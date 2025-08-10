Landespokal Brandenburg: FC Schwedt und SG Burg kommen weiter

Am heutigen Sonntag wurde die Vorrunde im Landespokal Brandenburg beendet. Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen:
Birkenwerder BC 1908 – SV Viktoria Potsdam 3:11
Zuschauer: 60
Tore: 1:2 Dominic Webers (19.), 2:6 Heinrich Bredow (46.), 3:11 Heinrich Bredow (90.)
FV Blau-Weiß 90 Briesen – SV Grün-Weiß Lübben 10:3
Schiedsrichter: Jannis Hillburger
Tore: 1:0 Thomas Zupp (7.), 1:1 Philipp Stiller (9.), 2:1 Thomas Zupp (18.), 3:1 Jacob Naskrenski (24.), 4:1 Marvin Benno Lähne (28.), 5:1 Thomas Zupp (33.), 6:1 Toni Moritz (39.), 6:2 Lucas Ballnow (65.), 7:2 Philipp Schübler (66.), 8:2 Jonas Noske (67.), 9:2 Jacob Naskrenski (70.), 10:2 Thomas Zupp (88.), 10:3 Philipp Stiller (90.)
FSV Babelsberg 74 – SV Altlüdersdorf 2:3
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – Fortuna Babelsberg 2:1
Schiedsrichter: Jens Polzenhagen - Zuschauer: 108
Tore: 1:0 Patrick Raczkowski (22.), 2:0 Justin Schröter (59.), 1:2 Carlos Isaac Eugui Mora (90.)
FSV Veritas Wittenberge/Breese – BSC Fortuna Glienicke 2:1
SSV Einheit Perleberg – Angermünder FC 2:4
Schiedsrichter: Eric Lemke - Zuschauer: 87
Tore: 0:1 Nico Hanse (4.), 0:2 Nico Hanse (45.), 1:2 Florian Plog (49. Foulelfmeter), 1:3 Nico Hanse (55.), 2:3 Martin Behrend (81.), 2:4 Artem Filonenko (96.)
Gelb-Rot: Kim-Sebastian Küster (78./SSV Einheit Perleberg/)
MSV Zossen 07 – SV Döbern 4:0
SV Blau-Weiss Markendorf – SG Großziethen 3:2
SG Groß Gaglow – VfB Hohenleipisch 1912 0:3
Schiedsrichter: Carsten Fox
Tore: 0:1 Felix Kniesche (61.), 0:2 Felix Kniesche (84.), 0:3 Bodo Zeiler (90.+1)
SpG Kahren/Laubsdorf – FSV Union Fürstenwalde 0:11
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 53
Tore: 0:1 Kamil Pawel Stondzik (7.), 0:2 Niklas Kosch (16.), 0:3 Lennox Nachkunst (29.), 0:4 Hysen Muca (37.), 0:5 Lennox Nachkunst (44.), 0:6 Niklas Kosch (48.), 0:7 Mathias Michael (63.), 0:8 Dennis Paul (65.), 0:9 Manuel Radke (77.), 0:10 Tilmann Max Wagenitz (86.), 0:11 Niklas Kosch (89.)
Spremberger SV 1862 – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:3
SV Preußen Elsterwerda – Ludwigsfelder FC 0:11
TSV 1878 Schlieben – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2:3
Schiedsrichter: Sebastian Rother - Zuschauer: 120
Tore: 2:2 Justin Weigel, 1:0 Niklas Schrey (37.), 1:1 Nico Klockzien (45.), 1:2 Paul Petermann (54.), 2:3 Jonas Kammer (89.)
Kolkwitzer SV 1896 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 0:3
Schiedsrichter: Martin Hertel - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Oskar Julpe (7.), 0:2 Samuel Schulze (10.), 0:3 Alexander Zuravlev (16.)
FC Bad Liebenwerda – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:7
Tore: 0:1 Tim Tschechne (32.), 0:2 Benjamin Fabisch (45.), 0:3 Benjamin Fabisch (54.), 0:4 Batuhan Akyüz (73.), 0:5 Marvin Westenberger (84.), 0:6 David Nieland (88.), 0:7 David Nieland (90.)
