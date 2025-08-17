 2025-08-14T11:39:53.462Z

Landespokal: Croatia müht sich, Preussen-Spiel nach Todesfall abgesagt

Alle Partien im Überblick

Am Wochenende wird die erste Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgespielt.

---

Fr., 15.08.2025, 18:30 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
0
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Stephan Ngah (44.), 0:2 Jeff Nnaemeka-Chukwurah (47.), 0:3 Justin Maximilian Neumann (62.)

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
2
3

Tore: 0:1 Taner Biyikli (24.), 0:2 Ebrima Jobe (25.), 1:2 Rodrigo Flores Kaya (60.), 2:2 Linus Johann Bernhard Frölich (81. Eigentor), 2:3 Arda Isik (87.)

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
0
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Jannik Kremer (8.), 0:2 Jannik Kremer (14.)

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SV Traktor Boxhagen
SV Traktor BoxhagenBoxhagen
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
1
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Abdoulaye Djibril Diallo (7.), 0:2 Simon Böhm (17.), 1:2 Daniel Steinkohl (45.+2 Foulelfmeter), 1:3 Mohammed Hamiss (58.), 1:4 Samet Alkan (65.)

---

Gestern, 14:00 Uhr
Motherland Berlin SC
Motherland Berlin SCMotherland
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
0
17
Abpfiff

Tore: 0:1 Niklas Wiebach (10.), 0:2 Nils Köhne (31.), 0:3 Mike Brömer (39.), 0:4 Tim Grabow (45.+1), 0:5 Florian Kohls (45.+2), 0:6 Niklas Wiebach (48.), 0:7 Tim Grabow (51.), 0:8 Lionel Salla (61.), 0:9 Niklas Struck (63.), 0:10 Fabian Engel (66.), 0:11 Mike Brömer (69.), 0:12 Fabian Engel (75.), 0:13 Tim Grabow (77.), 0:14 Nils Köhne (79.), 0:15 Nireas Igkmpinompa (82.), 0:16 Niklas Struck (84.), 0:17 Niklas Wiebach (90.+2)

---

Gestern, 14:00 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
1
2

Tore: 0:1 Marouan Zghal (43.), 1:1 Friedrich Klamt (82.), 1:2 Leon Pelivan (89.)

---

Gestern, 14:00 Uhr
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
2
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Jose Gautier (41.), 1:1 Michel Thurm (48.), 2:1 Richard Hadrich (52.)

---

Gestern, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
0
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Miguel Hartwig (18.), 0:2 Darvin Schramm (19.), 0:3 Darvin Schramm (23.), 0:4 Alex Steinke (52.), 0:5 Pascal Treibert (85.), 0:6 Pascal Treibert (87.)
Rot: Mansur Gireev (52./FC Brandenburg 03/Grobes Foul)

---

Gestern, 14:15 Uhr
JFC Berlin
JFC BerlinJFC Berlin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
2
5

Tore: 0:1 Manuel Orlov (13. Eigentor), 1:1 Agnelo Pilgram (25.), 2:1 Manuel Orlov (28.), 2:2 Agnelo Pilgram (56. Eigentor), 2:3 Ali Shaarawy (72.), 2:4 Nicolas Fäßler (77.), 2:5 Nicolas Fäßler (82.)

---

Gestern, 14:30 Uhr
SSV Köpenick-Oberspree
SSV Köpenick-OberspreeKöpenick
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt

Die Partie des SSV Köpenick-Oberspree gegen Regionalliga-Aufsteiger Preussen fiel kurzfristig aus. Der BFC teilte auf Instagram dazu mit, dass das Spiel aufgrund eines Todesfalls um Umfeld der Köpenicker nicht stattfinden kann.

---

Heute, 11:00 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
11:00

---

Heute, 11:00 Uhr
SV Norden-Nordwest 1898
SV Norden-Nordwest 1898Norden-Nordw
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
0
2
§ Urteil

---

Heute, 11:00 Uhr
CSV Afrisko
CSV AfriskoCSV Afrisko
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
11:00live

---

Heute, 11:00 Uhr
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
0
2
§ Urteil

---

Heute, 11:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
11:00

---

Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
11:30live

---

Heute, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
11:30

---

Heute, 11:30 Uhr
SG Grün-Weiss Baumschulenweg
SG Grün-Weiss BaumschulenwegGW Baumschu.
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
11:30

---

Heute, 11:30 Uhr
FC Al-Kauthar Berlin 1990
FC Al-Kauthar Berlin 1990Al-Kauthar
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
11:30

---

Heute, 12:00 Uhr
NSF 1907
NSF 1907NSF 1907
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
12:00live

---

Heute, 12:00 Uhr
Nordberliner SC
Nordberliner SCNordberliner
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
12:00

---

Heute, 12:00 Uhr
BSV Oranke
BSV OrankeBSV Oranke
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
12:00

---

Heute, 12:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf WaldesruhBW Mahlsdorf
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
12:00

---

Heute, 12:00 Uhr
BW Friedrichshain
BW FriedrichshainBW Friedric.
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
0
2
§ Urteil

---

Heute, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
12:00live

---

Heute, 12:00 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973Eichkamp-Ru.
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
12:00

---

Heute, 12:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
12:30

---

Heute, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
12:30live

---

Heute, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
12:30

---

Heute, 13:00 Uhr
SC Gatow
SC GatowGatow
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
13:00

---

Heute, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
13:00

---

Heute, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
13:00

---

Heute, 13:00 Uhr
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
13:00

---

Heute, 13:00 Uhr
BFC Tur Abdin
BFC Tur AbdinTur Abdin
Sporting Club Horus
Sporting Club HorusHorus
13:00

---

Heute, 13:00 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
13:00live

---

Heute, 13:30 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
13:30

---

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.Novi Pazar
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
13:30live

---

Heute, 13:30 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
13:30

---

Heute, 13:45 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
13:45

---

Heute, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Marzahn 1994
1. FC Marzahn 19941.FC Marzahn
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Deportivo Latino Berlin
SV Deportivo Latino BerlinDep. Latino
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
SG Nordring Berlin 1949
SG Nordring Berlin 1949SG Nordring
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
Spandauer SV
Spandauer SVSpandauer SV
BSC Marzahn
BSC MarzahnMarzahn
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin
SC Minerva 1893 BerlinSC Minerva
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
0
2
§ Urteil

---

Heute, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:00

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
14:00

---

Heute, 14:15 Uhr
TSV Lichtenberg
TSV LichtenbergTSVLichtenb.
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
14:15

---

Heute, 14:15 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof
SV Berlin-Chemie AdlershofC. Adlershof
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
14:15

---

Heute, 14:15 Uhr
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
FV Rot-Weiß 90 HellersdorfRW Hellersd.
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
14:15live

---

Heute, 14:15 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46
FSV Fortuna Pankow 46Fort. Pankow
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
14:15

---

Heute, 14:30 Uhr
Rixdorfer SV
Rixdorfer SVRixdorfer SV
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
14:30

---

Heute, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
14:30

---

Heute, 14:30 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
SC Borussia 1920 FriedrichsfeldeBorus. 1920
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
14:30

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Karow 96
SV Karow 96SV Karow
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
14:30

---

Heute, 15:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
15:00

---

Heute, 15:15 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
15:15

---

Heute, 15:30 Uhr
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
15:30

---

Heute, 16:15 Uhr
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe.
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
16:15

---

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
19:00

---

