Landespokal: BFC Dynamo schlägt Concordia Britz souverän

Die erste Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren wurde ausgespielt.
Tore: 0:1 Jamal Rogero (17.), 0:2 Ivan Knezevic (21. Foulelfmeter), 0:3 Jan Shcherbakovski (29.), 0:4 Ivan Knezevic (53.), 0:5 Leander Fritzsche (63. Foulelfmeter), 0:6 Can Karatas (71.), 0:7 Leandro Putaro (89.)
Tore: 0:1 Stephan Ngah (44.), 0:2 Jeff Nnaemeka-Chukwurah (47.), 0:3 Justin Maximilian Neumann (62.)
---
Tore: 0:1 Taner Biyikli (24.), 0:2 Ebrima Jobe (25.), 1:2 Rodrigo Flores Kaya (60.), 2:2 Linus Johann Bernhard Frölich (81. Eigentor), 2:3 Arda Isik (87.)
---
Tore: 0:1 Jannik Kremer (8.), 0:2 Jannik Kremer (14.)
---
Tore: 0:1 Abdoulaye Djibril Diallo (7.), 0:2 Simon Böhm (17.), 1:2 Daniel Steinkohl (45.+2 Foulelfmeter), 1:3 Mohammed Hamiss (58.), 1:4 Samet Alkan (65.)
Tore: 0:1 Niklas Wiebach (10.), 0:2 Nils Köhne (31.), 0:3 Mike Brömer (39.), 0:4 Tim Grabow (45.+1), 0:5 Florian Kohls (45.+2), 0:6 Niklas Wiebach (48.), 0:7 Tim Grabow (51.), 0:8 Lionel Salla (61.), 0:9 Niklas Struck (63.), 0:10 Fabian Engel (66.), 0:11 Mike Brömer (69.), 0:12 Fabian Engel (75.), 0:13 Tim Grabow (77.), 0:14 Nils Köhne (79.), 0:15 Nireas Igkmpinompa (82.), 0:16 Niklas Struck (84.), 0:17 Niklas Wiebach (90.+2)
---
Tore: 0:1 Marouan Zghal (43.), 1:1 Friedrich Klamt (82.), 1:2 Leon Pelivan (89.)
---
Tore: 1:0 Jose Gautier (41.), 1:1 Michel Thurm (48.), 2:1 Richard Hadrich (52.)
---
Tore: 0:1 Miguel Hartwig (18.), 0:2 Darvin Schramm (19.), 0:3 Darvin Schramm (23.), 0:4 Alex Steinke (52.), 0:5 Pascal Treibert (85.), 0:6 Pascal Treibert (87.)
Rot: Mansur Gireev (52./FC Brandenburg 03/Grobes Foul)
---
Tore: 0:1 Manuel Orlov (13. Eigentor), 1:1 Agnelo Pilgram (25.), 2:1 Manuel Orlov (28.), 2:2 Agnelo Pilgram (56. Eigentor), 2:3 Ali Shaarawy (72.), 2:4 Nicolas Fäßler (77.), 2:5 Nicolas Fäßler (82.)
---
Die Partie des SSV Köpenick-Oberspree gegen Regionalliga-Aufsteiger Preussen fiel kurzfristig aus. Der BFC teilte auf Instagram dazu mit, dass das Spiel aufgrund eines Todesfalls um Umfeld der Köpenicker nicht stattfinden kann.
Tore: 0:1 Fiete Boettcher (48.), 1:1 Nils Szerwinski (78.), 1:2 Nikita Devakov (87.)
---
---
Tore: 1:0 Fahik Issa (13.), 1:1 Zafer-Ali Alim (45.+6), 1:2 Mehmet Aydin (64.), 2:2 Manuel Dierks (68.), 2:3 Sebastian Ghasemi-Nobakht (70.), 2:4 Sebastian Ghasemi-Nobakht (90.+7), 3:4 Hassan Almotlak Alahmad Alsalama (90.+11)
---
---
Tore: 0:1 Till Dietrich (7.), 1:1 Hassan Jammoul (7.), 2:1 Philipp Engel (19.), 2:2 Nicolas Tauschwitz (26. Foulelfmeter), 3:2 Hassan Jammoul (40.), 3:3 Lennart Will (56.), 3:4 Lennart Will (62.), 4:4 Robin Kliesch (88.), 4:5 Jose Antonio Ondo Mangue (91.)