SG Friedersdorf – SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:18
VfB Herzberg 68 – SV Grün-Weiß Großbeeren 2:4
SV Grün-Weiß Union Bestensee – VfB Trebbin 5:3
SC Spremberg 1896 – Werderaner FC Viktoria 1920 1:10
SG Eintracht Peitz – 1. FC Frankfurt (Oder) 0:11
Tore: 0:1 Marcel Georgi (11.), 0:2 Luca Tobias Reiche (16.), 0:3 Leon Kammradt (45.), (46.), 0:5 (47.), 0:6 Kieran Czech (54.), 0:7 Sebastian Lawrenz (58.), 0:8 Jakub Mizerski (66.), 0:9 Jakub Mizerski (69.), 0:10 Jakub Mizerski (81.), 0:11 Jakub Mizerski (91.)
SG Schulzendorf 1931 – FC Lauchhammer 6:1
Schiedsrichter: Cornelius Grigoleitis - Zuschauer: 53
Tore: 0:1 Brian Dominik Schär (26.), 1:1 Steven Ewaldt (28.), 2:1 Emilio Köhler (39.), 3:1 Steven Ewaldt (40.), 4:1 Emilio Köhler (42.), 5:1 Mason Billerbeck (56.), 6:1 Mick-Oliver Thiel (78.)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – FC Eisenhüttenstadt 1:5
SV Großräschen – SG Phönix Wildau 95 0:4
FSV Rot-Weiß Luckau – 1. FC Guben 1:4 n.V.
Tore: 1:0 Martin Borchert (58.), 1:1 (68.), 1:2 (92.), 1:3 (112.), 1:4 (118.)
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt – SV Motor Saspow 4:0
Schiedsrichter: Philipp Moller (Frankfurt (Oder)) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Nico Urbansky (22.), 2:0 Nico Urbansky (56.), 3:0 Lorenzo Krenz (68. Eigentor), 4:0 Pascal Steiner (79.)
KSV Sperenberg 1990 – FSV Admira 2016 0:2
SpG Hennickendorf/Rehfelde – SV Lausitz Forst 2:1
Schiedsrichter: Pascal Beißert (Schöneiche) - Zuschauer: 95
Tore: 0:1 Mario Sonntag (44.), 1:1 (73.), 2:1 Pascal Haase (90.)
FC Borussia Brandenburg – Brandenburger SC Süd 05 0:2
Schiedsrichter: Fabio Stemmler - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Patrick Richter (15.), 0:2 Justin Flint (80.)
FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Eintracht Alt Ruppin 1:7
Schiedsrichter: Damien Jacobs - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Benjamin Brandt (21. Foulelfmeter), 0:2 Benjamin Brandt (26.), 0:3 Luca Wegner (39.), 0:4 Malte Ben Thurow (41.), 0:5 Sören Peschel (45.), 0:6 Vincent Lipp (78.), 0:7 Benjamin Brandt (80.), 1:7 Enrico Bressel (90.)
SV Blau-Gelb Falkensee – FC 98 Hennigsdorf 1:4
Schiedsrichter: Nils Böhme - Zuschauer: 71
Tore: 0:1 Tobias Völkel (56.), 0:2 Niklas Drescher (63.), 1:2 Florian Dölz (74.), 1:3 Tobias Völkel (86.), 1:4 Tobias Völkel (88. Foulelfmeter)
FK Hansa Wittstock 1919 – SV Falkensee-Finkenkrug 1:5
SG Saarmund – SG Bornim 0:1
Zuschauer: 246
Tor: 0:1 Maximilian Hecker (31.)
