Landespokal Brandenburg: Liveticker zur Auslosung

Regionalliga: 2 Mannschaften

Oberliga: 4 Mannschaften

Brandenburgliga: 16 Mannschaften

Landesliga: 30 Mannschaften

Landesklasse: 57 Mannschaften

Vertreter der Fußballkreise: 7 Mannschaften

Auf die für Samstag, 02.08.2025, geplante Vorrunde 1 kann verzichtet werden. Somit startet der Wettbewerb mit der Vorrunde am Samstag, 09.08.2025. Die Mannschaften der 3. Liga, Regionalliga und Oberligen erhalten für die Vorrunde ein Freilos. In der ersten Runde erhalten zudem der FC Energie Cottbus und der RSV Eintracht 1949 als Teilnehmer am DFB-Pokal ein weiteres Freilos.

Spieltermine sind für die Vorrunde am 09.08.2025 (110 Mannschaften, 7 Freilose), 1. Runde am 16.08.2025 (60 Mannschaften, 2 Freilose), 2. Runde am 06.09.2025 (32 Mannschaften), Achtelfinale am 11.10.2025 (16 Mannschaften), Viertelfinale am 15.11.2025 (8 Mannschaften), Halbfinale am 28.03.2026 (4 Mannschaften) und den Finaltag der Amateure am 23.05.2026 (2 Mannschaften).