---
Tore: 1:0 Steffen Sawallich (17.), 1:1 Cenker Yoldas (34. Foulelfmeter), 1:2 Stanley Keller (90.+4)
---
Tore: 0:1 Lasse Engelsing (24.)
---
Tore: 1:0 Cihan Topal (70.), 1:1 Fabio Zielske (90.), 1:2 Resul Hirik (90. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Cihan Topal (89./SG Grün-Weiss Baumschulenweg/)
---
Tore: 0:1 Leopold Antonius Bussmann (5.), 0:2 Leopold Antonius Bussmann (22.), 1:2 Leosidjo Malaj (29.), 1:3 Umut Yüksek (90.)
---
Tore: 1:0 Lars Nowak (13.), 1:1 Hussein Kerdi (15.), 2:1 Lars Nowak (22.), 3:1 Kai Burger (24.), 4:1 Enis Bera Öcalan (36.), 4:2 Delvis Thaqi (39.), 5:2 Prince Obijieze Chima (58.), 6:2 Kai Burger (68.), 6:3 Khaled Ibrahim (72. Foulelfmeter), 7:3 Onur Taha Parnitzki (80.), 7:4 Mohammed Zaher (86.), 8:4 Lars Nowak (87.)
---
Tore: 0:1 Benjamin Stein (12.), 0:2 Sinan Ufak (29.), 0:3 Daniel Tutzschke (33.), 0:4 Sinan Ufak (38.), 0:5 Benjamin Stein (45.), 0:6 Mohammed Younes (58.), 0:7 Pascal Uhl (81.), 0:8 Benjamin Stein (89.), 0:9 Jan Heumer (90.)
---
Tore: 0:1 Patrick Schlumm (15.), 0:2 Daniel Anayochukwu Omah (19.), 0:3 Adam Lamnour (29.), 0:4 Daniel Anayochukwu Omah (41.), 0:5 Daniel Anayochukwu Omah (44.), 0:6 Egzon Rexhepi (46.), 0:7 Marvin Kernchen (54. Eigentor), 0:8 Mehrdad Hassanzadeh (62.), 0:9 Calvin Kai Kai (64.), 0:10 Leonard Ahmetaj (71.), 0:11 Calvin Kai Kai (72.), 0:12 Calvin Kai Kai (75.), 0:13 Hasan Cakir (84.)
---
Tore: 1:0 Florian Richter (40.), 2:0 Mika Brückner (48.), 3:0 Lucas Alpar (56.), 3:1 Niccolo Oksas (61.), 4:1 Sandro Creydt (67.), 4:2 Jannick Hugel (78.)
---
---
Tore: 0:1 Phelan Ackerschewski (9.), 0:2 Marcel Kuhn (10.), 0:3 Micha Wartchow (15.), 0:4 Marcel Kuhn (25.), 0:5 Lennart Kiesele (27.), 0:6 Marcel Kuhn (38.)
---
Tore: 0:1 Lars Werner (6.), 0:2 Ben Kozak (20.), 0:3 Julian Fleige (29.), 0:4 Ben Kozak (39.), 0:5 Jaromil Essers (44.), 0:6 Lars Werner (55.), 0:7 Paul Linus van Bürck (56.), 0:8 Julius Girrbach (57. Eigentor), 0:9 Lars Werner (60.), 0:10 Moritz Willkomm (85.)
---
Tore: 0:1 Sydney Mohamed Sylla (6.), 0:2 Lucas Höfig (26. Eigentor), 0:3 Jonas Nietfeld (41.), 0:4 Sydney Mohamed Sylla (42.), 0:5 Louis Wagner (45.), 0:6 Philip Türpitz (45.+1 Foulelfmeter), 0:7 Johannes Manske (51.), 0:8 Jonas Saliger (55.), 0:9 Johannes Manske (61.), 1:9 Ronny Abdallah (70.), 1:10 Julien Friedrich (78.), 1:11 Noah Kardam (80.)
---
Tore: 1:0 Enes Uzun (26.), 1:1 Gaston Ignacio Nieto (31.), 2:1 Daniel Müller (40.), 3:1 Samer Abou Khalil (43.), 3:2 Nicholas Cartwright Stanley (55.), 3:3 Dominic Kranz (90.+5), 3:4 Nicolas Costa Echeverria (101.), 3:5 Franzisko Bätz (105.+3), 3:6 Gaston Ignacio Nieto (106.), 3:7 Nikita Ovcharov (113.)
