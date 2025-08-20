 2025-08-20T04:22:19.839Z

Pokal
Archiv
Archiv – Foto: IMAGO

Landespokal: BFC Dynamo schlägt Concordia Britz souverän

Alle Partien im Überblick

Verlinkte Inhalte

Landespokal Berlin
BFC Dynamo
Altglienicke
FC Viktoria
FC Hertha 03

Die erste Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren wurde ausgespielt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 19:00 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
0
7
Abpfiff

Tore: 0:1 Jamal Rogero (17.), 0:2 Ivan Knezevic (21. Foulelfmeter), 0:3 Jan Shcherbakovski (29.), 0:4 Ivan Knezevic (53.), 0:5 Leander Fritzsche (63. Foulelfmeter), 0:6 Can Karatas (71.), 0:7 Leandro Putaro (89.)

---

Fr., 15.08.2025, 18:30 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
0
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Stephan Ngah (44.), 0:2 Jeff Nnaemeka-Chukwurah (47.), 0:3 Justin Maximilian Neumann (62.)

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
2
3

Tore: 0:1 Taner Biyikli (24.), 0:2 Ebrima Jobe (25.), 1:2 Rodrigo Flores Kaya (60.), 2:2 Linus Johann Bernhard Frölich (81. Eigentor), 2:3 Arda Isik (87.)

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
0
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Jannik Kremer (8.), 0:2 Jannik Kremer (14.)

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SV Traktor Boxhagen
SV Traktor BoxhagenBoxhagen
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
1
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Abdoulaye Djibril Diallo (7.), 0:2 Simon Böhm (17.), 1:2 Daniel Steinkohl (45.+2 Foulelfmeter), 1:3 Mohammed Hamiss (58.), 1:4 Samet Alkan (65.)

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
Motherland Berlin SC
Motherland Berlin SCMotherland
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
0
17
Abpfiff

Tore: 0:1 Niklas Wiebach (10.), 0:2 Nils Köhne (31.), 0:3 Mike Brömer (39.), 0:4 Tim Grabow (45.+1), 0:5 Florian Kohls (45.+2), 0:6 Niklas Wiebach (48.), 0:7 Tim Grabow (51.), 0:8 Lionel Salla (61.), 0:9 Niklas Struck (63.), 0:10 Fabian Engel (66.), 0:11 Mike Brömer (69.), 0:12 Fabian Engel (75.), 0:13 Tim Grabow (77.), 0:14 Nils Köhne (79.), 0:15 Nireas Igkmpinompa (82.), 0:16 Niklas Struck (84.), 0:17 Niklas Wiebach (90.+2)

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
1
2

Tore: 0:1 Marouan Zghal (43.), 1:1 Friedrich Klamt (82.), 1:2 Leon Pelivan (89.)

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
2
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Jose Gautier (41.), 1:1 Michel Thurm (48.), 2:1 Richard Hadrich (52.)

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
0
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Miguel Hartwig (18.), 0:2 Darvin Schramm (19.), 0:3 Darvin Schramm (23.), 0:4 Alex Steinke (52.), 0:5 Pascal Treibert (85.), 0:6 Pascal Treibert (87.)
Rot: Mansur Gireev (52./FC Brandenburg 03/Grobes Foul)

---

Sa., 16.08.2025, 14:15 Uhr
JFC Berlin
JFC BerlinJFC Berlin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
2
5

Tore: 0:1 Manuel Orlov (13. Eigentor), 1:1 Agnelo Pilgram (25.), 2:1 Manuel Orlov (28.), 2:2 Agnelo Pilgram (56. Eigentor), 2:3 Ali Shaarawy (72.), 2:4 Nicolas Fäßler (77.), 2:5 Nicolas Fäßler (82.)

---

Sa., 16.08.2025, 14:30 Uhr
SSV Köpenick-Oberspree
SSV Köpenick-OberspreeKöpenick
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt

Die Partie des SSV Köpenick-Oberspree gegen Regionalliga-Aufsteiger Preussen fiel kurzfristig aus. Der BFC teilte auf Instagram dazu mit, dass das Spiel aufgrund eines Todesfalls um Umfeld der Köpenicker nicht stattfinden kann.

---

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Fiete Boettcher (48.), 1:1 Nils Szerwinski (78.), 1:2 Nikita Devakov (87.)

