Luis Hötzmann (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Danny Blume (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Johannes Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
1 Tor - Bruno Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)