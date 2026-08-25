 2026-08-24T13:40:39.647Z

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Landespokal Bremen: Bremer SV schon durch – 13 Duelle folgen

2. Runde hat einiges zu bieten

von Sören Mundt · Heute, 08:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Garcewski

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Landespokal Bremen
Bremer SV
SFL Bremerh.
Geesterm. TV
BSC Grünhöfe

Die zweite Runde des LOTTO-Pokals Bremen ist eröffnet. Nach dem 1:0 der SG Aumund-Vegesack gegen den Bremer SV am 19. August stehen bis Donnerstag 13 weitere Partien auf dem Programm.

Der Bremer SV hat den ersten Schritt bereits gemacht: Beim 1:0-Erfolg bei der SG Aumund-Vegesack setzte sich der Regionalligist knapp durch. Torschütze war Juul Timmermans.

Nun geht es Schlag auf Schlag. Am Dienstag stehen gleich sechs Begegnungen auf dem Programm, ehe am Mittwoch und Donnerstag die restlichen Partien der zweiten Runde folgen. Dabei treffen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen aufeinander – entsprechend groß ist die Chance auf die eine oder andere Pokalüberraschung.

Mi., 19.08.2026, 18:30 Uhr
SG Aumund-Vegesack
SG Aumund-VegesackSG Aumund-V.
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
0
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Findorff
SG FindorffFindorff
OSC Bremerhaven
OSC BremerhavenOSC Bremerh.
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TS Woltmershausen
TS WoltmershausenWoltmershau.
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
18:30

Heute, 18:30 Uhr
Leher Turnerschaft
Leher TurnerschaftLeher TS
TV Eiche Horn
TV Eiche HornEiche Horn
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Union 60 Bremen
FC Union 60 BremenFC Union 60 Bremen
FC Oberneuland
FC OberneulandOberneuland
18:30

Heute, 18:30 Uhr
ATSV Sebaldsbrück
ATSV SebaldsbrückSebaldsbrück
BTS Neustadt
BTS NeustadtNeustadt
18:30

Heute, 19:30 Uhr
CF Victoria Bremen
CF Victoria BremenVictoria Bre
VfL 07 Bremen
VfL 07 BremenVfL Bremen
19:30

Morgen, 18:30 Uhr
Brinkumer SV
Brinkumer SVBrinkum
ESC Geestemünde
ESC GeestemündeGeestemünde
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
Tura Bremen
Tura BremenTura Bremen
TuSpo Surheide
TuSpo SurheideSurheide
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
1. FC Burg
1. FC BurgFC Burg
FC Huchting
FC HuchtingHuchting
18:30

Morgen, 19:30 Uhr
BSC Grünhöfe
BSC GrünhöfeBSC Grünhöfe
SC Vahr Blockdiek
SC Vahr BlockdiekSC Vahr
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
AFC Bremen
AFC BremenAFC Bremen
TuS Komet Arsten
TuS Komet ArstenKomet Arsten
19:30

Do., 27.08.2026, 18:30 Uhr
TV Bremen Walle 1875
TV Bremen Walle 1875Bremen Walle
KSV Vatan Sport
KSV Vatan SportVatan Sport
18:30

Do., 27.08.2026, 18:30 Uhr
Habenhauser FV
Habenhauser FVHabenhausen
SV Grohn
SV GrohnGrohn
18:30

Mi., 02.09.2026, 19:15 Uhr
TuS Schwachhausen
TuS SchwachhausenSchw'hausen
SV Hemelingen
SV HemelingenHemelingen
19:15