---

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
SV Norden-Nordwest 1898
SV Norden-Nordwest 1898Norden-Nordw
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
0
2
§ Urteil

---

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
CSV Afrisko
CSV AfriskoCSV Afrisko
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
3
4

Tore: 1:0 Fahik Issa (13.), 1:1 Zafer-Ali Alim (45.+6), 1:2 Mehmet Aydin (64.), 2:2 Manuel Dierks (68.), 2:3 Sebastian Ghasemi-Nobakht (70.), 2:4 Sebastian Ghasemi-Nobakht (90.+7), 3:4 Hassan Almotlak Alahmad Alsalama (90.+11)

---

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
0
2
§ Urteil

---

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
4
n.V.
5

Tore: 0:1 Till Dietrich (7.), 1:1 Hassan Jammoul (7.), 2:1 Philipp Engel (19.), 2:2 Nicolas Tauschwitz (26. Foulelfmeter), 3:2 Hassan Jammoul (40.), 3:3 Lennart Will (56.), 3:4 Lennart Will (62.), 4:4 Robin Kliesch (88.), 4:5 Jose Antonio Ondo Mangue (91.)

---

So., 17.08.2025, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
1
2

Tore: 1:0 Steffen Sawallich (17.), 1:1 Cenker Yoldas (34. Foulelfmeter), 1:2 Stanley Keller (90.+4)

---

So., 17.08.2025, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
0
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Lasse Engelsing (24.)

---

So., 17.08.2025, 11:30 Uhr
SG Grün-Weiss Baumschulenweg
SG Grün-Weiss BaumschulenwegGW Baumschu.
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
1
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Cihan Topal (70.), 1:1 Fabio Zielske (90.), 1:2 Resul Hirik (90. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Cihan Topal (89./SG Grün-Weiss Baumschulenweg/)

---

So., 17.08.2025, 11:30 Uhr
FC Al-Kauthar Berlin 1990
FC Al-Kauthar Berlin 1990Al-Kauthar
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
1
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Leopold Antonius Bussmann (5.), 0:2 Leopold Antonius Bussmann (22.), 1:2 Leosidjo Malaj (29.), 1:3 Umut Yüksek (90.)

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
NSF 1907
NSF 1907NSF 1907
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
8
4
Abpfiff

Tore: 1:0 Lars Nowak (13.), 1:1 Hussein Kerdi (15.), 2:1 Lars Nowak (22.), 3:1 Kai Burger (24.), 4:1 Enis Bera Öcalan (36.), 4:2 Delvis Thaqi (39.), 5:2 Prince Obijieze Chima (58.), 6:2 Kai Burger (68.), 6:3 Khaled Ibrahim (72. Foulelfmeter), 7:3 Onur Taha Parnitzki (80.), 7:4 Mohammed Zaher (86.), 8:4 Lars Nowak (87.)

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
Nordberliner SC
Nordberliner SCNordberliner
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
0
9
Abpfiff

Tore: 0:1 Benjamin Stein (12.), 0:2 Sinan Ufak (29.), 0:3 Daniel Tutzschke (33.), 0:4 Sinan Ufak (38.), 0:5 Benjamin Stein (45.), 0:6 Mohammed Younes (58.), 0:7 Pascal Uhl (81.), 0:8 Benjamin Stein (89.), 0:9 Jan Heumer (90.)

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
BSV Oranke
BSV OrankeBSV Oranke
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
0
13
Abpfiff

Tore: 0:1 Patrick Schlumm (15.), 0:2 Daniel Anayochukwu Omah (19.), 0:3 Adam Lamnour (29.), 0:4 Daniel Anayochukwu Omah (41.), 0:5 Daniel Anayochukwu Omah (44.), 0:6 Egzon Rexhepi (46.), 0:7 Marvin Kernchen (54. Eigentor), 0:8 Mehrdad Hassanzadeh (62.), 0:9 Calvin Kai Kai (64.), 0:10 Leonard Ahmetaj (71.), 0:11 Calvin Kai Kai (72.), 0:12 Calvin Kai Kai (75.), 0:13 Hasan Cakir (84.)

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf WaldesruhBW Mahlsdorf
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
4
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Florian Richter (40.), 2:0 Mika Brückner (48.), 3:0 Lucas Alpar (56.), 3:1 Niccolo Oksas (61.), 4:1 Sandro Creydt (67.), 4:2 Jannick Hugel (78.)

