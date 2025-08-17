Landespokal: Croatia müht sich, Preussen-Spiel nach Todesfall abgesagt

Am Wochenende wird die erste Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgespielt.
Tore: 0:1 Stephan Ngah (44.), 0:2 Jeff Nnaemeka-Chukwurah (47.), 0:3 Justin Maximilian Neumann (62.)
---
Tore: 0:1 Taner Biyikli (24.), 0:2 Ebrima Jobe (25.), 1:2 Rodrigo Flores Kaya (60.), 2:2 Linus Johann Bernhard Frölich (81. Eigentor), 2:3 Arda Isik (87.)
---
Tore: 0:1 Jannik Kremer (8.), 0:2 Jannik Kremer (14.)
---
Tore: 0:1 Abdoulaye Djibril Diallo (7.), 0:2 Simon Böhm (17.), 1:2 Daniel Steinkohl (45.+2 Foulelfmeter), 1:3 Mohammed Hamiss (58.), 1:4 Samet Alkan (65.)
Tore: 0:1 Niklas Wiebach (10.), 0:2 Nils Köhne (31.), 0:3 Mike Brömer (39.), 0:4 Tim Grabow (45.+1), 0:5 Florian Kohls (45.+2), 0:6 Niklas Wiebach (48.), 0:7 Tim Grabow (51.), 0:8 Lionel Salla (61.), 0:9 Niklas Struck (63.), 0:10 Fabian Engel (66.), 0:11 Mike Brömer (69.), 0:12 Fabian Engel (75.), 0:13 Tim Grabow (77.), 0:14 Nils Köhne (79.), 0:15 Nireas Igkmpinompa (82.), 0:16 Niklas Struck (84.), 0:17 Niklas Wiebach (90.+2)
---
Tore: 0:1 Marouan Zghal (43.), 1:1 Friedrich Klamt (82.), 1:2 Leon Pelivan (89.)
---
Tore: 1:0 Jose Gautier (41.), 1:1 Michel Thurm (48.), 2:1 Richard Hadrich (52.)
---
Tore: 0:1 Miguel Hartwig (18.), 0:2 Darvin Schramm (19.), 0:3 Darvin Schramm (23.), 0:4 Alex Steinke (52.), 0:5 Pascal Treibert (85.), 0:6 Pascal Treibert (87.)
Rot: Mansur Gireev (52./FC Brandenburg 03/Grobes Foul)
---
Tore: 0:1 Manuel Orlov (13. Eigentor), 1:1 Agnelo Pilgram (25.), 2:1 Manuel Orlov (28.), 2:2 Agnelo Pilgram (56. Eigentor), 2:3 Ali Shaarawy (72.), 2:4 Nicolas Fäßler (77.), 2:5 Nicolas Fäßler (82.)
---
Die Partie des SSV Köpenick-Oberspree gegen Regionalliga-Aufsteiger Preussen fiel kurzfristig aus. Der BFC teilte auf Instagram dazu mit, dass das Spiel aufgrund eines Todesfalls um Umfeld der Köpenicker nicht stattfinden kann.
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login