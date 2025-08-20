Landespokal Brandenburg: Energie Cottbus reist nach Schöneiche

Die 2. Runde des Landespokals Brandenburg ist am Mittwoch ausgelost worden. Topfavorit Energie Cottbus muss zum Brandenburgligisten SV Germania Schöneiche. Gezogen wurde aus einem Topf, die unterklassigen Teams genießen Heimrecht.
Die 2. Runde im Überblick:
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FC Strausberg/SG Burg - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - FC Energie Cottbus
Im Landespokal sind in der Saison 2025/2026 insgesamt 117 Mannschaften dabei. Die Vorrunde und die 1. Runde wurden bereits gespielt. Dabei hatten der Drittligist FC Energie Cottbus sowie der Oberligist und Landespokalsieger RSV Eintracht 1949 als Teilnehmer am DFB-Pokal jeweils ein Freilos. Die beiden Teams steigen nun in der 2. Runde ein.
Die weiteren Spieltermine sind: 2. Runde am 06.09.2025 (32 Mannschaften), Achtelfinale am 11.10.2025 (16 Mannschaften), Viertelfinale am 15.11.2025 (8 Mannschaften), Halbfinale am 28.03.2026 (4 Mannschaften) und den Finaltag der Amateure am 23.05.2026 (2 Mannschaften).