---
Tore: 1:0 Sky Vincent Tloczynski (5.), 1:1 David Bellin (55.), 2:1 Pascal Brossmann (67. Foulelfmeter), 3:1 Pascal Brossmann (71.), 4:1 Zulu Ernst (90.), 5:1 Sky Vincent Tloczynski (90.+3), 6:1 Alexander Letz (90.+4)
---
Tore: 0:1 Jeremy Domke (26.), 0:2 Nick Przesang (43.), 0:3 Nick Przesang (47.), 0:4 Jean-Marc Soine (60.), 0:5 Martin Urbanski (84.)
---
Tore: 0:1 (4.), 0:2 Daniel Mpembele Nzongo (14.), 1:2 Justus Häger (31.), 2:2 Bakary Diakite (36.), 3:2 Maximilian Kocher (49.), 3:3 Daniel Mpembele Nzongo (88.), 4:3 Maximilian Kocher (90.)
---
Tore: 1:0 Omer Hamzić (9. Eigentor), 1:1 Omer Hamzić (14.), 1:2 Sarp Koray Cakmak (17.), 2:2 (57.), 3:2 (62.), 4:2 (74.), 5:2 (77.), 5:3 Enis Jasarević (84.), 5:4 Enis Jasarević (89.)
---
Tore: 0:1 Niklas Pretsch (21.), 1:1 Dario Krpelj (30.), 1:2 Joe Prohaska (36.), 2:2 Ben Luis Henke (55.), 2:3 Adrian Pritzschke (90.+1 Foulelfmeter), 3:3 Tim Angermann (90.+3), 4:3 Hakim Hassani (93.), 5:3 Hakim Hassani (102.)
---
Tore: 0:1 Mahmoud Alramadan (8.), 0:2 Mahmoud Alramadan (15.), 0:3 Hamada Al Karmo (28.), 0:4 Mohamaed Alhamade (30.), 0:5 Mohamed Al-Akbari (32.), 0:6 Hamada Al Karmo (40.), 0:7 Hamada Al Karmo (43.), 0:8 Hamada Al Karmo (45.), 0:9 Mahmoud Alramadan (55.), 0:10 Costin-Robert Alexandru (65.), 0:11 Costin-Robert Alexandru (68.), 1:11 Kevin Justin Akdil (71.), 1:12 Ismoiljon Urunov (85.)
---
Tore: 1:0 Sezgin Isik (3.), 1:1 Lucas Goers (30.), 1:2 Lucas Goers (39.), 2:2 Emanuel Hiese (59.), 3:2 Sezgin Isik (76.)
---
Tore: 0:1 Yusuf Yorguner (12.), 0:2 Mehmet-Can Senocak (35.), 0:3 Erik-Paul Pfannschmidt (40.), 0:4 Yusuf Yorguner (41.), 0:5 Erik-Paul Pfannschmidt (67.), 0:6 Louis Kromat (84.), 0:7 Louis Kromat (90.), 0:8 Erik-Paul Pfannschmidt (90.)
---
Tore: 0:1 Armin Asotic (7.), 1:1 Emir Yildirim (22. Foulelfmeter), 1:2 Talha Diken (45.+6), 2:2 Nader Abdel-Hamid (67.), 2:3 Volkan Neziroglu (77.)
---
---
Tore: 0:1 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (8.), 0:2 Tim Häußler (9.), 0:3 Daniel Kaiser (18.), 0:4 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (21.), 0:5 Daniel Kaiser (30.), 0:6 Fatih-Mert Sentürk (44.), 0:7 Lukas Stagge (55.), 0:8 Daniel Kaiser (66.), 0:9 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (69.), 0:10 Daniel Kaiser (77.), 0:11 Lukas Stagge (80.)
---
Tore: 0:1 Ron Hasani (12.), 1:1 Hans Witschurke (59.), 2:1 James Ifeanyichukwu Ndubueze (77.), 2:2 Mactar Fall (82.), 3:2 Nicolas Marley Alexander Koch (87.)
---
Tore: 0:1 Moritz Neumann (10.), 0:2 Kevin Szulkiewicz (40.), 0:3 Kevin Szulkiewicz (51.), 1:3 Kassimou Mamoudou (86.), 1:4 Paul Stiller (88.)
