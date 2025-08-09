Landespokal Brandenburg: Kantersiege und auch Überraschungen

Am heutigen Samstag wurde der Landespokal Brandenburg mit der Vorrunde fortgesetzt. Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen:
Vorrunde
Breesener SV Guben Nord – SV Wacker 09 Ströbitz 1:4
Schiedsrichter: Thomas Kastner - Zuschauer: 87
Tore: 1:0 Erik Brose (16.), 1:1 Richard Lampel (36.), 1:2 Richard Lampel (60.), 1:3 Jaime-Lee Förster (70.), 1:4 Rostyslav Diakiv (88.)
Besondere Vorkommnisse: Jaime-Lee Förster (SV Wacker 09 Ströbitz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (29.).
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:5
Schiedsrichter: Martin Krause - Zuschauer: 398
Tore: 0:1 Toni Hager (33.), 0:2 Moses Chuks Njoku (43.), 0:3 Willi Luca Retzlaff (60.), 0:4 Niklas Goslinowski (62.), 1:4 Ole Schadly (74.), 1:5 Willi Luca Retzlaff (90.)
FSV Schorfheide Joachimsthal – TuS 1896 Sachsenhausen 1:5
Zuschauer: 327
Tore: 0:1 Edgar Kordecki (13.), 0:2 Dominic Schöps (52.), 0:3 Jan-Paul Platte (58.), 0:4 Jan-Paul Platte (60.), 1:4 Timo Hirschle (66. Eigentor), 1:5 Jan-Paul Platte (81.)
FC Strausberg – FV Erkner 1920 2:0
Schiedsrichter: Jacqueline Lünser - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Silvan Küter (35.), 2:0 Ben Jacob (79.)
---
Birkenwerder BC 1908 – SV Viktoria Potsdam 3:11
Zuschauer: 60
Tore: 1:2 Dominic Webers (19.), 2:6 Heinrich Bredow (46.), 3:11 Heinrich Bredow (90.)
FV Blau-Weiß 90 Briesen – SV Grün-Weiß Lübben 10:3
Schiedsrichter: Jannis Hillburger
Tore: 1:0 Thomas Zupp (7.), 1:1 Philipp Stiller (9.), 2:1 Thomas Zupp (18.), 3:1 Jacob Naskrenski (24.), 4:1 Marvin Benno Lähne (28.), 5:1 Thomas Zupp (33.), 6:1 Toni Moritz (39.), 6:2 Lucas Ballnow (65.), 7:2 Philipp Schübler (66.), 8:2 Jonas Noske (67.), 9:2 Jacob Naskrenski (70.), 10:2 Thomas Zupp (88.), 10:3 Philipp Stiller (90.)
FSV Babelsberg 74 – SV Altlüdersdorf 2:3
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – Fortuna Babelsberg 2:1
FSV Veritas Wittenberge/Breese – BSC Fortuna Glienicke 2:1
SSV Einheit Perleberg – Angermünder FC 2:4
MSV Zossen 07 – SV Döbern 4:0
SV Blau-Weiss Markendorf – SG Großziethen 3:2
SG Groß Gaglow – VfB Hohenleipisch 1912 0:3
Schiedsrichter: Carsten Fox
Tore: 0:1 Felix Kniesche (61.), 0:2 Felix Kniesche (84.), 0:3 Bodo Zeiler (90.+1)
SpG Kahren/Laubsdorf – FSV Union Fürstenwalde 0:11
Schiedsrichter: Jonas Kühn
Spremberger SV 1862 – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:3
SV Preußen Elsterwerda – Ludwigsfelder FC 0:11
TSV 1878 Schlieben – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2:3
Kolkwitzer SV 1896 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 0:3
Schiedsrichter: Martin Hertel - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Oskar Julpe (7.), 0:2 Samuel Schulze (10.), 0:3 Alexander Zuravlev (16.)
FC Bad Liebenwerda – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:7
SG Friedersdorf – SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:18
VfB Herzberg 68 – SV Grün-Weiß Großbeeren 2:4
SV Grün-Weiß Union Bestensee – VfB Trebbin 5:3
SC Spremberg 1896 – Werderaner FC Viktoria 1920 1:10
SG Eintracht Peitz – 1. FC Frankfurt (Oder) 0:11
Tore: 0:1 Marcel Georgi (11.), 0:2 Luca Tobias Reiche (16.), 0:3 Leon Kammradt (45.), (46.), 0:5 (47.), 0:6 Kieran Czech (54.), 0:7 Sebastian Lawrenz (58.), 0:8 Jakub Mizerski (66.), 0:9 Jakub Mizerski (69.), 0:10 Jakub Mizerski (81.), 0:11 Jakub Mizerski (91.)
