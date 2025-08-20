Landespokal Brandenburg: Energie Cottbus reist nach Schöneiche

Die 2. Runde im Überblick:

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FC Strausberg/SG Burg - SV Blau-Weiss Markendorf

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - FC Energie Cottbus

Im Landespokal sind in der Saison 2025/2026 insgesamt 117 Mannschaften dabei. Die Vorrunde und die 1. Runde wurden bereits gespielt. Dabei hatten der Drittligist FC Energie Cottbus sowie der Oberligist und Landespokalsieger RSV Eintracht 1949 als Teilnehmer am DFB-Pokal jeweils ein Freilos. Die beiden Teams steigen nun in der 2. Runde ein.

Die weiteren Spieltermine sind: 2. Runde am 06.09.2025 (32 Mannschaften), Achtelfinale am 11.10.2025 (16 Mannschaften), Viertelfinale am 15.11.2025 (8 Mannschaften), Halbfinale am 28.03.2026 (4 Mannschaften) und den Finaltag der Amateure am 23.05.2026 (2 Mannschaften).