Landespokal Brandenburg: Wie geht es weiter? Wann ist die Auslosung?

Die 1. Runde im Landespokal Brandenburg wurde gestern eröffnet. Wie geht es weiter? Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen. Außerdem steht fest: Die Auslosung der Partien für die 2. Runde findet am Mittwoch, 20. August, um 15.30 Uhr statt. Wer trifft dort in den insgesamt 16. Duellen am 6. September auf wen?
1. Runde
SV Babelsberg 03 – SG Bornim 9:0
Schiedsrichter: Artwin Archut - Zuschauer: 1149
Tore: 1:0 George Didoss (8.), 2:0 Tino Schmidt (20.), 3:0 Tino Schmidt (34.), 4:0 Tino Schmidt (39. Handelfmeter), 5:0 Maurice Covic (40.), 6:0 Tino Schmidt (45.), 7:0 Maurice Covic (57.), 8:0 Alexander Georgiadi (83.), 9:0 Maurice Covic (84.)
---
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SG Union 1919 Klosterfelde
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Union Fürstenwalde
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - Ludwigsfelder FC
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Optik Rathenow
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - FC Schwedt 02
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - TSG Einheit Bernau
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - Schönower SV 1928
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - Brandenburger SC Süd 05
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - VfL Nauen
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - FV Preussen Eberswalde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - VfB 1921 Krieschow
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - Werderaner FC Viktoria 1920
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Burg - FC Strausberg
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 16.08.25 17:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin - BSG Stahl Brandenburg