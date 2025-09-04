 2025-09-03T11:53:45.970Z

Landespokal: BFC Dynamo trifft auf Bezirksligist VfB Berlin

Alle Partien im Überblick

Die zweite Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren wird ausgespielt.

---

Heute, 19:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
19:00live

---

Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
19:30

---

Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
19:30live

---

Sa., 06.09.2025, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
13:00

---

Sa., 06.09.2025, 13:00 Uhr
TSV Lichtenberg
TSV LichtenbergTSVLichtenb.
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
13:00live

---

Sa., 06.09.2025, 13:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
13:30

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
14:00

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
14:00

---

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
11:00

---

So., 07.09.2025, 11:30 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
11:30

---

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
NSF 1907
NSF 1907NSF 1907
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
12:00

---

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
12:00

---

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
12:00

---

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf WaldesruhBW Mahlsdorf
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
12:00

---

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
Sporting Club Horus
Sporting Club HorusHorus
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
12:00

---

So., 07.09.2025, 12:15 Uhr
BSC Marzahn
BSC MarzahnMarzahn
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
12:15

---

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
12:30live

---

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
12:30

---

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
13:00

---

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
13:00

---

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
13:00

---

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
13:30

---

So., 07.09.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
13:45

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
14:00

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
14:00

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
14:00

---

So., 07.09.2025, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
14:30

---

So., 07.09.2025, 14:30 Uhr
Rixdorfer SV
Rixdorfer SVRixdorfer SV
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
14:30

---

So., 07.09.2025, 14:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
14:30

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
15:00

---

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
15:30

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