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
BW Friedrichshain
BW FriedrichshainBW Friedric.
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
0
2
§ Urteil

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
Abgebrochen

Tore: 0:1 Phelan Ackerschewski (9.), 0:2 Marcel Kuhn (10.), 0:3 Micha Wartchow (15.), 0:4 Marcel Kuhn (25.), 0:5 Lennart Kiesele (27.), 0:6 Marcel Kuhn (38.)

---

So., 17.08.2025, 12:00 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973Eichkamp-Ru.
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
0
10
Abpfiff

Tore: 0:1 Lars Werner (6.), 0:2 Ben Kozak (20.), 0:3 Julian Fleige (29.), 0:4 Ben Kozak (39.), 0:5 Jaromil Essers (44.), 0:6 Lars Werner (55.), 0:7 Paul Linus van Bürck (56.), 0:8 Julius Girrbach (57. Eigentor), 0:9 Lars Werner (60.), 0:10 Moritz Willkomm (85.)

---

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
1
11
Abpfiff

Tore: 0:1 Sydney Mohamed Sylla (6.), 0:2 Lucas Höfig (26. Eigentor), 0:3 Jonas Nietfeld (41.), 0:4 Sydney Mohamed Sylla (42.), 0:5 Louis Wagner (45.), 0:6 Philip Türpitz (45.+1 Foulelfmeter), 0:7 Johannes Manske (51.), 0:8 Jonas Saliger (55.), 0:9 Johannes Manske (61.), 1:9 Ronny Abdallah (70.), 1:10 Julien Friedrich (78.), 1:11 Noah Kardam (80.)

---

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
3
n.V.
7
Abpfiff

Tore: 1:0 Enes Uzun (26.), 1:1 Gaston Ignacio Nieto (31.), 2:1 Daniel Müller (40.), 3:1 Samer Abou Khalil (43.), 3:2 Nicholas Cartwright Stanley (55.), 3:3 Dominic Kranz (90.+5), 3:4 Nicolas Costa Echeverria (101.), 3:5 Franzisko Bätz (105.+3), 3:6 Gaston Ignacio Nieto (106.), 3:7 Nikita Ovcharov (113.)

---

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
6
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Sky Vincent Tloczynski (5.), 1:1 David Bellin (55.), 2:1 Pascal Brossmann (67. Foulelfmeter), 3:1 Pascal Brossmann (71.), 4:1 Zulu Ernst (90.), 5:1 Sky Vincent Tloczynski (90.+3), 6:1 Alexander Letz (90.+4)

---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
SC Gatow
SC GatowGatow
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
0
5
Abpfiff

Tore: 0:1 Jeremy Domke (26.), 0:2 Nick Przesang (43.), 0:3 Nick Przesang (47.), 0:4 Jean-Marc Soine (60.), 0:5 Martin Urbanski (84.)

---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
4
3
Abpfiff

Tore: 0:1 (4.), 0:2 Daniel Mpembele Nzongo (14.), 1:2 Justus Häger (31.), 2:2 Bakary Diakite (36.), 3:2 Maximilian Kocher (49.), 3:3 Daniel Mpembele Nzongo (88.), 4:3 Maximilian Kocher (90.)

---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
5
4
Abpfiff

Tore: 1:0 Omer Hamzić (9. Eigentor), 1:1 Omer Hamzić (14.), 1:2 Sarp Koray Cakmak (17.), 2:2 (57.), 3:2 (62.), 4:2 (74.), 5:2 (77.), 5:3 Enis Jasarević (84.), 5:4 Enis Jasarević (89.)

---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
5
n.V.
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Niklas Pretsch (21.), 1:1 Dario Krpelj (30.), 1:2 Joe Prohaska (36.), 2:2 Ben Luis Henke (55.), 2:3 Adrian Pritzschke (90.+1 Foulelfmeter), 3:3 Tim Angermann (90.+3), 4:3 Hakim Hassani (93.), 5:3 Hakim Hassani (102.)