---
Tore: 1:0 Andreas Renje (3.), 1:1 Faris Malek (10.), 1:2 Ahmad Abboud (13.), 1:3 Anmar Al-Taie (24.), 1:4 Faris Malek (25.), 1:5 Hans Karaj (27. Foulelfmeter), 1:6 Anmar Al-Taie (38.), 1:7 Anmar Al-Taie (45.), 2:7 Fabio Gjakola (48.), 3:7 Paul Busch (57.), 4:7 Fabio Gjakola (62.), 4:8 Roger Abdallah (66.), 4:9 Hans Karaj (89.), 4:10 Roger Abdallah (90.)
---
Tore: 0:1 Peter Köster (29.), 0:2 Nils Wilko Stettin (36.), 0:3 Devis Meißner (47.), 0:4 Devis Meißner (50.), 0:5 Devis Meißner (58.), 0:6 Carl-Lennart Stöver (86.)
---
Tore: 0:1 Argjent Krasniqi (7.), 0:2 Denis Barcic (16.), 0:3 Metin Aktürk (33.), 0:4 Sercan-Günay Seyyidoglu (36.), 0:5 Denis Barcic (41.), 0:6 Argjent Krasniqi (45.), 0:7 Argjent Krasniqi (53.), 0:8 Kemal Asanovic (56.), 0:9 Metin Aktürk (58.), 0:10 Denis Barcic (65.), 0:11 Sercan-Günay Seyyidoglu (74.)
---
Tore: 0:1 Artin Zardoshtian (16.), 0:2 Ahmad Rmieh (19.), 0:3 Jonas Mukuku Zola (32.), 0:4 Halit Bacak (42.), 0:5 Artin Zardoshtian (50.), 0:6 Aristotelis Dougalis (51.), 1:6 Steffen Schlesinger (53.), 1:7 Ahmad Rmieh (55.), 1:8 Halit Bacak (76.), 1:9 Artin Zardoshtian (77.), 1:10 Halit Bacak (79.), 1:11 Benjamin Heymann (82.), 1:12 Benjamin Heymann (86.)
---
Tore: 1:0 Talha Sennur (1.), 1:1 Isaac Manu Kyere (48.), 2:1 Samet Sennur (53. Foulelfmeter), 2:2 Buba Ceesay (94. Foulelfmeter), 2:3 Rangga Musiol (113.)
Gelb-Rot: Ali Ayvaz (104./Türkiyemspor Berlin/)
---
Tore: 0:1 Tim Engel (30.), 0:2 Puria Kohansal (74.)
---
Tore: 0:1 Anthony Knobloch (9. Foulelfmeter), 1:1 Mert Uygun (20.), 1:2 Anthony Knobloch (28.), 1:3 Anthony Knobloch (38.), 2:3 Mert Uygun (41.), 3:3 Mert Uygun (45.), 4:3 Mert Uygun (74.), 4:4 Simon Zeiter (91.), 4:5 David Alter (98.), 5:5 Emrullah Demirtas (102.), 5:6 Anthony Knobloch (104.), 5:7 David Alter (109.), 5:8 Stephen Craig Victor Garcia (118.), 5:9 Anthony Knobloch (122.)
---
---
Tore: 0:1 Joris Möller (20.), 0:2 Jason Kofi Appiah (51.), 0:3 Jason Kofi Appiah (55.), 0:4 Quentin Paul Albrecht (60. Foulelfmeter), 1:2 Metin Gürbüz (68.), 2:4 Metin Gürbüz (90. Foulelfmeter)
---
Tore: 0:1 Patrick Roberto Lenz (18.), 0:2 Doron Bruck (27.), 0:3 Marcel Ziemann (53.), 0:4 Ferdinand Gefrörer (69.), 0:5 Tyron Koomson (70.), 0:6 Maximilian Stahl (75. Foulelfmeter), 0:7 Ibrahim Diallo (90.+2)
---
Tore: 0:1 Slawomir Grzegorz Jaworski (38.), 1:1 Qasim Qasim (42.), 2:1 Emrecan Dang (77.)
