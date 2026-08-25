Landespokal Bremen: Bremer SV schon durch – 13 Duelle folgen

– Foto: Sebastian Garcewski

Die zweite Runde des LOTTO-Pokals Bremen ist eröffnet. Nach dem 1:0 der SG Aumund-Vegesack gegen den Bremer SV am 19. August stehen bis Donnerstag 13 weitere Partien auf dem Programm.

Der Bremer SV hat den ersten Schritt bereits gemacht: Beim 1:0-Erfolg bei der SG Aumund-Vegesack setzte sich der Regionalligist knapp durch. Torschütze war Juul Timmermans.

Nun geht es Schlag auf Schlag. Am Dienstag stehen gleich sechs Begegnungen auf dem Programm, ehe am Mittwoch und Donnerstag die restlichen Partien der zweiten Runde folgen. Dabei treffen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen aufeinander – entsprechend groß ist die Chance auf die eine oder andere Pokalüberraschung.