---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
BFC Tur Abdin
BFC Tur AbdinTur Abdin
Sporting Club Horus
Sporting Club HorusHorus
1
12
Abpfiff

Tore: 0:1 Mahmoud Alramadan (8.), 0:2 Mahmoud Alramadan (15.), 0:3 Hamada Al Karmo (28.), 0:4 Mohamaed Alhamade (30.), 0:5 Mohamed Al-Akbari (32.), 0:6 Hamada Al Karmo (40.), 0:7 Hamada Al Karmo (43.), 0:8 Hamada Al Karmo (45.), 0:9 Mahmoud Alramadan (55.), 0:10 Costin-Robert Alexandru (65.), 0:11 Costin-Robert Alexandru (68.), 1:11 Kevin Justin Akdil (71.), 1:12 Ismoiljon Urunov (85.)

---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
3
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Sezgin Isik (3.), 1:1 Lucas Goers (30.), 1:2 Lucas Goers (39.), 2:2 Emanuel Hiese (59.), 3:2 Sezgin Isik (76.)

---

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
0
8
Abpfiff

Tore: 0:1 Yusuf Yorguner (12.), 0:2 Mehmet-Can Senocak (35.), 0:3 Erik-Paul Pfannschmidt (40.), 0:4 Yusuf Yorguner (41.), 0:5 Erik-Paul Pfannschmidt (67.), 0:6 Louis Kromat (84.), 0:7 Louis Kromat (90.), 0:8 Erik-Paul Pfannschmidt (90.)

---

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.Novi Pazar
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
2
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Armin Asotic (7.), 1:1 Emir Yildirim (22. Foulelfmeter), 1:2 Talha Diken (45.+6), 2:2 Nader Abdel-Hamid (67.), 2:3 Volkan Neziroglu (77.)

---

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
6
2
Abpfiff

---

So., 17.08.2025, 13:45 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
0
11
Abpfiff

Tore: 0:1 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (8.), 0:2 Tim Häußler (9.), 0:3 Daniel Kaiser (18.), 0:4 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (21.), 0:5 Daniel Kaiser (30.), 0:6 Fatih-Mert Sentürk (44.), 0:7 Lukas Stagge (55.), 0:8 Daniel Kaiser (66.), 0:9 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (69.), 0:10 Daniel Kaiser (77.), 0:11 Lukas Stagge (80.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
3
2

Tore: 0:1 Ron Hasani (12.), 1:1 Hans Witschurke (59.), 2:1 James Ifeanyichukwu Ndubueze (77.), 2:2 Mactar Fall (82.), 3:2 Nicolas Marley Alexander Koch (87.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
1
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Moritz Neumann (10.), 0:2 Kevin Szulkiewicz (40.), 0:3 Kevin Szulkiewicz (51.), 1:3 Kassimou Mamoudou (86.), 1:4 Paul Stiller (88.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
1. FC Marzahn 1994
1. FC Marzahn 19941.FC Marzahn
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
4
10
Abpfiff

Tore: 1:0 Andreas Renje (3.), 1:1 Faris Malek (10.), 1:2 Ahmad Abboud (13.), 1:3 Anmar Al-Taie (24.), 1:4 Faris Malek (25.), 1:5 Hans Karaj (27. Foulelfmeter), 1:6 Anmar Al-Taie (38.), 1:7 Anmar Al-Taie (45.), 2:7 Fabio Gjakola (48.), 3:7 Paul Busch (57.), 4:7 Fabio Gjakola (62.), 4:8 Roger Abdallah (66.), 4:9 Hans Karaj (89.), 4:10 Roger Abdallah (90.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Deportivo Latino Berlin
SV Deportivo Latino BerlinDep. Latino
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
0
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Peter Köster (29.), 0:2 Nils Wilko Stettin (36.), 0:3 Devis Meißner (47.), 0:4 Devis Meißner (50.), 0:5 Devis Meißner (58.), 0:6 Carl-Lennart Stöver (86.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SG Nordring Berlin 1949
SG Nordring Berlin 1949SG Nordring
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
0
11
Abpfiff

Tore: 0:1 Argjent Krasniqi (7.), 0:2 Denis Barcic (16.), 0:3 Metin Aktürk (33.), 0:4 Sercan-Günay Seyyidoglu (36.), 0:5 Denis Barcic (41.), 0:6 Argjent Krasniqi (45.), 0:7 Argjent Krasniqi (53.), 0:8 Kemal Asanovic (56.), 0:9 Metin Aktürk (58.), 0:10 Denis Barcic (65.), 0:11 Sercan-Günay Seyyidoglu (74.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
1
12
Abpfiff