---
Tore: 0:1 Yves Benjamin Brinkmann (2.), 0:2 Nikolas Meyer (13. Foulelfmeter), 0:3 Gani Gashi (17.), 1:3 Paul Niclas Sternke (23.), 1:4 Karl Pawlik (27.), 1:5 Yves Benjamin Brinkmann (33.), 1:6 Nikolas Meyer (38.), 1:7 Joshua Lang (57.), 1:8 Lukas Noack (61.), 1:9 Berkin Tonk (66.), 1:10 Nikolas Meyer (67.), 1:11 Berkin Tonk (70.), 1:12 Berkin Tonk (77.), 1:13 Nikolas Meyer (80.), 1:14 Berkin Tonk (87.)
---
Tore: 0:1 Fodelcio Gomes Pereira (10.), 0:2 Rocco Capoano (20.), 0:3 Fodelcio Gomes Pereira (21.), 0:4 Abdulkadir Beyazit (39.), 0:5 Furkan Yildirim (64.), 0:6 Furkan Yildirim (65.), 0:7 Kaya Söylemez (71. Foulelfmeter), 0:8 Fernando-Sadjo Baldé (83.), 0:9 Fernando-Sadjo Baldé (88.)
---
Tore: 0:1 Nick Graupner (8.), 0:2 Hannes Graf (14.), 0:3 Leon Alfer (23.), 0:4 Hannes Graf (33.), 0:5 Nils Grießig (40.), 0:6 Maximilian Storm (43.), 0:7 Maximilian Storm (62.)
---
Tore: 1:0 Youssef Mohamed Abdelhafez Salama Hamed (1.), 1:1 Oskar Ziehlke (9.), 2:1 Harun Birol (11.), 2:2 Yannick Platow (50.), 2:3 Oskar Ziehlke (62.), 3:3 Baris Dinc (67.), 4:3 Harun Birol (70.), 4:4 Sebastian Dengel (89.), 5:4 Sefa Aygündüz (90.)
---
Tore: 0:1 Lionel Vowinckel (8.), 1:1 Mick Schulz (16.), 1:2 Paul Kleinfeldt (20.), 1:3 Ihab Al-Khalaf (28.), 1:4 Dominik Plohmann (38.), 1:5 Lionel Vowinckel (38.), 2:5 Julius Preiß (42.), 2:6 Tarkan Taskiran (60.), 2:7 Tim Gandert (71.), 2:8 Paul Kleinfeldt (74.), 2:9 Dominik Vukoja (85.)
---
Tore: 0:1 Guillermo Ernesto Padilla Cross (2.), 0:2 Norman Guski (26.), 0:3 Norman Guski (33.), 0:4 Guillermo Ernesto Padilla Cross (45.), 1:4 Maciej Pajak (46.), 1:5 Justin Jakob (50.), 1:6 Tobias Schmidt (52.), 1:7 Christoph Ruden (57.), 1:8 Vittorio Achour (59.), 1:9 Guillermo Ernesto Padilla Cross (67.), 1:10 Christoph Ruden (79.), 1:11 Shaker Shawrdi (85.)
---
Tore: 0:1 Ayham Alselwi (12.), 0:2 Ayham Alselwi (13.), 0:3 Frederik Kammer (19.), 0:4 Sven Rehfeld (30.), 1:4 Paul-Felix Rönnicke (35.), 1:5 Mischa Behre (45.), 1:6 Sven Rehfeld (59.), 1:7 Niko Appel (80.), 1:8 Sven Rehfeld (90.)
---
Tore: 0:1 Nicolas Marwin Trabandt (25. Foulelfmeter), 0:2 Konrad Gardemin (26.)
Gelb-Rot: Paul Hock (54./FSV Hansa 07/)
---
Tore: 0:1 Ali Iraqui (3.), 0:2 Mushakir Razeek (21.), 0:3 Lucas Robbin Bähr (28.), 0:4 Mushakir Razeek (29.), 0:5 Ali Iraqui (31.), 1:5 Felix Opoku (56.), 1:6 Mushakir Razeek (68.), 1:7 Ahmad Haj Youssef (72.), 2:7 Felix Opoku (77.), 2:8 Yannick Emanuel Wöhle (82.), 2:9 Ahmad Haj Youssef (87.)
---
Tore: 1:0 Tim Weber (3.), 1:1 Erik Sieber (85.), 1:2 Nicklas Stühmeyer (90.)
---
Tore: 1:0 Anton Jonas Heinrich (9.), 1:1 Oskar Piltz (35.), 1:2 Cihat Yildirim (38.)
---