SG Schulzendorf 1931 – FC Lauchhammer 6:1
SV Blau-Weiß Dahlewitz – FC Eisenhüttenstadt 1:5
SV Großräschen – SG Phönix Wildau 95 0:4
FSV Rot-Weiß Luckau – 1. FC Guben 1:4 n.V.
Tore: 1:0 Martin Borchert (58.), 1:1 (68.), 1:2 (92.), 1:3 (112.), 1:4 (118.)
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt – SV Motor Saspow 4:0
Schiedsrichter: Philipp Moller (Frankfurt (Oder)) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Nico Urbansky (22.), 2:0 Nico Urbansky (56.), 3:0 Lorenzo Krenz (68. Eigentor), 4:0 Pascal Steiner (79.)
KSV Sperenberg 1990 – FSV Admira 2016 0:2
SpG Hennickendorf/Rehfelde – SV Lausitz Forst 2:1
Schiedsrichter: Pascal Beißert (Schöneiche) - Zuschauer: 95
Tore: 0:1 Mario Sonntag (44.), 1:1 (73.), 2:1 Pascal Haase (90.)
FC Borussia Brandenburg – Brandenburger SC Süd 05 0:2
FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Eintracht Alt Ruppin 1:7
Schiedsrichter: Damien Jacobs - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Benjamin Brandt (21. Foulelfmeter), 0:2 Benjamin Brandt (26.), 0:3 Luca Wegner (39.), 0:4 Malte Ben Thurow (41.), 0:5 Sören Peschel (45.), 0:6 Vincent Lipp (78.), 0:7 Benjamin Brandt (80.), 1:7 Enrico Bressel (90.)
SV Blau-Gelb Falkensee – FC 98 Hennigsdorf 1:4
Tore: 0:1 Tobias Völkel (56.), 0:2 Niklas Drescher (63.), 1:2 Florian Dölz (74.), 1:3 Tobias Völkel (86.), 1:4 Tobias Völkel (88. Foulelfmeter)
FK Hansa Wittstock 1919 – SV Falkensee-Finkenkrug 1:5
SG Saarmund – SG Bornim 0:1
Teltower FV 1913 – BSG Stahl Brandenburg 1:7
Tore: 1:0 Joel Bahner (11.), 1:1 Nils Müller (40.), 1:2 Adrian Jaskola (45. Foulelfmeter), 1:3 Sebastian Hoyer (63.), 1:4 Nils Müller (64.), 1:5 Marvin Gründler (66.), 1:6 Nils Müller (75.), 1:7 Luca Benedict Köhn (84.)
Besondere Vorkommnisse: Sebastian Hoyer (BSG Stahl Brandenburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Pascal Fichtner (8.).
SG Michendorf – FV Preussen Eberswalde 0:9
BSV Rot-Weiß Schönow – Schönower SV 1928 3:5 n.V.
SV Blau-Weiß 90 Gartz – FSV Bernau 0:3
SC Victoria 1914 Templin – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:1
SV Germania 90 Berge – MSV 1919 Neuruppin 1:6
SG Sielow – SV Victoria Seelow 0:3
Schiedsrichter: Norbert Koch
Tore: 0:1 Elias Wroblewski (7.), 0:2 Lennard Flaig (59.), 0:3 Elias Wroblewski (70.)
VfB Gramzow – TSG Einheit Bernau 1:5
Tore: 0:1 Hugo Bloch (6.), 0:2 Marvin Sankowsky (19.), 1:2 (36.), 1:3 Tom Gericke (44.), 1:4 Magomed Gayrbekov (60.), 1:5 Taras Provalskyi (78.)
SV Grün-Weiß Brieselang – SV 1920 Zehdenick 6:1
SG Grün-Weiß Golm – SG Einheit Zepernick 1925 0:2
Schiedsrichter: Andreas Donhauser - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Lesley Park (2.), 0:2 Theo Heinke (80.)
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – Oranienburger FC Eintracht 1901 0:6
SC Oberhavel Velten – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 1:2
FC Husaria Schwedt – 1. SV Oberkrämer 11 5:3 n.V.
Pritzwalker FHV 03 – FSV Blau-Weiß Wriezen 0:2
TSV Chemie Premnitz – 1. FV Eintracht Wandlitz 3:2
VfL Nauen – SV Empor Schenkenberg 1928 2:1 n.V.
MTV Wünsdorf 1910 – SV Germania 90 Schöneiche 1:7
---
So., 10.08.25 14:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - FC Schwedt 02
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Burg - SV Germania Peickwitz