Tore: 0:1 Artin Zardoshtian (16.), 0:2 Ahmad Rmieh (19.), 0:3 Jonas Mukuku Zola (32.), 0:4 Halit Bacak (42.), 0:5 Artin Zardoshtian (50.), 0:6 Aristotelis Dougalis (51.), 1:6 Steffen Schlesinger (53.), 1:7 Ahmad Rmieh (55.), 1:8 Halit Bacak (76.), 1:9 Artin Zardoshtian (77.), 1:10 Halit Bacak (79.), 1:11 Benjamin Heymann (82.), 1:12 Benjamin Heymann (86.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
2
n.V.
3
Abpfiff

Tore: 1:0 Talha Sennur (1.), 1:1 Isaac Manu Kyere (48.), 2:1 Samet Sennur (53. Foulelfmeter), 2:2 Buba Ceesay (94. Foulelfmeter), 2:3 Rangga Musiol (113.)
Gelb-Rot: Ali Ayvaz (104./Türkiyemspor Berlin/)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Spandauer SV
Spandauer SVSpandauer SV
BSC Marzahn
BSC MarzahnMarzahn
0
2

Tore: 0:1 Tim Engel (30.), 0:2 Puria Kohansal (74.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin
SC Minerva 1893 BerlinSC Minerva
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
5
9
Abpfiff

Tore: 0:1 Anthony Knobloch (9. Foulelfmeter), 1:1 Mert Uygun (20.), 1:2 Anthony Knobloch (28.), 1:3 Anthony Knobloch (38.), 2:3 Mert Uygun (41.), 3:3 Mert Uygun (45.), 4:3 Mert Uygun (74.), 4:4 Simon Zeiter (91.), 4:5 David Alter (98.), 5:5 Emrullah Demirtas (102.), 5:6 Anthony Knobloch (104.), 5:7 David Alter (109.), 5:8 Stephen Craig Victor Garcia (118.), 5:9 Anthony Knobloch (122.)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
0
2
§ Urteil

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
2
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Joris Möller (20.), 0:2 Jason Kofi Appiah (51.), 0:3 Jason Kofi Appiah (55.), 0:4 Quentin Paul Albrecht (60. Foulelfmeter), 1:2 Metin Gürbüz (68.), 2:4 Metin Gürbüz (90. Foulelfmeter)

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
0
7
Abpfiff

Tore: 0:1 Patrick Roberto Lenz (18.), 0:2 Doron Bruck (27.), 0:3 Marcel Ziemann (53.), 0:4 Ferdinand Gefrörer (69.), 0:5 Tyron Koomson (70.), 0:6 Maximilian Stahl (75. Foulelfmeter), 0:7 Ibrahim Diallo (90.+2)

---

So., 17.08.2025, 14:15 Uhr
TSV Lichtenberg
TSV LichtenbergTSVLichtenb.
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
2
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Slawomir Grzegorz Jaworski (38.), 1:1 Qasim Qasim (42.), 2:1 Emrecan Dang (77.)

---

So., 17.08.2025, 14:15 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof
SV Berlin-Chemie AdlershofC. Adlershof
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
1
14
Abpfiff

Tore: 0:1 Yves Benjamin Brinkmann (2.), 0:2 Nikolas Meyer (13. Foulelfmeter), 0:3 Gani Gashi (17.), 1:3 Paul Niclas Sternke (23.), 1:4 Karl Pawlik (27.), 1:5 Yves Benjamin Brinkmann (33.), 1:6 Nikolas Meyer (38.), 1:7 Joshua Lang (57.), 1:8 Lukas Noack (61.), 1:9 Berkin Tonk (66.), 1:10 Nikolas Meyer (67.), 1:11 Berkin Tonk (70.), 1:12 Berkin Tonk (77.), 1:13 Nikolas Meyer (80.), 1:14 Berkin Tonk (87.)

---

So., 17.08.2025, 14:15 Uhr
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
FV Rot-Weiß 90 HellersdorfRW Hellersd.
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
0
9
Abpfiff

Tore: 0:1 Fodelcio Gomes Pereira (10.), 0:2 Rocco Capoano (20.), 0:3 Fodelcio Gomes Pereira (21.), 0:4 Abdulkadir Beyazit (39.), 0:5 Furkan Yildirim (64.), 0:6 Furkan Yildirim (65.), 0:7 Kaya Söylemez (71. Foulelfmeter), 0:8 Fernando-Sadjo Baldé (83.), 0:9 Fernando-Sadjo Baldé (88.)

