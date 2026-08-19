Landespokal: CONO SUR feiert Last-Minute-Sieg

– Foto: Jörn Kutschmann

Am Dienstagabend wurde die Partie zwischen CONO SUR und dem TSV Wittenau nachgeholt. Dabei entwickelte sich zwischen dem A- und dem C-Ligisten eine recht ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Tore fielen aber lang keine, alles deutete auf eine Verlängerung hin, ehe Diego Navarro die Hausherren in der 5. Minute der Nachspielzeit in die nächste Runde schoss.

Unter der Woche ging es auf den Berliner Fußballplätzen endlich wieder um was. Im Landespokal stand die Qualifikationsrunde an und brachte durchaus Überraschungen, aber auch teils sehr deutliche Ergebnisse mit sich. Ein Spiel aber stach besonders heraus. Die Partie zwischen Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh und dem Adlershofer BC wurde mit Extra-Länge ausgetragen, zumindest sollte sie es, denn nach 90 Minuten stand es unentschieden und so ging es in die Verlängerung. In der führte der Adlershofer BC nach 105 Minuten mit 3:4, ehe das Spiel ein vorzeitiges Ende fand.

Weil der Rasenplatz in Waldesruh kein Flutlicht besitzt, wurden die Lichtverhältnisse am Abend bei einsetzender Dunkelheit immer schlechter. Vor Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung war die Sicht schließlich so sehr eingeschränkt, dass die Partie abgebrochen wurde. Der Berliner Fußballverband hat schnell über das Vorgehen entschieden und die Partie bereits neu angesetzt. Dann geht es bei 0:0 ab Minute eins neu los. So sieht es die Spielordnung des BFV vor, wenn äußere Bedingungen zu einem Abbruch führen.

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