Landespokal Brandenburg: Drei klare Auswärtssiege und ein Heimerfolg

Am heutigen Freitag startete der Landespokal Brandenburg mit der Vorrunde. Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen:
Vorrunde
Breesener SV Guben Nord – SV Wacker 09 Ströbitz 1:4
Schiedsrichter: Thomas Kastner - Zuschauer: 87
Tore: 1:0 Erik Brose (16.), 1:1 Richard Lampel (36.), 1:2 Richard Lampel (60.), 1:3 Jaime-Lee Förster (70.), 1:4 Rostyslav Diakiv (88.)
Besondere Vorkommnisse: Jaime-Lee Förster (SV Wacker 09 Ströbitz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (29.).
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:5
Schiedsrichter: Martin Krause - Zuschauer: 398
Tore: 0:1 Toni Hager (33.), 0:2 Moses Chuks Njoku (43.), 0:3 Willi Luca Retzlaff (60.), 0:4 Niklas Goslinowski (62.), 1:4 Ole Schadly (74.), 1:5 Willi Luca Retzlaff (90.)
FSV Schorfheide Joachimsthal – TuS 1896 Sachsenhausen 1:5
Zuschauer: 327
Tore: 0:1 Edgar Kordecki (13.), 0:2 Dominic Schöps (52.), 0:3 Jan-Paul Platte (58.), 0:4 Jan-Paul Platte (60.), 1:4 Timo Hirschle (66. Eigentor), 1:5 Jan-Paul Platte (81.)
FC Strausberg – FV Erkner 1920 2:0
Schiedsrichter: Jacqueline Lünser - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Silvan Küter (35.), 2:0 Ben Jacob (79.)
---
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - SV Viktoria Potsdam
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Altlüdersdorf
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - SV Grün-Weiß Lübben
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - Fortuna Babelsberg
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - Angermünder FC
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - SV Motor Saspow
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - FSV Blau-Weiß Wriezen
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - 1. SV Oberkrämer 11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Großräschen - SG Phönix Wildau 95
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - 1. FC Guben
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr KSV Sperenberg 1990 - FSV Admira 2016
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV 1920 Zehdenick
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Gramzow - TSG Einheit Bernau
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Lausitz Forst
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - Brandenburger SC Süd 05
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - VfB Trebbin
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Sielow - SV Victoria Seelow
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SG Großziethen
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Friedersdorf - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FC Lauchhammer
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - Werderaner FC Viktoria 1920
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Preußen Elsterwerda - Ludwigsfelder FC
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - FSV Union Fürstenwalde
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Groß Gaglow - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - SV Döbern
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FSV Bernau
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - Schönower SV 1928
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Michendorf - FV Preussen Eberswalde
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Teltower FV 1913 - BSG Stahl Brandenburg
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Saarmund - SG Bornim
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SV Eintracht Alt Ruppin
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Germania 90 Berge - MSV 1919 Neuruppin
So., 10.08.25 14:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - FC Schwedt 02
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Burg - SV Germania Peickwitz