Teltower FV 1913 – BSG Stahl Brandenburg 1:7
Schiedsrichter: Artwin Archut - Zuschauer: 330
Tore: 1:0 Joel Bahner (11.), 1:1 Nils Müller (40.), 1:2 Adrian Jaskola (45. Foulelfmeter), 1:3 Sebastian Hoyer (63.), 1:4 Nils Müller (64.), 1:5 Marvin Gründler (66.), 1:6 Nils Müller (75.), 1:7 Luca Benedict Köhn (84.)
Besondere Vorkommnisse: Sebastian Hoyer (BSG Stahl Brandenburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Pascal Fichtner (8.).
SG Michendorf – FV Preussen Eberswalde 0:9
Tore: 0:1 Hyslan Rangel Martins (2.), 0:2 Hyslan Rangel Martins (8.), 0:3 Kota Murakami (16.), 0:4 Maurice Engst (22.), 0:5 Karl-Luca Roth (51.), 0:6 Rodrigo De Jesus Mendes (72.), 0:7 Diego Lima De Mello (76.), 0:8 Dominik Dawid Boettcher (79.), 0:9 Hyslan Rangel Martins (89.)
BSV Rot-Weiß Schönow – Schönower SV 1928 3:5 n.V.
Zuschauer: 114
Tore: 0:1 Felix Seidel (7.), 1:1 Jannik Haselow (10.), 1:2 Pawel Jaloszynski (28.), 2:2 Hannes Krüger (53.), 3:2 Nico Brauer (60. Foulelfmeter), 3:3 Bartosz Barandowski (64.), 3:4 Bartosz Barandowski (97. Foulelfmeter), 3:5 Pawel Jaloszynski (118.)
SV Blau-Weiß 90 Gartz – FSV Bernau 0:3
SC Victoria 1914 Templin – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:1
Schiedsrichter: André Stolzenburg (Neuruppin) - Zuschauer: 136
Tore: 1:0 Joan Völker (63. Foulelfmeter), 2:0 Lennard Jähnke (77.), 2:1 Michael Kipp (90.)
SV Germania 90 Berge – MSV 1919 Neuruppin 1:6
SG Sielow – SV Victoria Seelow 0:3
Schiedsrichter: Norbert Koch
Tore: 0:1 Elias Wroblewski (7.), 0:2 Lennard Flaig (59.), 0:3 Elias Wroblewski (70.)
VfB Gramzow – TSG Einheit Bernau 1:5
Schiedsrichter: Tobias Collin - Zuschauer: 153
Tore: 0:1 Hugo Bloch (6.), 0:2 Marwin Sankowsky (19.), 1:2 Julius Stephan (36.), 1:3 Tom Gericke (44.), 1:4 Magomed Gayrbekov (60.), 1:5 Taras Provalskyi (78.)
SV Grün-Weiß Brieselang – SV 1920 Zehdenick 6:1
SG Grün-Weiß Golm – SG Einheit Zepernick 1925 0:2
Schiedsrichter: Andreas Donhauser - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Lesley Park (2.), 0:2 Theo Heinke (80.)
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – Oranienburger FC Eintracht 1901 0:6
SC Oberhavel Velten – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 1:2
FC Husaria Schwedt – 1. SV Oberkrämer 11 5:3 n.V.
Pritzwalker FHV 03 – FSV Blau-Weiß Wriezen 0:2
Tore: 0:1 Mohanad Khamis (80.), 0:2 Kilian Karpe (90.)
TSV Chemie Premnitz – 1. FV Eintracht Wandlitz 3:2
VfL Nauen – SV Empor Schenkenberg 1928 2:1 n.V.
MTV Wünsdorf 1910 – SV Germania 90 Schöneiche 1:7
SpG Lunow/Oderberg – FC Schwedt 02 0:7
Zuschauer: 212
Tore: 0:1 Szymon Wierzchowski (2.), 0:2 Szymon Wierzchowski (19.), 0:3 Christian Staatz (36.), 0:4 Rafal Mackowski (52.), 0:5 Ahmad Kamel Mardnli (70.), 0:6 Christian Staatz (78.), 0:7 Christian Staatz (84. Foulelfmeter)
SG Burg – SV Germania Peickwitz 5:1 n.V.