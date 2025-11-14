 2025-10-30T14:25:35.653Z

Pokal
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Landespokal am Wochenende: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Alle Partien im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Pokal 2. M.
Berlin-Pokal u. H.
Pokal 7er Herren
Altglienicke II
FC Viktoria II

Am Wochenende wird das Achtelfinale in den Berliner Pokalwettbewerben der Herren ausgetragen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Eine ausführlichere Vorschau auf den Wettbewerb der 1. Herren findet ihr hier.

__________________________________________________________________________________________________

2. Herren

---

Heute, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor II
19:30live

---

Morgen, 16:10 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow II
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf II
16:10

---

So., 16.11.2025, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
11:00

---

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia II
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
12:00

---

So., 16.11.2025, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
12:30

---

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
14:00

---

So., 16.11.2025, 15:45 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau II
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
15:45

---

So., 16.11.2025, 17:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau II
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
17:00

__________________________________________________________________________________________________

untere Herren

---

Morgen, 16:30 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf III
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf III
16:30

---

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
16:00

__________________________________________________________________________________________________

7er Herren

---

Morgen, 15:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
15:00

---

So., 16.11.2025, 10:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
10:00

---

So., 16.11.2025, 10:00 Uhr
FC Treptow
FC TreptowFC Treptow
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
10:00

---

So., 16.11.2025, 10:30 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje II
10:30

---

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
Füchse Berlin Reinickendorf
Füchse Berlin ReinickendorfFüchseBerlin
12:00

---

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
12:00

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring
14:30

---

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
15:00

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 014.11.2025, 13:03 Uhr
serAutor