Landespokal Brandenburg: Die Vorrunde startet morgen

Am morgigen Freitag startet der Landespokal Brandenburg mit der Vorrunde. Hier ist die aktuelle Übersicht der Paarungen:
Vorrunde
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - SV Wacker 09 Ströbitz
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - TuS 1896 Sachsenhausen
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - FV Erkner 1920
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - SV Viktoria Potsdam
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Altlüdersdorf
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - SV Grün-Weiß Lübben
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - Fortuna Babelsberg
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - Angermünder FC
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - SV Motor Saspow
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - FSV Blau-Weiß Wriezen
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - 1. SV Oberkrämer 11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Großräschen - SG Phönix Wildau 95
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - 1. FC Guben
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr KSV Sperenberg 1990 - FSV Admira 2016
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV 1920 Zehdenick
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Gramzow - TSG Einheit Bernau
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Lausitz Forst
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - Brandenburger SC Süd 05
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - VfB Trebbin
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Sielow - SV Victoria Seelow
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SG Großziethen
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Friedersdorf - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FC Lauchhammer
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - Werderaner FC Viktoria 1920
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Preußen Elsterwerda - Ludwigsfelder FC
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - FSV Union Fürstenwalde
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Groß Gaglow - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - SV Döbern
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FSV Bernau
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - Schönower SV 1928
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Michendorf - FV Preussen Eberswalde
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Teltower FV 1913 - BSG Stahl Brandenburg
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Saarmund - SG Bornim
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SV Eintracht Alt Ruppin
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Germania 90 Berge - MSV 1919 Neuruppin
So., 10.08.25 14:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - FC Schwedt 02
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Burg - SV Germania Peickwitz