---

So., 17.08.2025, 14:15 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46
FSV Fortuna Pankow 46Fort. Pankow
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
0
7
Abpfiff

Tore: 0:1 Nick Graupner (8.), 0:2 Hannes Graf (14.), 0:3 Leon Alfer (23.), 0:4 Hannes Graf (33.), 0:5 Nils Grießig (40.), 0:6 Maximilian Storm (43.), 0:7 Maximilian Storm (62.)

---

So., 17.08.2025, 14:30 Uhr
Rixdorfer SV
Rixdorfer SVRixdorfer SV
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
5
4
Abpfiff

Tore: 1:0 Youssef Mohamed Abdelhafez Salama Hamed (1.), 1:1 Oskar Ziehlke (9.), 2:1 Harun Birol (11.), 2:2 Yannick Platow (50.), 2:3 Oskar Ziehlke (62.), 3:3 Baris Dinc (67.), 4:3 Harun Birol (70.), 4:4 Sebastian Dengel (89.), 5:4 Sefa Aygündüz (90.)

---

So., 17.08.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
2
9

Tore: 0:1 Lionel Vowinckel (8.), 1:1 Mick Schulz (16.), 1:2 Paul Kleinfeldt (20.), 1:3 Ihab Al-Khalaf (28.), 1:4 Dominik Plohmann (38.), 1:5 Lionel Vowinckel (38.), 2:5 Julius Preiß (42.), 2:6 Tarkan Taskiran (60.), 2:7 Tim Gandert (71.), 2:8 Paul Kleinfeldt (74.), 2:9 Dominik Vukoja (85.)

---

So., 17.08.2025, 14:30 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
SC Borussia 1920 FriedrichsfeldeBorus. 1920
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
1
11
Abpfiff

Tore: 0:1 Guillermo Ernesto Padilla Cross (2.), 0:2 Norman Guski (26.), 0:3 Norman Guski (33.), 0:4 Guillermo Ernesto Padilla Cross (45.), 1:4 Maciej Pajak (46.), 1:5 Justin Jakob (50.), 1:6 Tobias Schmidt (52.), 1:7 Christoph Ruden (57.), 1:8 Vittorio Achour (59.), 1:9 Guillermo Ernesto Padilla Cross (67.), 1:10 Christoph Ruden (79.), 1:11 Shaker Shawrdi (85.)

---

So., 17.08.2025, 14:30 Uhr
SV Karow 96
SV Karow 96SV Karow
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
1
8
Abpfiff

Tore: 0:1 Ayham Alselwi (12.), 0:2 Ayham Alselwi (13.), 0:3 Frederik Kammer (19.), 0:4 Sven Rehfeld (30.), 1:4 Paul-Felix Rönnicke (35.), 1:5 Mischa Behre (45.), 1:6 Sven Rehfeld (59.), 1:7 Niko Appel (80.), 1:8 Sven Rehfeld (90.)

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
0
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Nicolas Marwin Trabandt (25. Foulelfmeter), 0:2 Konrad Gardemin (26.)
Gelb-Rot: Paul Hock (54./FSV Hansa 07/)

---

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
2
9
Abpfiff

Tore: 0:1 Ali Iraqui (3.), 0:2 Mushakir Razeek (21.), 0:3 Lucas Robbin Bähr (28.), 0:4 Mushakir Razeek (29.), 0:5 Ali Iraqui (31.), 1:5 Felix Opoku (56.), 1:6 Mushakir Razeek (68.), 1:7 Ahmad Haj Youssef (72.), 2:7 Felix Opoku (77.), 2:8 Yannick Emanuel Wöhle (82.), 2:9 Ahmad Haj Youssef (87.)

---

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
1
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Tim Weber (3.), 1:1 Erik Sieber (85.), 1:2 Nicklas Stühmeyer (90.)

---

So., 17.08.2025, 16:15 Uhr
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe.
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
1
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Anton Jonas Heinrich (9.), 1:1 Oskar Piltz (35.), 1:2 Cihat Yildirim (38.)

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 020.8.2025, 20:45 Uhr
serAutor