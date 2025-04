Landesöliga-Aufstieg soll nur verschoben werden

Für den ehemaligen Zweitligisten SV Röchling Völklingen steht nach dem sofortigen Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga der Aufzug in die Landesliga erst mal still. Zehn Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an einer aufstiegsrunde berechtigen würde, lassen sich in fünf spielen wohl nicht mehr aufholen, zumal Röchling hinter dem VfB Luisenthal sogar "nur" Vierter ist. Aber der anvisierte Aufstieg in die nächsthöhere Klasse ist laut Trainer Frederic Ferdinand nur verschoben. "Wir wollen unser Team zusammenhalten, werden wohl einige junge Spieler hochziehen und dann eventuell zwei oder drei externe Neuzugänge dazu holen. Wir wollen wachsen, aber immer im Rahmen dessen, was wir finanziell verkraften können. Wir haben die Infrastruktur für höhere Ligen, bald wird auch die Haupttribüne wieder geöffnet werden. Es ist in der Zwischenzeit auch wieder Interesse geweckt worden, das merkt man vor allem bei den Stadtderbys, wie uns jetzt am Sonntag in Fenne eins ins Haus steht", sagte der Trainer nach dem 5:2 (4:1)-Heimsieg über die Reserve des Verbandsligisten SG Großrosseln-St. Nikolaus. "Wir hatten aus dem Hinspiel, das wir verloren haben, noch was gut zu machen, das ist uns gelungen. Wir waren im ersten Durchgang klar besser, haben dann verständlicherweise etwas heruntergefahren und mussten auch noch eine Zehn-Minuten-Strafe für Oliver Abt überstehen, haben am Ende aber verdient gewonnen", sagte Ferdinand zum Spielverlauf. Basha Ausha Ammo brachte sein Team in der 23. Minute in Führung, doch Daniel Lang konnte sechs Minuten später ausgleichen. Ridvan Akdas (30.), Jovial Kulemfuka (32.) und Maximilian Hans (43.) sorgten aber innerhalb von dreizehn Minuten für eine sichere Pausenführung. Raphael Baltes verkürzte in der 55. Minute per Kopfball, doch der nach einer folgenlosen Zehn-Minuten Sperre traf der mittlerweile wieder aufs Feld zurück gekehrte Oliver Abt in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Endstand. Am Sonntag geht es für Röchling mit dem Auswärts-Stadtderby beim SC 07 Fenne (Hartplatz Am Sportplatz) weiter. Die SG Großrosseln-St. Nikolaus um 18 Uhr als Tabellen-Fünfter den Vorletzten SV Hermann-Röchling-Höhe auf dem Rasenplatz im Gemeindeteil St. Nikolaus (Merlebacher Str.)