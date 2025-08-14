Landespokal Brandenburg: Wie geht es weiter? Wann ist die Auslosung?

Die 1. Runde im Landespokal Brandenburg wurde gestern eröffnet. Wie geht es weiter? Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen. Außerdem steht fest: Die Auslosung der Partien für die 2. Runde findet am Mittwoch, 20. August, um 15.30 Uhr statt. Wer trifft dort in den insgesamt 16. Duellen am 6. September auf wen?